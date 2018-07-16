2018-07-16T16:33:19+03:00
Политика

«Единая Россия» защитит людей от недобросовестных застройщиков

Александр Сидякин о новой системе финансирования жилищного строительства, которая призвана оградить граждан от недобросовестных застройщиков
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Автор фото: ER.RU.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Автор фото: ER.RU.
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В июле вступил в силу новый закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства. В частности, речь идет об использовании застройщиками эскроу-счетов. Как заверил в интервью «Комсомольской правде» руководитель рабочей группы Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, комплексные изменения «правил игры» для застройщиков направлены исключительно на минимизацию рисков для граждан при участии в долевом строительстве.

- Александр Геннадьевич, в чем заключается основной смысл закона и какие изменения в связи с этим ждут людей?

Прежде всего, хотел бы отметить, что эти изменения стали возможны, в том числе благодаря тому, что «Единая Россия» на протяжении более чем одиннадцати лет, как начал реализовываться 214-ФЗ, защищала и продолжает защищать права «обманутых дольщиков». Несмотря на то, что в гражданско-правовых отношениях между дольщиком и застройщиком государство не участвует, мы, понимая социальную значимость этого вопроса, всегда выступаем на стороне граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

За то время, когда при центральном коллегиальном органе Партии была создана специальная рабочая группа, нам удалось помочь получить свое жилье более чем 259 718 семей и достроить 2 330 проблемных многоквартирных жилых объектов.

Проблема заключалась в том, что сколько бы не решали проблемы «обманутых дольщиков», с каждым годом появлялись новые: кризисные явления в экономике, недобросовестные застройщики, пробелы в законодательстве и т.д.

Поэтому Президентом было принято единственно верное решение – отказаться от долевого строительства в нынешнем виде и перейти к проектному финансированию. На обеспечение выполнения этого поручения и направлены изменения в федеральном законодательстве, которые Госдума начала проводить еще в прошлом году после больших парламентских слушаний и завершила только сейчас.

Существенные изменения, - а поправки приняты на сотни страниц, - в федеральном законодательстве, не должны пугать рядовых граждан. Дольщики как заключали ДДУ, так и будут продолжать это делать. А вот каким образом застройщик может распоряжаться привлекаемыми средствами граждан, здесь действительно кардинально поменялись «правила игры».

- Смогут ли поправки в закон о долевом строительстве дополнительно защитить права дольщиков?

Безусловно, для этого они и были приняты. Мы ввели полный запрет на так называемые «котловой метод» привлечения средств граждан. Когда застройщик собирает средства граждан, а затем по своему усмотрению распределяет их по всем объектам, разрешение на строительство которых он получил. Вводится принцип «одно разрешение – один счет – один застройщик». При этом мы учли просьбы застройщиков из регионов, которые просили предоставить возможность строить жилые дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках одного проекта градостроительного плана земельного участка, либо договора комплексного освоения территории. В таком случае застройщик открывает отдельный банковский счет под каждое разрешение на строительство, в отношении которого осуществляется банковское сопровождение.

Более того, устанавливается солидарная ответственность владельцев строительных компаний за причиненные гражданам убытки. Конечно, это вызвало недовольство участников, но, когда ты рискуешь не только чужими деньгами граждан, но и своими, ты более ответственно подходишь к выполнению своих обязательств.

- А что такое эскроу-счета? В чем их принципиальное отличие от других способов привлечения средств для строительства?

В этом заключается основное нововведение. Раньше модель долевого строительства выглядела как «гражданин-застройщик», теперь «гражданин-банк-застройщик». Банк выступает в роли арбитра и берет на себя риски, связанные со строительством дома. С 1 июля 2019 года такие счета, по которым полностью видны передвижения денег, имущества и документация, станут обязательными. Банковский эксроу-счет на рынке недвижимости успешно используется в разных странах мира – США, Австрии, Латвии, ОАЭ, Чехии и т.д. Кстати сказать, прежняя модель долевого строительства использовалась, по сути, только в нашей стране и пришла к нам из аргентинского опыта 70-ых гг прошлого века. Можно подумать над тем, чтобы тех застройщиков, которые добровольно перешли на эскроу-счета освободить от взносов в компенсационный фонд долевого строительства.

- Поможет ли новый закон очистить рынок недвижимости от недобросовестных застройщиков?

Действительно, законом введены повышенные требования к компаниям, работающим на рынке многоквартирного домостроения. Во-первых, опыт работы на рынке должен быть не менее трех лет и объем построенного жилья не менее 10 тыс. кв. метров. Во-вторых, усиливается государственный контроль за долевым строительством. Руководителей региональных надзорных органов будет согласовывать Минстрой России.

Следующим шагом нам предстоит заняться снижением административной нагрузки и сокращения сроков для добросовестных застройщиков на всех этапах строительства: подготовки проектной документации, экспертизе, получении разрешения на строительство, согласовании разрешения на использование земельного участка, непосредственно строительства и т.д.

Рабочая группа Президиума Генсовета по защите прав дольщиков подготовила «Азбуку дольщика», размещенная на нашем сайте «Дольщики-ер.рф», которая призвана оградить граждан от недобросовестных застройщиков и содержит практические советы как перед заключением ДДУ провести собственную проверку застройщика и объекта строительства.

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