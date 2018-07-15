Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия: Айда в Историю!

СЕГОДНЯ 12:08 2018-07-15T12:46:25+03:00

Всего через несколько часов в Москве пройдет событие мирового значения. Вы готовы?

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Приготовьте скрижали. Они потребуются буквально через несколько часов. Матч в «Лужниках» - часть большой мировой истории, и совершенно неважно как вы относитесь к футболу.

Игра сборных Франции и Хорватии куда больше, чем футбол. Все то, что смотрим, любим (или не любим) в течении четырех лет, вся пирамида чемпионатов, Кубков, лиг, трансферов, «Золотых мячей», гигантских контрактов, стадионов, завершается вот этой игрой. Неважно кто ты, какие заслуги и грехи у тебя есть, не имеет значения сколько игроков и команд в мире круче тебя. Сегодня и навсегда лучшие и сильнейше играют в финале.

Это главная месса мирового футбола, это всемирная служба в честь «двадцати двух мужиков с мячом»…

Поиграть в футбол можно случайно – во дворе, на даче или на пляже Копакабаны. Но влюбиться, беззаветно и навсегда, стать преданным адептом футбольной религии, только на чемпионате мира. Жертвой культа футбола может стать самый отчаянный злопыхатель. Давно доказано, что эта лихорадка косит профессоров, сторожей, политиков, оппозиционеров, актеров и даже поклонниц Егора Крида. И сегодня новообращенных станет значительно больше. Причем во всех странах мира, включая Вануату и Монголию.

Игроки команды Хорватии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попасть на финал… Стыдно признаться, но мечта стать спортивным журналистом лично у меня родилась именно после финала чемпионата мира. Почти сразу после промаха великого Роберто Баджо в серии пенальти финального матча… Тогда, в начале 90-х представить себе цивилизованную поездку на финал за деньги было невозможно. А вариант, что финал может пройти в «Лужниках», просто не рассматривался.

«Мечта идиота», по меткому выражению О. Бендера, близка к исполнению. И, безусловно, это уже не те чувства, что в 20 лет. Куда меньше романтического флера, но ощущения невероятности происходящего - налицо.

Финал остался финалом. Главным матчем, побывать на котором – награда. Даже постоять рядом со стадионом – фантастика. Даже быть в городе его проведения – удача.

В прекрасном польском фильме «Ва-банк» герой Яна Махульского собирается поехать на чемпионат мира во Францию (1938 год).

- Кто знает, когда еще наши туда попадут… - говорит он. Следующий раз будет в 1974-м. И в футболе всегда так. Как бы не развивались события сегодня – никто не может гарантировать, что так все и останется.

Сборная Франции.Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня финал. И мы смотрим его в России, в Москве. Едва ли такое повторится на нашей памяти. Да и у детей и внуков есть лишь минимальные шансы на то, что главный матч, главного турнира, главного вида спорта планеты пройдет в шаговой доступности от них… От этого грустно, но именно поэтому ощущение чуда совсем рядом.

Запомните этот день. Какая погода за окном, что вы ели на завтрак, кто там сейчас президент Америки. Вам еще много раз предстоит об этом рассказывать.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Франция - Хорватия. 15 июля 2018: прямая онлайн-трансляция финала чемпионата мира по футболу 2018

И вот он настал этот день. 15 июля в финале чемпионата мира по футболу 2018 в Москве на стадионе "Лужники" команды Франции и Хорватии разыграют почетный титул. В споре именно этих двух команд выявят победителя турнира и нового чемпиона мира по футболу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи в "Лужниках" Франция - Хорватия (подробности)

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