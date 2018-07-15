2018-07-15T14:55:39+03:00
Звезды

«Личная неприязнь»: стала известна причина отказа Хабенского в фото с сыном Бледанс

Свою версию, почему разразился скандал выдвинул эксперт Вадим Манукян
Ольга АНТОНОВА
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Эвелина Бледанс старается всегда брать сына Семена с собойЭвелина Бледанс старается всегда брать сына Семена с собойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Эвелина Бледанс вряд ли предполагала, публикуя пост –возмущение о том, что Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее сыном, что он вызовет настолько широкий резонанс. Тогда подписчики аккаунта актрисы разделились на два лагеря: одни написали, что Хабенский повел себя некрасиво, ведь ему ничего не стоило сделать фото с ребенком, страдающим синдромом Дауна, вторые – что сама Эвелина уже явно спекулирует на этой теме. Вскоре сама автор поста удалила его из инстаграма.

"Я не хотела использовать Хабенского как обезьянку для фотографии с сыном. Просто, понимаете, чем больше серьезных, значимых людей будет рядом с Семеном даже на фото, тем яснее будет становиться то, что такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются", – чуть позже пояснила Бледанс журналистам.

В шумиху с Константином Хабенским и Эвелиной Бледанс вмешался эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он сообщил, что сам видел, как Хабенский фотографировался с посторонними детьми, поэтому нежелание делать снимки с малышами – это не его принципиальная позиция.

"В этом году я лично видел, как на открытии памятника Александру Печерскому наш любимый артист с удовольствием фотографировался с группой детей из гимназии. Я далек от мысли, что с каждым из них он лично хорошо знаком. Никогда бы не подумал, что Хабенский, который ежедневно спасает больных детей, может отказать ребенку с синдромом Дауна в совместном фото. Быть может, у него личная неприязнь к Эвелине, но ребенок тут точно ни при чем", – в интервью Dni.Ru сказал Манукян.

Эксперт признался, что шокирован этой историей. "Думаю, Константину Юрьевичу следует исправить эту оплошность, найти Эвелину с ребенком и сделать совместное фото с ними. Это будет правильно", – заключил специалист.

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«После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим.... Личное пространство - да! Фотогафии с толпой - сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться-нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла...» — поделилась своими переживаниями известная телеведущая. (подробности)

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