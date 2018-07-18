Чем запомнится ЧМ-2018 по футболу в России: Звездопад и футбольные проклятия

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-17T12:40:35+03:00

Наш Роман Зобнин (под номером 11) после пяти матчей намотал по полю 62 километра - больше всех на той стадии турнира. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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«Боль» Неймара

Над самым дорогим игроком мира Неймаром сейчас ржет весь мир. Форвард сборной Бразилии хотел сделать этот чемпионат мира звездным часом, а превратил его в свой персональный позор. После любого столкновения в борьбе за мяч Неймар валялся на поле так долго, что это стало уже смешно. После ЧМ-2018 подсчитали: на газоне бразилец лежал более 14 минут. Рекорд! И торжество симуляции.

Справедливости ради стоит заметить, что Неймару действительно доставалось: против него на чемпионате мира нарушали правила 26 раз, и это тоже самая большая цифра турнира. Но чаще всего реакция бразильца была несоизмерима с тяжестью фолов.

Шутки про «боль Неймара» пошли гулять по миру. И вот уже дети записывают видеоролики, в которых всей командой синхронно катаются по полю. Появились картинки, где вся сборная Бразилии стоит и слушает гимн перед игрой, а Неймар уже лежит и корчится от боли, с надписью «Рано, чувак! Мы еще не начали!». А одна португальская клиника опубликовала рекламу с фото Неймара и подписью «75,8% вызовов экстренных служб безосновательны».

Теперь Неймару с этим жить. И продолжать мечтать, что его выкупит какой-то топ-клуб из уже надоевшего бразильцу французского «ПСЖ». Но кому нужен постоянно лежащий на поле игрок за 300 млн. евро?

Провал Месси

Чемпионат мира в России подорвал веру в то, что Лионель Месси - воплощение футбольного бога на земле. Четыре года назад он дотащил сборную Аргентины до финала, а сейчас не был похож сам на себя: всего 1 гол и 2 передачи...

Что произошло? Месси состарился? Или вокруг него не те партнеры? Или главный тренер Сампаоли действительно оказался никчемным, как про него думают большинство аргентинских болельщиков? Так или иначе, 31-летний Лионель Месси упустил со сборной свой, пожалуй, последний шанс взять Кубок мира. А кроме того, проиграл в заочной дуэли Криштиану Роналду - тот забил намного больше. Но и португалец со своей командой вылетел уже в 1/8 финала. И все это значит, что у «Золотого мяча» лучшему футболисту мира впервые с 2007 года, скорее всего, будет другой хозяин....

Угловые и штрафные

Более 43% голов на ЧМ-2018 забито после стандартных положений - с пенальти, со штрафных, после угловых. Это рекорд и новый тренд современного футбола. Теперь команды часто сражаются не для того, чтобы забить гол с игры, а чтобы вынудить чужую оборону вынести мяч на угловой или ошибиться и нарушить правила. А, получив право на стандартное положение, разыгрывают одну из заученных на тренировках комбинаций. Противостоять этому оружию крайне сложно. Вот и сборная России пропустила на этом турнире без учета послематчевых пенальти 7 голов - 6 из них после стандартных положений.

Чемпионат мира вообще часто задает вектор развитию футбола. Четыре года назад, например, в моду вошли схемы с тремя центральными защитниками. Теперь, если тренд на эффективное использование стандартов продолжится, футбол может значительно измениться.

Приметы работают

Как так получилось, что чемпионы мира-2014 - сборная Германии - не вышли даже из группы? В немецком футболе нет кризиса. В молодежном и юношеском футболе все у них в порядке, достаточно взглянуть на результаты. А на взрослом ЧМ-2018 провал. В Германии считают, что дело как раз в том, что нет проблем с кадрами. И главный тренер сборной Йоахим Лев просто запутался и не смог выбрать оптимальный основной состав из массы игроков высокого уровня.

Но есть и еще одна версия - сработало проклятие чемпионов. С 1962 года ни одному действующему чемпиону не удалось выиграть два Кубка мира подряд. И ни разу еще в истории обладатели Кубка конфедераций не выигрывали на следующий год чемпионат мира.

Проклятия вполне себе подтверждались на других командах. Сборная Испании ни разу не смогла пройти хозяев ЧМ в плей-офф: в 1934 году проиграли Италии, в 1950-м - Бразилии, в 2002-м - Корее, в 2018-м - России.

А Мексика уступила в борьбе со своим проклятием - вот уже 7 чемпионатов мира подряд она выходит из группы и тут же вылетает в 1/8 финала.

Торжество прагматизма

ЧМ-2018 показал, как команды со скромными возможностями могут успешно бороться с грандами. Хорватия разгромила Аргентину - 3:0, играя на контратаках. Россия обошла Испанию, сделав ставку на оборону и перекрыв испанцам почти все возможности забить в игровое время. Бельгия выбила Бразилию, Южная Корея унизила Германию...

Нет, романтизм не уходит из футбола. Просто он приобретает другие формы. Посмотрите на бойцов из Исландии, Хорватии и даже России, и вы поймете какие.

«У Неймара самый низкий болевой порог среди игроков на чемпионатах мира со времен изобретения статистики», - презрительно написал легенда английского футбола Гарри Линекер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЩАС СПОЮ!

«Ты просто космос» и «Мало, Головин»

А еще неплохо написать саундтрек к этому ЧМ-2018. Туда, конечно, войдет композиция Seven Nation Army легендарной группы The White Stripes - с нее начинает каждый матч, ФИФА врубает ее специально, чтобы подбодрить фанатов. И там окажутся две неожиданные песни на русском языке. Первая - «Ты просто космос, Стас» от группы «Ленинград», которую теперь поют главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. А вторая - «Мало, Головин» Ольги Бузовой - «Мало половин», переделанная специально для игрока сборной России Александра Головина, за которым теперь охотятся «Ювентус» и «Челси». И это настоящее признание успеха сборной России.

Хозяева почти всегда неплохо выступают на чемпионатах мира. Но сборная России превзошла все ожидания. В рейтинге ФИФА перед началом турнира она занимала 70-е место и официально считалась слабейшей командой турнира. Но потом были уверенный выход из группы, причем первый в новейшей истории российской сборной, и победа над грозной Испанией в 1/8 финала. И только Хорватия смогла в серии пенальти справиться с командой Черчесова.

У успеха российской сборной несколько слагаемых. Первое - удачная жеребьевка: нам достались не только проходимые соперники, но и расположились они по возрастанию силы. Второе - физическая подготовка: наша сборная на чемпионате мира бегала больше всех и во многом поэтому успевала перекрывать соперникам все ходы.

Третье - тактическая подготовка: Черчесов и его штаб очень тщательно готовились к каждому сопернику, разбирали их на молекулы и придумывали план чуть ли ни на каждый поворот в игре. Четвертое - свои трибуны: «Лужники», Санкт-Петербург, Самара и Сочи ни на минуту не давали забыть сборной России, что она играет дома.

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