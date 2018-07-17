Лунный календарь на август 2018 года: фазы Луны, благоприятные дни

СЕГОДНЯ 22:16 2018-07-17T22:46:59+03:00

Изменить размер текста: A A

1 августа, среда

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Сейчас важно проанализировать свои поступки и определиться с целями на самое ближайшее будущее. Не нужно пассивно взирать на происходящее. Сила в действии!

Именинники: Варлаам, Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Тихон.

2 августа, четверг

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Как потопаешь, так и полопаешь. День закладывает основу на продолжительное время. Активно и резво начатые дела и дальше пойдут с успехом.

А вот для старта путешествий — не лучший период.

Именинники: Афанасий, Илья.

3 августа, пятница

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Благоприятный день для усвоения новой информации, знаний.

Уделите внимание духовному аспекту своей жизни.

Хорошо отправляться в паломнические путешествия, а также в командировки.

Именинники: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа, суббота

23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

С энергетической точки зрения весьма нестабильный день. Вероятны срывы, ссоры. Следует повысить внимание и обходить сомнительные компании дальней дорогой.

С другой стороны, именно сейчас удастся решить самые трудные рабочие производственные задачи.

Именинники: Алексей, Мария, Михаил, Фока.

5 августа, воскресенье

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Женский день. Сегодня можно сделать прорыв в карьере, завязать новые продуктивные знакомства. Однако действовать следует без нажима, оперируя сугубо женскими приемами — обаянием, уговорами.

Именинники: Анна, Андрей, Виталий, Трофим, Федор

6 августа, понедельник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Активный день. Смело можно браться за самые сложные дела, проекты. Показана физическая работа. Не бойтесь перетрудиться!

Отличный момент для путешествий.

Именинники: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай,

7 августа, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Отложите все общественные задачи по возможности на потом. Сейчас главное — не забыть про себя. Займитесь решением личных проблем. Не забудьте уделить время здоровью!

Именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа, среда

26-й лунный день. Убывающая луна в Раке.

Для этого дня характерны эмоциональные всплески. Не удивляйтесь, если вдруг захочется то плакать, то смеяться. Для серьезных дел он, конечно, не подходит.

Остерегайтесь сомнительных предложений и не поддавайтесь соблазнам.

Именинники: Прасковья, Федор.

9 августа, четверг

27-й лунный день. Убывающая луна в Раке.

Не лучший день для деловой активности. Сейчас стоит больше отдавать, чем принимать.

Постарайтесь воздержаться от крупных финансовых трат. Ничего кроме разочарования они не принесут.

А вот для свиданий день вполне подходит.

Именинники: Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Савва.

10 августа, пятница

28-й лунный день. Новолуние во Льве.

Пассивный день. Сделать какие-либо важные дела не получится. А потому, лучше и не начинать. Куда как продуктивнее будет закончить начатое, подчистить «хвосты». Этот день больше подходит для романтики, налаживания связей, обольщения.

Именинники: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Моисей, Николай, Павел.

11 августа, суббота

29-й/1-й лунные дни. Растущая Луна во Льве.

Сложный день. Непростая энергетика, нервы у окружающих на пределе. Следует усилить внимание и быть крайне осторожным. Возможны разочарования, ссоры, а также травмы и чрезвычайные происшествия.

Именинники: Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима.

12 августа, воскресенье

2-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

В этот день ход событий во многом определит наш собственный настрой. Берясь за важные проекты, будьте нацелены исключительно на удачу. Время самое подходящее для старта с новыми амбициозными проектами.

Именинники: Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа, понедельник

3-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

День следует посвятить любимому делу. Сейчас можно совершить настоящий трудовой подвиг и обойти все трудные места, решить проблемы, которые не давали двигаться вперед.

Помните, сейчас время активных действий!

Именинники: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа, вторник

4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

В этот день удастся разобраться в запутанных личных делах, найти ответы на давно мучающие вопросы.

Кроме того, скорее всего, предстоит сделать некий важный выбор и определить ход дальнейших действий.

Именинники: Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа, среда

5-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

В этот день важно приступать к различным переменам, изменениям. Именно сейчас лучше всего начинать курсы диет, стартовать с различными интенсивами, связанными как с обучением, так и с физическими нагрузками.

Именинники: Василий, Никодим, Степан.

16 августа, четверг

6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День, когда сложно достигнуть понимания. Ибо ни одна из сторон не собирается уступать.

Не стоит начинать новых проектов, а также отправляться в какие бы то ни было путешествия.

Самое оптимальное — делать только те дела, которые не требуют особого внимания и концентрации.

Именинники: Антон, Кузьма.

17 августа, пятница

7-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Просыпаются творческие способности. Сейчас хорошо заниматься креативными проектами, придумывать и воплощать в действительность необычные мероприятия.

Благоприятное время для чтения философских трактатов, книг, требующих особой глубины восприятия.

Именинники: Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан

18 августа, суббота

8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Не бойтесь принимать новые предложения и входить в совершенно новые для вас сферы. Сейчас сделать это будет легко. Подобный опыт принесет удовлетворение, радость и даст возможность перейти на принципиально новый уровень развития.

Именинники: Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.

19 августа, воскресенье

9-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Давно назревающие конфликты, а также трудные вопросы в отношениях сегодня можно разрешить что называется «малой кровью». Лучше приступить к выяснению отношений, иначе, ситуация рискует ухудшиться.

Именинники: Нонна, Кристина, Андрей.

20 августа, понедельник

10-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Перспективный день в плане знакомств. Они, с большой долей вероятности, могут перерасти либо в брачные отношения, либо в крепкую дружбу на продолжительное время.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа, вторник

11-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Стоит быть честным с самим собой. Именно адекватная оценка своих качеств и поступков позволит пройти сложные жизненные моменты.

Возможны ссоры между близкими людьми. В случае конфликта дальновиднее будет пойти на уступки и в любом случае признать поражение.

Именинники: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Никодим. Николай, Савва, Федор.

22 августа, среда

12-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

День духовного постижения. Сейчас стоит уделить больше внимания своему внутреннему миру. Приветствуется чтение духовных, философских книг, молитва, медитация. Каждый должен выбрать именно то, что ему ближе. Хорошо в этот день бывать в храме и беседовать с мудрыми людьми.

Именинники: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа, четверг

13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Хороший день для начала строительства, а также для различных творческих дел.

Важно весь день быть занятым тем делом, которое вам нравится и вас вдохновляет.

Сейчас также можно исправить некоторые ошибки в отношениях с близкими.

Именинники: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа, пятница

14-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Благоприятный день почти для всех дел. Двигайтесь вперед, предпринимайте активные действия.

В этот день рекомендуется провести уборку квартиры, дабы дать свежей энергии войти в дом.

Именинники: Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

25 августа, суббота

15-й лунный день. Полнолуние в Водолее.

Сложный день. С одной стороны, перепады настроения, обостренные чувства и оголенные нервы. Обидеть можно даже безобидной шуткой. С другой — отличный момент для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Главное, обуздать свои эмоции и подойти к делу с голодной головой.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Фотий, Яков.

26 августа, воскресенье

16-й лунный день. Полнолуние в Рыбах.

В этот день хорошо начинать отдых. Сейчас напряжение будет постепенно спадать, появятся новые силы. День также отмечен повышенной интеллектуальной и творческой активностью.

Стоит заняться наведением порядка как в быту, так и в рабочих делах.

Именинники: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа, понедельник

17-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

День радости, праздника. По возможности надо проводить его с друзьями и близкими. Надо общаться, налаживать связи.

Хорошо делать денежные вклады.

А вот для дел — время не подходящее.

Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.

28 августа, вторник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Этот день — шанс изменить себя к лучшему. День откровений и открытий. Анализируем свои поступки, исправляем ошибки.

Отличное время для благотворительности.

Именинники: Василий, Александр, Федор, Максим, Мария, Макар.

29 августа, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Сегодня будут вылезать наружу все недоделки. Если знаете таковые за собой, срочно принимайтесь за их ликвидацию, дабы не усугублять последствия.

Мироздания может преподнести уроки, из которых следует сделать правильные выводы.

Именинники: Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.

30 августа, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Можно взяться за то дело, которое внушало страх своей масштабностью. Главное, сделать первый шаг и подойти к проекту со всей серьезностью и продуманным планом.

В этот день надо уметь слушать и слышать.

Именинники: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Начинайте масштабные, долгоиграющие проекты, которые потребует не только сил, но и терпения. Браться за них лучше вместе с командой единомышленников.

В этот день категорически не стоит совершать дурных поступков — возмездие не заставит себя долго ждать.

Отличный момент для того, чтобы отправиться в путешествие.

Именинники: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна.