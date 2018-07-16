47-летний экс-глава администрации Мэй домогался барменши, прислав ей 2 000 смс

СЕГОДНЯ 14:55 2018-07-16T15:25:10+03:00

Сейчас британский министр подал в отставку и выразил надежду, что все те, кого он обижал, смогут его простить Фото: Twitter.com

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Британский министр Эндрю Гриффитс, который раньше находился на должности главы администрации Терезы Мэй, известен многим своей активной жизненной позицией, а также созданием организации Women2Win вместе с премьером Англии: они оба проводили кампанию за увеличение количества женщин-депутатов. Теперь Гриффитс известен не только как борец за права прекрасной половины человечества.

«Мне он нравился, так как казался хорошим парнем, но в конце нашего общения я почувствовала себя грязной. Мне казалось, что меня используют для удовлетворения богатого мужчины», - признается барменша Имоджен Трехарн, которая стала одной из «жертв» политика.

Эндрю Гриффитс, несмотря на жену и новорожденного сына, следил за девушкой в социальной сети Instagram в течение полугода, чтобы позже завязать беседу и подружиться. За три недели мужчина отправил Трехарн более двух тысяч сообщений: первые смс-ки звучали, как обычный невинный флирт, но с каждым днем атмосфера накалялась: он хвастался ей, что избивал во время секса женщин, просил их присылать интимные фотографии и видеоролики за деньги, некоторых девушек он заставлял связывать друг друга или избивать, чтобы помастурбировать на зрелище.

Имоджен Трехарн стала одной из «жертв» политика

«Батарейка моего телефона постоянно садилась. Я удивлялась, как он мог отправлять столько сообщений? Где он находился, раз у него было столько свободного времени? Он отправлял сообщения с утра до ночи. Как он успевал работать?» - рассказывает Трехарн.

Она призналась таблоиду The Mirror, что получила от Гриффитса 700 фунтов стерлингов (почти 1000 долларов) за откровенные снимки, однако политику и этого было мало.

Посещая благотворительное мероприятие, которое экс-глава администрации освещал в своем twitter, в этот же он момент он параллельно набирал барменше: «Сегодня день отца. Папочка заслуживает угощения? Я просто хочу, чтобы моя маленькая девочка сидела у меня на коленях. И эта огромная грудь была у меня перед носом».

Сейчас британский министр подал в отставку и выразил надежду, что все те, кого он обижал, смогут его простить.