Владимир Путин: Никольская стала главной футбольной улицей планеты

СЕГОДНЯ 15:36 2018-07-18T15:42:46+03:00

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Перед светящимися схемами развития транспортной системы Москвы толпились журналисты, внимательно изучавшие, как будет в ближайшие годы строиться наземное и подземное метро столицы, как и куда пройдут хорды.

- Из Химок в Раменское по прямой можно будет доехать, нормально, - кивал один.

- Это ко мне большую кольцевую линию только в 2023 году достроят? Чего так долго-то? - возмущался другой.

- А эту перспективную когда начнут? До Рязани не дойдет она? - чертил пальцем по пунктиру третий.

В принципе это и было то самое широкое общественное обсуждение, о котором говорил Владимир Путин, когда Сергей Собянин представлял ему эти проекты.

На столике перед схемами лежала обычная лазерная указка, и Сергей Собянин с помощью бегающей по экранам зеленой точки рассказывал Владимиру Путину то же самое — хорды через весь город, кольцевые линии, самые большие темпы строительства, планы на пять лет вперед.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» в парке «Зарядье» как раз и должен был наметить — в каких городах предстоит жить россиянам в ближайшие годы. И свое выступление Путин начал с похвалы концертному залу, где проходил форум, назвав его одним из лучших в Европе.

Президент похвалил города, которые не боятся измененийФото: REUTERS

- Очевидно, что города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьёзными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей, - постарался тоже заглянуть в будущее президент. - В России уже реализован целый ряд проектов комплексного развития. Это такие города, как Казань, Сочи, Владивосток, ряд других наших агломераций.

Поскольку форум московский — за примерами изменений городской среды далеко ходить не приходилось.

- Конечно, любые перемены, ремонт, обновление – это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта, - признал Путин. - Городские власти порой жёстко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые. На что хотел бы обратить внимание – ко всем этим мнениям нужно прислушиваться. И в этой связи подчеркну, что мэр Москвы Сергей Собянин показал готовность брать на себя ответственность, вести открытый диалог с москвичами в интересах города. За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные изменения.

Не обошлось и без подведения итогов чемпионата мира, который стал испытанием для российских городов и всей инфраструктуры.

- Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Вся страна меняется, это курс последовательный и долгосрочный, - подчеркнул Путин. - Все было, как у нас говорится, по-настоящему. Обновленные площади и улицы наших городов стали символом притяжения, дружбы, общения, а Никольскую улицу в Москве назвали главной футбольной улицей планеты на эти дни проведения чемпионата.

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