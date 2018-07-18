Приключения москвича в России: свалка победила русские сосны

СЕГОДНЯ 19:39 2018-07-18T20:06:54+03:00

Никита Исаев едет из Москвы в Хабаровск и ведет дневник о своих приключениях. Фото: Никита ИСАЕВ

Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Хабаровск и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке

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Вы уверены, что знаете Россию-матушку? Вот я думал, что знаю ее как облупленную. Но сидя в одном городе - будь то Москва или Тверь, Саратов или Саранск - говорить за всю страну ой как легкомысленно. На телевизеонном ток-шоу я как-то сказал депутату Госдумы, что у некоторых людей до сих пор нет воды, и бабушки моются в корыте. Так депутат мне не поверил и посмеялся в ответ: никто у нас в корыте не моется. Тогда и родилась идея обогнуть на авто всю Россию и промчать из Москвы до Дальнего Востока. А свои приключения и передряги путешественника я запишу в дневничок для “Комсомолки”. Ну чтобы все знали, как на самом деле живут русские люди.

Никита Исаев расскажет, как на самом деле живут русские люди в провинцииФото: Никита ИСАЕВ

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА - КРЕДИТКА

Когда чертишь на карте маршрут, чувствуешь себя Колумбом, готовящим путешествие. Тогда он открыл Америку. А я хочу открыть Россию. Стартую из Москвы. Потом еду во Владимир. Дальше - Рязань. И так по всей стране. Мотор глушим в Хабаровске. “На берегу” друзья делали ставки, где я сойду с дистанции. Один говорил, что дальше “рязанщины” я не доеду. Другой - что развернусь где-то в Московской области. Ну-ну. Ждите селфи с Дальнего Востока.

Что нужно современному путешественнику? Аптечка и банковская карта. Желательно, чтобы на ней были деньги, да побольше (видели цены на бензин?) Еще немного налички - на всякий пожарный. Закинул в багажник внедорожника чемодан с вещами. Туда же загрузил коробку с бутылками воды. Вот и все - пути назад нет. Поехали!

ПРОТИВ СУММ С 9 НУЛЯМИ НЕ ПОПРЕШЬ

На обочине дороги возле соснового бора жилистый мужичок в профессорских очочках лежал... на кровати. Рядом тумбочка и две табуретки. Выходит целая спальня под открытым небом. Жаль только мчащие туда-сюда авто не дают спокойно подремать.

- Спите тут? - припарковался я у кровати.

- Не, торгую, - мужичок нехотя встал и сладко зевнул. Видно, торговля идет не ахти. - Кровать 11 тыщ. Будешь брать?

- Лучше я в отеле на ночевку остановлюсь, - помахал я на прощание рукой. Мой внедорожник подбирался к Владимирской области...

...Первая остановка - село Филипповское Киржачского района. Ну село как село. Что тут, куры как-то по-другому несутся, или рожь иначе колосится? Да нет, все как и во всех русских селах. Только в Филипповском прямо в сосновом бору разрослась свалка в 1200 гектаров – это 12 квадратных километров. Сюда свозят мусор со всех областей. Уже на подъезде к лесной свалке тебе в ноздри забирается жесточайший смрад. Отходы мегаполиса здесь сваливают целыми самосвалами. И вот гнилой и зловонный мусор уже победил свеженький сосновый бор. Деревья тут больше не будут "дышать". Их срубят, пеньки выкорчуют, а на этом месте будет мусорный полигон.

А что местные? Они смирились. Лес продадут "мусорщикам" за 4 миллиарда рублей. Так что русский народ по старой традиции понимает: против цифр с девятью нулями переть нет смысла - только лоб себе расшибешь.

Здоровый российский лес вырубают ради новой свалки!. Уже сейчас во Владимирской области в сосновом бору разбросан мусор. Его сюда свозят со всех областей.

БОЛЬНИЦУ СПАСЛИ ОТ ЗАКРЫТИЯ

Вторая остановка - Струнинская больница. Ну про нее рассказали Владимиру Путину на "Прямой линии". Мол, власти потихоньку больницу закрывают, и людям приходится ездить за десятки километров в соседний райцентр на прием к врачу.

Дверь в больницу - портал в Советский союз. Шаг за порог - попал в послевоенные годы. Думал, сейчас меня выпрут вон с камерой на улицу. Но нет! Добрая пышка-медсестра начала экскурсию по разбомбленным больничным коридорам.

- А где люди? - удивился я, увидев пустые койки в палате.

- Дома - дневной стационар. Они сами домой просятся, - медсестра отвечала терпеливо и сдержанно. Сразу все карты "чужаку" тут не вываливают.

Больница, о которой рассказали Путину на "Прямой линии"Фото: Никита ИСАЕВ

Скоро больница закрывается на ремонт.

- Тут ремонта с 52 года не было. Все рушится. Туалеты ужасные, - медсестра махнула рукой в сторону расколоченной двери. Заходить туда не посоветовала. Наверно, не хотела доводить москвича до инфаркта "красотой" здешних туалетов.

- Ну вам все будут делать? - спрашиваю.

- Обещали, - хихикнул дама белом халате, сидящая за стойкой регистратуры.

На больничном стенде приколоты расписание выдачи блюд (макароны, пюрешка) и портрет Жириновского. Мда, ни бумажный Вольфович, ни настоящие местные власти не доглядели за провинциальной больницей. А сколько таких больничек еще ждет меня впереди?

Мой внедорожник держит путь в «Рязанщину»! Ждите, к вам едет ревизор!

Больница во Владимирской области..Это не фильм ужасов, а больница во Владимирской области. Ремонт не делали с 1956 года.

СПРАВКА "КП"

Никита Исаев — политик, экономист. Лидер общественно-политического движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Постоянный участник ток-шоу на российском телевидении. Ведущий программы "Внутренняя политика" на Радио "Комсомольская правда".