Игроки сборной Хорватии позвали праздновать серебро чемпионата мира певца, призывавшего резать сербов

СЕГОДНЯ 17:21 2018-07-18T17:22:11+03:00

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Возвращения игроков команды Златко Далича ждала вся Хорватия. В минувший понедельник автобус с игроками сборной в центре Загреба встречали более 250 тысяч человек, а на протяжении всего маршрута сборную приветствовали 550 тысяч человек. Это 13 процентов населения всей страны.

Торжественная поездка по городу закончилась концертом на центральной площади города. Одним из его участников стал певец и ультранационалист Марко Перкович. В июле 1991 года, уже после объявления Хорватией независимости, на территорию новоявленной страны вошла югославская народная армия, А Перковича спешно призвали в хорватскую Национальную гвардию. Там он быстро обзавелся прозвищем «Томпсон». C этим американским пистолетом-пулеметом он прошел Отечественную войну (так хорваты называют четыре года противостояния с Югославией с 1991 по 1995 годы. - Авт.).

В свободное время Перкович играл на гитаре и сочинял песни. Одна из них, «Не войдете в Имотски», так полюбилась его командиру, что он посоветовал записать ее в профессиональной студии

Строчки из этой песни: «В Загорье на истоке реки Чиколы / Встали братья для защиты нашей Родины /Встань хорват с хорватом рядом – ведь мы все братья / Не войдете в Имотски, пока живы мы!» - брали хорватских солдат за душу.

Однако была одна загвоздка. В первоначальном тексте было несколько отсылок к периоду правления усташей, хорватских националистов, сотрудничавших с нацистами и погубивших 30 000 евреев, 80 000 и более 200 тысяч сербов.

Марко Перкович стал известен благодаря песне «Чавоглавский батальон» / стоп-кадр клипа

В первоначальном варианте песни была строчка из усташской песни «Зовем себя – поглавниковы» (так называли лидера усташей Анте Павелич), и призыв: «Ой, милые братья-усташи из Имотского!». Для того, чтобы его не обвинили в плагиате, Перикович перед записью официального сингла заменяет Имотски на свое село Чавоглаву и убирал отсылки к периоду правления усташей.

Но даже после этих правок ненависть к сербам из песни не исчезла.

В Загорье на истоке реки Чиколы,

Встали братья на защиту наших домов.

Стоят хорваты плечом к плечу, мы все братья,

Вам не взять Чавоглавы покуда живы мы!

Пали из автомата Томсона, Калашникова и Зброевки

Бросай гранату, гони банду за источник!

Шаг вперёд, оружие к бою, затягивают песню все;

За родной дом, за свободу боремся мы.

Слышьте, сербские добровольцы, банда четников:

Настигнет вас наша рука и в Сербии!

Настигнет вас Божья кара, это уже все знают,

Судить вас будут бойцы из Чавоглавы!

Слушайте сейчас послание от Святого Ильи:

Вам не взять Чавоглавы, как не удалось и прежде!

Ой хорваты, дорогие братья из Чавоглавы,

Хорватия вас не забудет никогда!

«Чавоглавский батальон» мгновенно стал хитом, а Перкович — звездой местной рок-сцены.

На своих концертах Перкович не стеснялся в выражениях . Однажды он сделал это во время «торжества» в честь годовщины военной операции «Буря» в сербском городе Книн, в ходе которой хорваты выбили сербов из города и тех, кто не ушел оттуда в городе, он призывал «убивать сербов».

В 2007 году Перкович вместе с местными телевизионщиками вляпались в другую историю. Телеканал Channel 2 показал концерт Перковича на котором присутствовали около 60 000 зрителей. Многие из пришедших были в униформе усташей. Во время выступления Перкович исполнил песню «Ясеновац» — так именовался концлагерь, где хорватские нацисты убили сотни тысяч евреев, сербов и цыган.

Певец, который в своих песнях ностальгирует по лидеру усташей Анте Павеличу и прославляет концентрационные лагеря Ясеновац и Стара Градиска, открыто призывает своих поклонников оправдать геноцид, — говорилось в заявлении, опубликованном Центром Визенталя.

Все это, однако, не мешает местным телеканалам приглашать Перковича на шоу, посвященные сборной Хорватии, а игроки сборной не стесняются стоять с ними на одной сцене. Хотя несколько лет назад лишь строчка из его песни стоила игроку сборной Йосипу Шимуничу карьеры в сборной. В 2013 году Шимунич после победы над исландцами в матче за выход на чемпионт мира в Бразилии подбежал к микрофону у поля и крикнул в него первую половину приветствия усташей: «За Родину!»Фанаты ответили: «Готовы!»

Шимунич даже не понял, что сотворил.

- Некоторые люди должны знать кое-что из истории. Я не боюсь, так как не сделал ничего плохого. Я поддерживаю мою Хорватию, мою родину. Если кто-то имеет что-то против этого, то это их проблемы, - сказал Шимунич.

Однако сперва хорватская прокуратура оштрафовала 35-летнего спортсмена на 44 тысячи долларов , а потом дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Шимунич на 10 матчей, запретил посещать матчи ЧМ-2014 и оштрафовал на 30 тысяч швейцарских франков.

- Дискриминации нет места в футболе, - объяснили в ФИФА.

В день чествований Перкович не исполнил со сцены главный хит, и все равно местные журналисты задались вопросом: «Зачем он здесь?».

Как сообщает телеканал N1, игроки сами позвали певца в автобус, в котором колесили по Загребу, а капитан хорватов Лука Модрич, когда команда и Перкович вышли на сцену, попросил его спеть. на следующий день Перкович выступил в родном городе главного тренера сборной Хорватии, в Вараждине, и местный мэр не смог отказаться.

Лидер одной из оппозиционных партий Кресо Бельяк написал в твиттер, что Перковича не надо было пускать , так как он «испортил» всю церемонию. Однако сами игроки радостно позировали с Перковичем, социальный сети которого полнятся снимками с игроками хорватов Модричем, Ракитичем, Перишичем и Ребичем.