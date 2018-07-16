2018-07-16T15:25:10+03:00
В мире

47-летний экс-глава администрации Мэй домогался барменши, прислав ей 2 000 смс

Три недели политик отправлял ей сообщения с извращенными требованиями
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Сейчас британский министр подал в отставку и выразил надежду, что все те, кого он обижал, смогут его проститьСейчас британский министр подал в отставку и выразил надежду, что все те, кого он обижал, смогут его проститьФото: Twitter.com
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Британский министр Эндрю Гриффитс, который раньше находился на должности главы администрации Терезы Мэй, известен многим своей активной жизненной позицией, а также созданием организации Women2Win вместе с премьером Англии: они оба проводили кампанию за увеличение количества женщин-депутатов. Теперь Гриффитс известен не только как борец за права прекрасной половины человечества.

«Мне он нравился, так как казался хорошим парнем, но в конце нашего общения я почувствовала себя грязной. Мне казалось, что меня используют для удовлетворения богатого мужчины», - признается барменша Имоджен Трехарн, которая стала одной из «жертв» политика.

Эндрю Гриффитс, несмотря на жену и новорожденного сына, следил за девушкой в социальной сети Instagram в течение полугода, чтобы позже завязать беседу и подружиться. За три недели мужчина отправил Трехарн более двух тысяч сообщений: первые смс-ки звучали, как обычный невинный флирт, но с каждым днем атмосфера накалялась: он хвастался ей, что избивал во время секса женщин, просил их присылать интимные фотографии и видеоролики за деньги, некоторых девушек он заставлял связывать друг друга или избивать, чтобы помастурбировать на зрелище.

Имоджен Трехарн стала одной из «жертв» политика

Имоджен Трехарн стала одной из «жертв» политика

«Батарейка моего телефона постоянно садилась. Я удивлялась, как он мог отправлять столько сообщений? Где он находился, раз у него было столько свободного времени? Он отправлял сообщения с утра до ночи. Как он успевал работать?» - рассказывает Трехарн.

Она призналась таблоиду The Mirror, что получила от Гриффитса 700 фунтов стерлингов (почти 1000 долларов) за откровенные снимки, однако политику и этого было мало.

Посещая благотворительное мероприятие, которое экс-глава администрации освещал в своем twitter, в этот же он момент он параллельно набирал барменше: «Сегодня день отца. Папочка заслуживает угощения? Я просто хочу, чтобы моя маленькая девочка сидела у меня на коленях. И эта огромная грудь была у меня перед носом».

Сейчас британский министр подал в отставку и выразил надежду, что все те, кого он обижал, смогут его простить.

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