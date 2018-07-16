10 главных воспоминаний о чемпионате мира по футболу 2018 в России

СЕГОДНЯ 13:25 2018-07-16T14:31:58+03:00

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Чемпионат мира в России будут вспоминать десятилетиями. Так же как полет олимпийского мишки в московском небе 1980-го, салют над стадионом «Фишт» в 2014-м. «КП» составила памятку из 10 пунктов, которые точно войдут в мемуары о ЧМ-2018.

1. Сборная России в 1/4 финала: Усы надежды и пенальти Смолова

Эта сборная занимала 70-е место в рейтинге ФИФА и официально считалась слабейшей командой турнира. Над этой сборной смеялись, ей не верили и от нее ждали провала. Ей посвящали странные песни, и даже акция поддержки российской команды «Усы надежды» поначалу смотрелась как издевка – мол, что есть у главного тренера Станислава Черчесова примечательного, кроме усов? А в итоге впервые с 1986 года наша сборная вышла из группы, придушила в 1/8 финала Испанию, и едва не прорвалась в полуфинал, уступив Хорватии только по пенальти.

Акция поддержки российской команды «Усы надежды» поначалу смотрелась как издевкаФото: Михаил ФРОЛОВ

Первый удар с 11-метровой отметки в той серии исполнял Федор Смолов. Но его пижонский удар стал легкой добычей голкипера сборной Хорватии Субашича, и всю серию мы проиграли. После мачта Смолов в раздевалке взял всю вину на себя. Перед ЧМ-2018 Смолов был главной надеждой сборной России. После него – главным виновником того, что мы не вышли в полуфинал. И Смолову теперь с этим грузом жить всю оставшуюся карьеру.

2. Граффити в Казани. Как сглазить фаворитов?

В Казани придумали способ, как выбивать из турнира команды, которые претендуют на титул. Надо всего лишь нарисовать огромные портреты-граффити на стене. Появилось изображение Криштиану Роналду – и нет больше Португалии на ЧМ! Нарисовали следом Лионеля Месси – до свидания, Аргентина! Изобразили Неймара – прощай, Бразилия!

И когда в Казани поняли, каким магическим даром обладают, они решили помочь сборной России. Перед нашем матчем с Хорватией в городе срочно начали рисовать портрет Луки Модрича. Чуть-чуть не успели – колдовство подействовало только в финале.

3. Приключения Марадоны в России

К сожалению, король футбола Пеле в Россию не приехал – проблемы со здоровьем, необходимость перемещаться в инвалидной коляске, не позволили ему совершить длительный перелет. Зато другая коронованная особа футбола Диего Марадона отрывался за всех сразу.

Марадона неистово болел в каждом матче за свою сборнуюФото: REUTERS

Сначала великий аргентинец закурил на стадионе сигару. Как раз в этот момент на табло стадиона «Спартак» демонстрировали информацию о запрете курения. На матче Аргентина – Нигерия Марадоне в Питере вызвали скорую помощь прямо в ложу. Учитывая кокаиновый бэкгрануд Диего, версии были самыми разными. Но водитель неотложки раскололся: оказывается, аргентинец перебрал с алкоголем. А в Нижнем Новгороде Марадона съехал из отеля, оставив неоплаченным счет на 50 тысяч рублей…

При этом Марадона неистово болел в каждом матче за свою сборную – смеялся, прыгал, плакал, молился… Нет сомнений, кто был самым отвязанным фанатом на этом чемпионате мира. Диего, Россия тебя не забудет!

4. Президент Хорватии и шоу мокрых маек

В правительственных ложах самой эмоциональной болельщицей была президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она сначала не хотела идти на VIP-трибуну, говорила, что хочет смотреть матчи в футболке сборной Хорватии, а среди президентов действует строгий дресс-код. Но для Колинды в протоколах сделали послабление, и следующие матчи она смотрела в «шашечной» форме вместе с коллегами-главами государств.

Колинда Грабар-Китарович оказалась вымокшей с ног до головыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надо было видеть, как эмоционально в финале они на пару с президентом Франции Макроном болели в финале. Даже глава ФИФА Джанни Инфантино смотрел на них удивленными глазами, больше аплодировал им, чем футболистам. Но самое интересное было на награждении, прямо во время церемонии на «Лужники» обрушился ливень, и Колинда Грабар-Китарович оказалась вымокшей с ног до головы. Самому обворожительному президенту Европы это пошло только на пользу.

5. Сборная Англии и розовые единороги

Сборная Англии вот уже десятки лет не считается фаворитом чемпионатов мира. Но на этот раз она забралась в полуфинал, и, говорят, не в последнюю очередь из-за классной атмосферы, что царила в команде. Чего стоят только кадры, на которых звезды английской сборной на базе резвятся в бассейне с верхом на надувных розовых единорогах! Как хотите, но эти фото войдут в историю британского футбола!

Футболисты сборной Англии устроили заплыв на надувных единорогахФото: Twitter.com

6. Японцы убирают за собой в раздевалках

Сборная Японии трогательно прощалась с Россией. После поражения от Бельгии ее игроки тщательно убрались в раздевалке, и на самом видном месте оставили надпись на русском языке «Спасибо. Japan» и несколько конфеток. Фанаты японской сборной оказались такими же аккуратистами – они прибирались на трибунах после каждой игры, и заразили этим и болельщиков других команд. Неужели в футболе идет новая мода?

7. Неймар катится и катится

Лидер сборной Бразилии Неймар ехал на этот чемпионат в надежде взять Кубок мира и стать основным претендентом на Золотой мяч. А стал главной плаксой мирового футбола. Лежа на поле в ожидании медпомощи он провел целых 14 минут! А кадры, где он катается по полю явно с преувеличенным рвением, стали хитом интернета. Теперь на Неймаром смеется весь мир. А он годы вперед обречен терпеть пародии на себя.

Неймар катится и катитсяФото: REUTERS

8. Кокошники и жующие болельщики

Еще одна сенсация чемпионата: в битве за статус главного головного убора России кокошники уделали шапки-ушанки с огромным преимуществом. Дело во времени года, и в вирусном видео как трое упитанных болельщиков сборной России как раз в кокошниках пожирают хот-доги на трибунах. Вот он – вирусный маркетинг в действии.

Новый трендФото: Михаил ФРОЛОВ

9. Мошки в Волгограде

Первый свой матч сборная Англии проводила в Волгограде. Британские фанаты ожидали, что суровые российские ультрас их там встретят с ломами в руках на перевес, но были атакованы совсем другим противникам. Полчища мошкары навалились в Волгограде на англичан, тунисцев и русских тоже. Болельщики кутались во флаги, и натягивали на руки и ноги все, что модно. Но мелкие кровососущие проникали под складки, чтобы впиться в нежную плоть. Досталось даже футболистам!

10. "Россия – это о..., братан»!

За месяц в России побывали сотни тысяч иностранных болельщиков. Кажется, каждый второй из них составил завещание, прежде чем отправиться на чемпионат в «дикую и опасную» страну. Но через три дня иностранцы распробовали Россию, и поняли: если там есть что-то сочетающееся с прилагательным дикий, то только «восторг». Теперь британцы, немцы и французы обижены на свои СМИ - те их так запугивали, что многие им поверили и пропустили лучший в истории чемпионат мира.

А лучше всех впечатления от страны выразил бразилец Томер Савойя. Он засветился на видеозаписи с криком на ломанном и немного нецензурном русском: «Россия — это … (офигенно), братан!»

Кажется, эта фраза должна стать официальным слоганом Ростуризма.

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