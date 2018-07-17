Глава Императорского Дома Романовых: Никто не имеет права выступать в роли судей над Россией!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-16T22:31:49+03:00

В столетнюю годовщину расстрела царской семьи "Комсомолка" поговорила с Великой княгиней Марией Владимировной о примирении "красных" и "белых", конфронтации с Западом, быте Романовых и возможности экстравагантных браков, как у принца Гарри

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Глава Императорского Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна постоянно проживает в Мадриде, а сейчас прилетела в Россию на "царские дни" в память о столетии расстрела Николая II и его семьи. Мы встретились с ней в Екатеринбурге перед главным траурным мероприятием - ночной патриаршей службой и массовым крестным ходом от Храма-на-Крови, возведенным на месте Ипатьевского дома - последнего пристанища Романовых. Именно в ночь с 16 на 17 июля в подвале этого дома большевики убили бывшего императора, его семью и верных слуг.

ПОЧЕМУ В ЕКАТЕРИНБУРГ НЕ ПРИЕХАЛИ ВИНДЗОРЫ

- Прямо в годовщину расстрела царской семьи Следственный Комитет объявил первые результаты: новые экспертизы подтверждают подлинность найденных в Екатеринбурге останков, уже установлено генетическое родство между Александром III и погибшим человеком, идентифицированного как Николай II. Ваша позиция по этим данным?

- Следственный Комитет подчеркнул, что расследование еще продолжается. Для Императорского Дома главное слово принадлежит Русской православной церкви. Поэтому мы не будем говорить об итогах, пока церковь не вынесет своего решения. Ведь речь идет о прославленных в лике святых.

- Как Императорский Дом готовился к трагической дате? Мероприятия ограничатся только Уралом или нет?

- Я начала этот визит, посвященный 100-летию мученической кончины святых царственных страстотерпцев, в Тюмени и Тобольске. В этих городах, связанных с последним этапом жизни семьи императора Николая II, я была ровно 25 лет назад. С радостью увидела, как многое изменилось в лучшую сторону. И мне очень приятно, что память о моих родных почитается в Сибири. Основные богослужения, в которых принимает участие и мой сын и наследник Великий князь Георгий Михайлович, проходят в самом Екатеринбурге, в монастыре на Ганиной яме и в Алапаевске. А потом я еще посещу Ханты-Мансийск, где до сих пор мне не доводилось бывать.

- Огорчило ли Вас отсутствие здесь Виндзоров? Это личное решение королевского дома Британии или они слушают свое правительство?

- В действующих монархиях члены династий имеют меньше свободы в осуществлении своих желаний и намерений. Конечно, в Великобритании королева принимает решения по согласованию с правительством. Мы рады всем, кто сочтет нужным и сможет прибыть, чтобы выразить свое отношение к памяти святых страстотерпцев. Но с пониманием отнесемся, если те или иные обстоятельства не позволят этого сделать. Все-таки это вопрос второстепенный, так как самое главное - как к царской семье относится наш российский народ. Важно, чтобы в сердце каждого отозвались слова Николая II, который совсем незадолго перед казнью передал через свою дочь Ольгу просьбу не мстить за него и сказал бессмертную фразу: "Не зло победит Зло, а только Любовь".

- Поддерживаете ли Вы связи с британскими родственниками, особенно в нынешний период конфронтации? Могут ли королевские дома Европы как-то способствовать нормализации отношений с Россией?

- Конечно, мы все родственники и общаемся между собой, какие бы ни были перемены в политике. Иностранные династии прежде всего выражают позиции своих стран. Как и мы защищаем позицию России. Было бы странно ожидать другого. Но благодаря общению с нашими родственниками из королевских семей мы можем поделиться мыслями и суждениями. И все вместе мы стараемся оказать умиротворяющее влияние в наших странах, чтобы уменьшить накал страстей. Во всяком случае, я всегда призываю к объективности и подчеркиваю, что можно иметь свои мнения и в чем-то критиковать друг друга, но никто не имеет права выступать в роли судей над Россией.

"ПРОСТИТЬДРУГ ДРУГА, А НЕ ОБВИНЯТЬ"

- Публикации о Николае II или Ленине-Сталине, да даже о вашей недавней поездке по Крымскому мосту всегда вызывают ожесточенные дискуссии. По вашим ощущениям, Россия сегодня еще разделена на белых и красных? Сможем ли мы примириться со своей историей?

- Революция и Гражданская война - это страшные болезни. Нанесенные ими раны заживают медленно. Конечно, еще есть определенное разделение. Это видно по ожесточенным дискуссиям, активизировавшимся в связи со 100-летием трагических событий. Но я всегда говорю: прошлое мы уже не сможем изменить, но в наших силах извлечь из него уроки и постараться сделать так, чтобы ни нам, ни нашим потомкам не пришлось пережить подобных несчастий. Революция и Гражданская война - наша общая беда. За нее мы все несем ответственность. Поэтому нам нужно не обвинять друг друга, не искать виновных, а простить тех, кто причинил нам боль, в свою очередь попросить прошения за свои грехи и ошибки, и всем вместе трудиться для нашей Родины. Ни в коем случае нельзя допускать реваншизма - ни "красного", ни "белого". В Гражданской войне не может быть настоящих победителей. Но мы все одержим победу, если будем хранить мир и согласие, решая все проблемы и споры не как враги, а как члены одной великой семьи.

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ НА "ЛАДЕ" - ЗА ЧТО КРИТИКОВАТЬ?

- Как вам Крымский мост? Некоторые недоумевали, зачем вы проехались по нему и еще на "Ладе". Что ответите критикам?

- Честно говоря, я не понимаю, что может быть удивительного в том, что находясь в очередной раз в Крыму, я и мой сын проехали по замечательному новому мосту, имеющему важное значение для России, и использовали для этого автомобиль отечественной марки. Я не сомневаюсь, что те же самые люди еще больше возмутились, если бы мы этого не сделали, или использовали иностранную машину. Если кого-то не устраивает сам факт нашего существования, они всегда найдут повод сказать что-то плохое. Но это, прошу прощения, называется не "критика", а совсем по-другому. Критика предполагает честность позиции и некую разумную аргументацию. И мы всегда открыты для такой критики и благодарны тем, кто добросовестно высказывает свои мнения, даже если на ряд важных вопросов мы смотрим по-разному. А когда кто-то мыслит и действует по принципу героя басни, подведшего итог дискуссии словами "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"- это несерьезно.

- Среди ваших оппонентов оказалась депутат Наталья Поклонская. Удивлены ли вы тем, что невольно переняли эстафету от режиссера "Матильды" Учителя, и как реагируете на ее выпады, например, про "детей лейтенанта Шмидта"?

- Мне госпожа Поклонская запомнилась как приятный, доброжелательный и почтительный человек. Я слышала, что теперь она стала выступать с какими-то агрессивными заявлениями в наш адрес. Что с ней случилось, трудно сказать. У меня никаких отрицательных чувств к таким людям нет. В большинстве случаев подобные ситуации возникают из-за неосведомленности и заблуждений, из-за легковерия к злым слухам. Конечно, приятного в этом мало. Но я уверена, что со временем большинство одумается и будет сожалеть о том, что впустили в свое сердце недоброжелательство и несправедливость.

- Раз уж речь зашла, то как вам сама "Матильда"?

- Мне грустно и больно от того, что к 100-летию мученической кончины государя и его семьи снят такой фильм. Он представляет совершенно ложный образ святого императора. До сих пор даже самые жесткие критики государя никогда не подвергали сомнению, что, во-первых, он был верный и любящий семьянин, а во-вторых, очень спокойный и сдержанный человек. В фильме мы видим какого-то взбалмошного неврастеника, который никак не может разобраться в своих чувствах к жене и любовнице. Это неправдиво и оскорбительно для памяти царской семьи, для религиозных чувств тех, кто почитает царственных мучеников как святых, для всех, кто дорожит историей России. К сожалению, это далеко не первый случай. Бывали вещи даже более кощунственные и оскорбительные. И опыт показывает, что добиваться запретов таких явлений неблагоразумно, так как они лишь создают мнимую славу "запретного плода". Я остаюсь при этом убеждении и знаю, что с такой же позиции фильм прокомментировала Русская православная церковь. С ложью нужно бороться распространением правды. А запретами и агрессивными действиями вольно или невольно создается лишь реклама лжи.

МОЖЕТ ЛИ РОМАНОВ ЖЕНИТЬСЯ КАК ПРИНЦ ГАРРИ

- Мир поразила свадьба принца Гарри, женившегося на актрисе-мулатке. Кто-то оценил демократичность британской короны, кто-то наоборот сетовал, что это перебор, и указывал на мрачное лицо Елизаветы II. Как вам эта свадьба года? И могли бы вы случае чего одобрить подобный выбор своего сына или русские традиции построже?

- Браки в Великобританском королевском доме - это их внутреннее дело, и мне по этому вопросу было бы неэтично давать какие бы то ни было оценки. Вообще, в современном мире такие вопросы везде решаются свободнее, чем в XIX - первой половине XX веков. Конечно, каждый человек должен сам решать, с кем он свяжет свою судьбу. Но он должен это делать, сознавая ответственность и понимая, что основой брака являются не минутные увлечения, а крепкая любовь и взаимное уважение. У нас, во всяком случае, действует правило, что никакой брак не может быть признан соответствующим историческим законам и традициям, если член династии не получил на него согласие главы Императорского Дома. Это остается неизменным, так как данное положение закреплено в главном законе нашего Дома - акте императора Павла I о наследовании. Когда встанет вопрос о браке моего сына, он обратится ко мне, и мы вместе решим этот вопрос в соответствии с традицией и осознанием нами ответственности за будущее нашей династии.

"ХОЖУ В МАГАЗИН, ДЕРЖУ САДИК НА КРЫШЕ"

- Мало кто знает, как выглядит быт членов Императорского Дома. Где и на что вы живете? Как проходит обычный день? Критики приписывают вам желание вернуть что-то из былой собственности в России. Так ли это?

- Приписывать нам намерения вернуть собственность могут только заведомо нечестные люди. Я многократно официально и публично заявляла, что мы против реституции, ничего не просим и не требуем для себя и не советуем этого делать никому. Причем это не просто нынешнее мнение, продиктованное какими-то сиюминутными обстоятельствами, а постоянная принципиальная позиция нашего Дома со времен моего деда - первого главы династии в изгнании, государя Кирилла Владимировича. Он еще в 1920-e годы, когда были живы непосредственные владельцы экспроприированной собственности, заявлял, что реституция чревата новой Гражданской войной и ни в коем случае нельзя ставить под угрозу внутренний мир в стране. Тем более, реституция недопустима сейчас.

Господь помог нам устроить быт в период изгнания. Мы имеем стабильный средний уровень жизни. Для общественной и благотворительной деятельности этого недостаточно, но у нас есть надежные верные друзья и помощники, понимающие нашу миссию и отказывающие нам поддержку. В обычной жизни мы мало чем отличаемся от большинства людей. Тоже ходим в магазин, решаем хозяйственные вопросы. Я люблю садоводство. У меня есть маленький садик на крыше дома, где находится моя квартира в Мадриде, и я люблю проводить там время, когда есть свободные минуты.

Конечно, значительная часть времени посвящается нами работе с общественными и благотворительными организациями, встречам и беседам с разными людьми. Каждый год мы совершаем несколько визитов на Родину и в центры проживания россиян за рубежом.

ДОСЬЕ "КП"

Великая княгиня Мария Владимировна (родилась 23 декабря 1953 года в Мадриде) - внучка двоюродного брата Николая II Великого князя Кирилла Владимировича, старшего из выживших после революции внуков Александра II.

Училась в Оксфорде. В 1976 году вышла замуж за принца Франца Вильгельма Прусского, правнука императора Германии Вильгельма II (в православии Великий князь Михаил Павлович). В 1981 году родила сына Георгия Михайловича Романова. В 1985 году брак был расторгнут.

Они с сыном - прямые потомки королевы Великобритании Виктории. В родстве со всеми европейскими королевскими династиями. Ряд морганатических потомков Романовых по мужской линии их династические права оспаривают.

Екатеринбург.