2018-07-17T01:22:24+03:00
Телевизор

Ведущий проекта «Видели видео?» Александр Смол: На съемках летают попугаи и бегают обезьяны, но наше шоу не о животных

Рулевой нового телепроекта и герой интернета стал гостем Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)
Егор АРЕФЬЕВ
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Александр всегда приветлив и учтив, хотя гости к нему приходят (и приползают) разные. Фото: Первый каналАлександр всегда приветлив и учтив, хотя гости к нему приходят (и приползают) разные. Фото: Первый канал
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Телеведущий Александр Смол прославился тем, что в утреннем эфире красноярского канала ТВК высмеял местных депутатов, собравшихся повысить себе зарплату. «Красавцы!» - поиронизировал Смол. Смелого ведущего заметили на Первом канале и даже пробовали его в декорациях шоу «Пусть говорят». На эту должность, правда, не утвердили, зато дали другой проект - шоу «Видели видео?», которое сегодня стартует в эфире и в котором Смол в присущей ему иронической манере ­продолжает комментировать ­вирусные ролики из интернета.

- Александр, первый вопрос по тому самому эфиру про депутатов. А разве так можно было?

- Так было нужно! Не то чтобы это геройский поступок, просто когда я в 6.57 начинал новостийный блок, то еще не проснулся ­(улыбается). Я эту новость до эфира не читал, шутку не готовил. Просто я не мог не отреагировать.

- Из больших кабинетов звонили, ругались?

- Нет, никто. А ведь с некоторыми из тех, кто находится в Законодательном собрании Красноярского края, я работаю. Двое вели программы на телеканале ТВК. И я всегда думал: когда же случится этот неловкий момент столкновения с ними в коридоре? Но так случилось, и ­спасибо Первому ­каналу, что я очень ­быстро улетел в столицу.

- И вот вы здесь. Расскажите тем, кто еще не смотрел вашу программу, что это за проект.

- К нам приходит герой видеоролика. Мы смотрим с ним видео и узнаем историю, которая стоит за этими кадрами. Если герой видео - животное, то эксперты могут нам рассказать, почему это животное могло так поступить или как потом то же самое можно повторить у себя дома. Плюс мы предлагаем свои варианты развития этого видеоролика. Переозвучиваем, снимаем дополнительное видео, меняем куски ролика местами.

- Но не делаете акцент именно на животных?

- Больше всего видео любят снимать про животных и детей, поэтому основная часть роликов о них. У нас огромный спектр как гостей, так и зверей - бывает по тридцать гостей за эфир. Когда я иду на запись программы, вокруг происходит что-то невообразимое: летят попугаи, бегут обезьяны. Но наша программа не о животных, а о ситуациях.

- То есть вы хотите перенести интернет-жанр в телевизор?

- Раньше я думал, что это возможно делать - многое люди смотрят в интернете, поэтому можно то же самое показывать по ТВ. Но телевизор - это определенный жанр, как и интернет. Мы находимся на стыке этих жанров, пробуя взять что-то интересное в интернете и применить там, где мы умеем - на телевидении.

- Вы ведь могли занять место Андрея Малахова после его ухода из «Пусть говорят»...

- Место Малахова я бы занять не смог. Мы из разных жанров. Мы сняли пробные версии программы со мной и поняли, что это не мой формат. Смог бы я делать ту программу, которую делает он? Нет. Так, как делает сейчас ее Дима Борисов? Тоже нет. Мне тяжело пропускать через себя эти истории, как это делают Малахов и Борисов.

- Ощущаете себя ведущим Первого канала?

- Пока нет. Но у меня есть удостоверение (смеется). Всегда ношу его с собой. Жена меня троллит. Мы же не москвичи. Иногда спрашиваю, перед тем как выйти из дома: «Ты взяла паспорт?» Она: «Да, а ты?» «Нет, - говорю. - У меня удостоверение!»

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