2018-07-17T18:05:42+03:00
Экономика

Андрей Тетеркин покинул пост генерального директора РППК

Рыбопромышленный холдинг возглавит Федор Кирсанов
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Андрей Тетеркин 6 лет отдал рыбному бизнесу. Фото: sibur.ruАндрей Тетеркин 6 лет отдал рыбному бизнесу. Фото: sibur.ru
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Гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Андрей Тетеркин покинул свой пост после шести лет работы в соответствии с решением Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью. С 1 августа 2018 года на должность главы РРПК назначен Федор Кирсанов, ранее занимавший должность заместителя гендиректора. Об этом «КП» сообщила начальник управления внешних и внутренних коммуникаций компании Евгения Цымбал.

Мажоритарный владелец РРПК Глеб Сергеевич Франк выразил благодарность Андрею Тетеркину, под руководством которого компания прошла динамичный путь развития, говорится в сообщении. Через две недели пост Тетеркина займет его заместитель Федор Кирсанов, который пришел в компанию в апреле 2017 года.

Справка «КП»:

Тетеркин Андрей Анатольевич родился 31 октября 1969 года в Витебске.

В 1991 г. окончил Военный институт Министерства обороны.

В 1998 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

1998-2000 гг. – работа в ОАО НК «ЮКОС».

В 2002 г. получил степень MBA Rotterdam School of Management.

С декабря 2003 г. по 2007 г. – вице-президент по развитию и стратегическому планированию Evraz Group.

С февраля 2007 г. – генеральный директор компании ОАО «СИБУР – Минеральные удобрения», советник старшего исполнительного вице-президента.

С 2012 г. - генеральный директор и член совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»

Справка «КП»:

Кирсанов Федор Васильевич с отличием окончил Российский университет дружбы народов, имеет степень MBA Fox School of Business and management (США). Свою карьеру Кирсанов начал в компании McKinsey&Co. Занимал руководящие должности в таких компаниях, как СИБУР, Объединенная судостроительная компания (ОСК). Также трудился в ТОП - менеджменте ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» и в ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора).

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