Как Африка победила Европу, или праздник со слезами на глазах

СЕГОДНЯ 00:40 2018-07-16T01:10:40+03:00

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На море было сильно накурено. Хорватский остров Лошинь, крохотный городок Осор, бар на набережной, набитый под завязку. Я плаваю в клубах дыма, тру слезящиеся глаза и слышу горькие крики «Йоооой»! «Наши блестяще играют, ты же видишь! Они все время нападают! – взволнованно говорит мой хорватский приятель Сташа. – Но вот удача – не на нашей стороне».

Хорватия ушла в запой уже две недели назад. Она беспрерывно празднует. Ничего, кроме футбола. Людей отпускают с работы уже в три часа дня. Вся нормальная жизнь остановилась. Эйфория началась, когда маленькая Хорватия выбила из чемпионата надменных англичан. Когда Бельгия боролась с Великобританией за бронзу и победила, радость граничила с истерикой. «Англосаксов все-таки выперли из призеров! Победа!»

Мои друзья пригласили меня «поболеть» на берег моря, в самый древний городок на Средиземноморье с четырехтысячелетней историей – Осор (зимой население составляет всего 45 человек).

«Почему мы, такие маленькие, побеждаем? Да именно потому, что маленькие, - говорит моя подруга, известная журналистка Мирена Хрга. – Нам, чтобы выжить как нации, приходилось биться насмерть и прилагать множество усилий, чтобы не уйти в небытие. Все наши футбольные игроки – дети войны. Как минимум, четверо из них – беженцы. Великий Лука Модрич в детстве пас овец и играл в футбол во время бомбардировок. Ему вообще ничего в жизни не светило».

Мирена курит одну сигарету за другой. «Да, мы курим и пьем, как все наши великие спортсмены. Не отказываемся ни от каких радостей жизни. Когда нашей стране было всего семь лет от роду, в 1998 году мы стали олимпийскими чемпионами по гандболу, а мир даже не знал, где, собственно, находится Хорватия. Сейчас футбол объединил всю страну и заставил заткнуться внутренних врагов, предателей, которые называли патриотизм национализмом и даже фашизмом».

Это еще цветочки. Либералы просто лопались от злости. Футбольных болельщиков (а это 90 процентов страны) называли примитивными людьми, которые размахивают «грязными скатертями из дешевого кабака» (это о хорватском флаге). Красавицу-президента Колинду Грабар-Китарович поливали грязью за хорошие отношения с Россией и страсть к футболу и писали о ней такое, что даже повторять неудобно. Самое мягкое из выражений «ей нравится запах потных мужских тел» и, мол, всем известно, зачем она ходит в мужскую раздевалку поздравлять своих футболистов. А на одном из местных сайтов вышла оскорбительная статья про нашу газету «Комсомольская правда» только за то, что мы осмелились опубликовать фотографии Колинды с доброжелательными комментариями. Либералы…они такие либералы.

Чем ближе была победа, тем тише становились либеральные СМИ. Ведь порвут на кусочки. Горячие хорваты церемониться не будут. В день финального матча с Францией все газеты вышли с заголовками «Сыны Хорватии! Мы ждем вас и будем праздновать вместе!» и «Рассказы о наших героях». Католическая церковь добровольно решила перенести воскресную мессу на то время, когда закончится матч. Сто тысяч человек приобрели автобусные билеты, чтобы добраться до Загреба и встретить на главной площади своих звезд. Своих «Ватрени» («Пламенных»).

ВЕЛИКИЙ ХОРВАТСКИЙ «ПОНОС»

«Понос», по-хорватски, означает «гордость», что в первые годы моего замужества доводило меня до припадков смеха, когда муж вставал в позу и говорил о грандиозном хорватском «поносе». По мнению моего мужа, сначала на свет появились амебы, потом хорваты, а уж после все остальное человечество.

Лодка моих друзей мирно покачивается в гавани Осора, и я слушаю вечные истории про великих хорватов. О том, как они изобрели галстук, «пенкалу» (механическая пишущая ручка) и электричество. «Это спорный вопрос, - смеюсь я. – И ваш Никола Тесла наполовину серб». «Ну, и что?! Но наполовину хорват!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/660315" frameborder="0"></iframe> Мои хорватские друзья заранее празднуют победу.Дарья АСЛАМОВА

«Дечки! (Ребята!) Вы перед кем хвастаетесь? Перед русской? – спокойно прерывает их Зденко, хозяин местного рыбного ресторана. – За ней стоит великая страна с грандиозной историей. Великие художники, писатели, воины. Лучшие самолеты, танки, ракеты, полеты в космос и лучший президент. Западная демократия – дерьмо».

Все замолкают. Путина здесь уважают и в определенных кругах даже боготворят. У меня вечно выпрашивают майки с Путиным и «вежливыми человечками». Будь у меня коммерческая жилка, давно бы открыла магазин с футболками.

Россию теперь называют «страной, где родилась хорватская футбольная сказка». «Мы вам благодарны, правда, вы были отличными хозяевами. И вы боролись красиво, до конца. Никакого сравнения с аргентинцами», - говорит Мирена Хрга.

Футболиста Домагоя Вида называют «будало» («дурак») и пьяница. Уже всплыла наверх вся история. Вот что сообщил мой источник из местной Федерации футбола: «Мозг всей операции – Огнен Вукоевич, менеджер киевского «Динамо». Почему его немедленно отстранили? Обнаружили, что он получал смс из Киева. Он – организатор провокации. А Виду подловили, когда он напился. Ну, есть у него такая слабость. Он все время бухал в кабаке «Белград» в Киеве, когда играл там с 2013 по 2018 годы. Теперь украинцы предлагают Вукоевичу повышение в должности».

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

Пить хорваты уже начали с утра, что меня сильно удивило. «Вы же еще не выиграли!» «Но, как минимум, «серебро»-то уже наше!»

В местных пекарнях багеты (по-хорватски «француз») в этот день не продавали. «Французы», к сожалению, сгорели», - такие объявления писали местные пекари. В магазинчиках закончились хорватские флаги и футболки. Все скупили начисто. В Пуле, в знаменитом античном амфитеатре, сделали огромную футбольную площадку с экраном. Но хорватская диаспора разбросана по всему миру. Во Франкфурте болельщики со всей бывшей Югославии выкупили все места на главном стадионе на 50 тысяч мест.

Самым потрясающим для меня стали звонки из Франции, от наших друзей из партии Марин ле Пен «Национальный фронт». В два часа дня мои совершено пьяные друзья кричали в трубку, что все они болеют за Хорватию. Телефон шел по кругу, и люди объясняли, что болеть им не за что и не за кого: «Камерун, Сенегал, Мали, Гвинея, Конго, Того, Ангола. Остальные – арабы и четверо белых (один из них испанец). Это что, Франция? Дело не в расизме, но давайте не притворяться, что это французская команда. Хорваты – последняя белая команда на чемпионате. Наши ценности – христианство, преданность родине, европейские традиции. При чем здесь африканцы и арабы?» Но надо понимать, что все мои друзья из бывших белых французских провинций, давно захваченных мигрантами, где куда легче встретить бабу в бурке с выводком детей, чем белую женщину. ДРУГАЯ Франция безумно радуется.

Не буду рассказывать о том грустном моменте, когда хорваты, пряча слезы и стиснув зубы, дружно поднялись и аплодировали своей команде, когда она проиграла. И тем более не буду переводить, что они кричали. (Хорватская ненормативная лексика куда богаче, чем русская.) Первый президент Хорватии Франьо Туджман однажды сказал, что футбольные победы так же способствуют формированию и солидарности нации, как и военные победы. Это именно то, что чувствуют сейчас и русские, и хорваты после лучшего футбольного чемпионата в истории.

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Вот и все. Вот и улетел еще один олимпийский мишка нашей жизни. Закончился чемпионат мира. Пролетел месяц, когда весь мир восхищался Россией, ее жителями и даже ее футбольной сборной. 32 команды, 11 городов, 64 матча. И триллер, который подарили Франция и Хорватия нам на прощание. Вот это был финал! Все, что вы видели предыдущие лет 20 на чемпионатах мира, все свои воспоминания о тех играх, вы можете стереть напрочь. Чтобы на их место записать матч Франция - Хорватия. (подробности)