Линдси Лохан усыновит ребенка из Сирии

СЕГОДНЯ 13:35 2018-07-17T13:42:01+03:00

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- Я планирую усыновить малыша, - рассказала Линдси журналисту. - Некоторое время я провела в лагере сирийских беженцев в Турции. Там неожиданно поняла, как сильно я люблю детей. Я хочу их спасти. Хотел бы двух или, может быть, четырех детей. Но пока не планирую создать собственную семью.

Мне хорошо быть одной. Я устала от тусовок с парнями. Моя прежняя жизнь была похожа на цирк, фотографы следили за каждым моим шагом. Я очень нервничала из-за этого. У меня даже случались приступы аритмии. Мои последние отношения (Линдси была помолвлена с 25-летним Егором Тарабасовым, сыном российского миллиардера – Ред.) были ничем не лучше прежних увлечений. Началась «интоксикация» от этих отношений. У меня хватило сил их прекратить, после этого в моей жизни многое изменилось. Сейчас я общаюсь с друзьями и семьей.

Впервые в жизни я не боюсь оставаться одна. Я обрела внутренний покой. Смотрю хорошие телевизионные драмы.

Таблоиды писали, что я уехала из США навсегда. Это не так. Я приезжаю в Америке, где у меня работа, мои родители, брат и сестры. У меня очень теплые отношения с матерью.

Линдси Лохна далеко не единственная американская актриса, которая усыновили детей из регионов гуманитарных катастроф. Анджелина Джоли усыновила мальчика из сиротского приюта для беженцев в Камбоджи. Ее дочь Захара родом из Эфиопии, где Джоли находилась в рамках гуманитарной миссии ОНН. Девочка страдала от недоедания и обезвоживания, из-за чего ей пришлось лечиться в американском госпитале. Еще один усыновленный ребенок - из Вьетнама. Три года назад в СМИ появилась информация, что Брэд Питт и Анджелина Джоли усыновили двухлетнего мальчика из Сирии по имени Мусса. Однако позже эта информация не подтвердилась.