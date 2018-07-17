Генпрокуратура: Американские чиновники придумали санкции против России, чтобы скрыть свои махинации

СЕГОДНЯ 19:44 2018-07-17T19:51:05+03:00

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Генпрокуратура назвала имена американцев, причастных к незаконной деятельности в России финансиста, основателя инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Напомним, во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир Путин заявил: Россия и США продолжают сотрудничество в рамках договора о взаимной помощи по уголовным делам. Наш президент допустил, что проведение допросов россиян, которых американские власти обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США, - возможно. Но взамен наши следователи хотели бы пообщаться с теми, кто участовал в махинациях Уильяма Браудера.

По данным российской генпрокуратуры, финансист в 1990-х годах занимался незаконной скупкой акций нефтедобывающих компаний (в том числе и «Газпрома»). Ценные бумаги перепродавались иностранным инвесторам, при этом прибыль от сделок выводилась в офшоры, налоги не платились.

- Часть этих средств ушло на финансирование Демократической партии США - как минимум $400 тыс., - уверены в Генпрокуратуре. - А в дальнейшем участники схем перевели в фонд демократов еще $1,2 млн!

Позднее во время расследования махинаций в изоляторе скончался юрист фонда Браудера - Сергей Магнитский. Это стало поводом для принятия в США так называемого «акта Магнитского» - первого антироссийского санкционного списка. С этого, по сути, и началась мощная русофобская кампания на Западе. И устроили ее, по данным Генпрокуратуры, именно те, кто участвовал в махинациях Браудера.

Bо время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки, Владимир Путин заявил: Россия и США продолжают сотрудничество в рамках договора о взаимной помощи по уголовным деламФото: REUTERS

Их имена на специальном брифинге озвучил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной:

- Это трое сотрудников Агентства нацбезопасности США: Тодд Хайман (он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера), Светлана Энгерт (она забирала похищенные материалы уголовного дела против Браудера), Александр Шварцман (он опекал Браудера, когда тот приезжал в США). Есть еще Джим Роут - агент ЦРУ, финансовый распределитель Браудера. Роберт Отто, до января 2017 года занимал пост замначальника разведуправления Госдепа США, возглавлял бюро разведки и исследований по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии. Также Девид Кремер - бывший сотрудник Госдепа США. Джонатан Виннер, помощник сенатора Керри и сотрудник Госдепа - он первым начал лоббировать интересы Браудера. Кайл Паркер, бывший помощник сенатора от демократов. И, всем известный, бывший посол США в России Майкл Макфол. Под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки из Москвы в Госдепартамент о ходе следствия по делу Магнитского.

Кроме американцев есть подозреваемые среди граждан и других государств.

- Например, агент британской разведки МИ-6 Кристофер Стил, - продолжает представитель прокуратуры. - Он длительное время поддерживал отношения с лоббистами «акта Магнитского». Именно через него было инициировано расследование спецпрокурора Роберта Мюллера об иностранном вмешательстве в американские президентские выборы. И если коллеги из США к нам обратятся - мы готовы предоставить все необходимые документы, подтверждающие нашу точку зрения.