В ночь расстрела Романовых Патриарх прошел крестным ходом 21 километр

СЕГОДНЯ 09:30 2018-07-17T09:31:36+03:00

И призвал выработать иммунитет к призывам менять жизнь через разруху и кровь

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- Преподобномученица Елизавета Федоровна - моя небесная покровительница. Мне очень хотелось быть сегодня здесь, - признается прославленная балерина Илзе Лиепа, пришедшая с многотысячной толпой в ночь с 16 на 17 июля к Храму-на-Крови. Здесь ровно сто лет назад были расстреляны Николай II и его семья, а неподалеку в Алапаевске старшую сестру императрицы, Великую княгиню Елизавету Федоровну Романову большевики заживо бросили в шахту и закидали гранатами.

Доска от изголовья гроба, в котором останки Елизаветы Романовой доставили в Иерусалим.Фото: Елена ЧИНКОВА

В воскресенье Патриарх Кирилл освятил возведенный на месте ее гибели новый храм, посмотрел экспозицию Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества в Напольной школе, где она жила в заключении. А в понедельник в полночь при огромном скоплении людей служил литургию у Храма-на-Крови под открытым небом. У алтаря стояли глава Императорского Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна с сыном Георгием, жена племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова и другие потомки. А вот в гуще народных масс мелькнул экс-премьер России Сергей Степашин. Причащалось в ту ночь рекордное число верующих - около 10 тысяч человек.

Патриарх освятил храм в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны.Фото: patriarchia.ru

- Злодеяние до сих пор бередит нашу совесть и побуждает вернуться мыслями в то время, чтобы понять, что происходило с народом нашим, откуда взялось это умопомрачение. Почему убийцы спустили курок, ни капли не содрогаясь? Почему наш народ как поезд, машинист которого не рассчитал скорость, устремился к катастрофе? Когда мы вошли в вираж? - гремел Святейший. - Тогда, когда чужие мысли, идеалы, мироощущение, сформированное философскими и политическими взглядами, не имевшими ничего общего с христианством, национальной традицией и культурой, стали восприниматься интеллигенцией, аристократией и даже частью духовенства как передовые. Вожди переворотов внушали людям, что нет другой возможности изменить жизнь, - только кровью, только через смерть. Первый и самый важный урок, который мы должны вынести, - это то, что никакие посылы новой счастливой жизни, никакие надежды на помощь извне, где ее якобы способны оказать более образованные и продвинутые люди, не должны соблазнять наш народ. Мы должны выработать иммунитет к любым призывам добиться человеческого счастья через разрушение того, что есть. Наученные тяжелым опытом, мы должны сформировать устойчивое неприятие к идеям и лидерам, которые предлагают через слом народной жизни, традиций, веры устремляться в какое-то новое, неизвестное счастливое будущее.

А после службы всех ждало большое испытание - крестный ход от храма до Ганиной Ямы, где была впоследствии обнаружена часть "екатеринбургских" останков. Огромная колонна (по предварительным данным, целых 100 тысяч человек) двинулась в лесополосу чуть ли не бегом - такой быстрый темп задал шагавший впереди Патриарх.

- Это какой-то крестный бег, а не ход, - скрипели журналисты.

Спустя полчаса автор этих строк позорно сошел с дистанции и сбежал в автобус. А 71-летний предстоятель Русской православной церкви бодро шагал по улицам, мостам и лесным тропинкам до самого конца. 21 километр менее чем за 4 часа!

Балерина Илзе Лиепа приехала в Екатеринбург паломницей.Фото: Елена ЧИНКОВА

На финише выпил воды и стал служить молебен на Ганиной Яме. Такой физической форме остается только завидовать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Церковь ждет окончания следствия по делу о гибели Романовых

- Мы со вниманием относимся к новости о подтверждении молекулярно-генетическими экспертизами принадлежности обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Благодарим сотрудников Следственного Комитета и экспертов за ответственные труды, атмосферу открытости и взаимопонимания, в условиях которых проводятся экспертизы, - прокомментировал официальный спикер РПЦ Владимир Легойда заявление Следственного Комитета о том, что новые экспертизы подтверждают подлинность царских останков.

Напомним, начатому с подачи церкви следствию осталось дождаться результатов двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз. Затем их передадут Патриарху Кириллу для обсуждения на Архиерейском Соборе.

Екатеринбург.

КАК ЭТО БЫЛО

Крестный ход в день 100-летия гибели царя Николая II и его семьи прошли 100 тысяч верующих

В то время, как екатеринбуржцы собирались сегодня утром на работу, к Ганиной Яме прибывали последние участники ночного Крестного хода. Шествие по последнему пути Царственных страстотепцев, начавшееся около 2:30, завершилось только в 7:00 (подробности)

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