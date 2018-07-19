Что делать, если банк заблокировал карту?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-18T22:57:38+03:00

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Для банков безопасность - самое важное слово. В конце июня президент Владимир Путин подписал разработанный при участии ЦБ закон, который обязывает кредитные организации защищать деньги своих клиентов от кибермошенников. Отсюда и многоуровневая защита, которую выстраивают банки, чтобы уберечь средства вкладчиков и владельцев карт. Тем не менее излишнее беспокойство банкиров иногда доставляет неудобства. Клиентам могут блокировать счета и карты. Как этого избежать? И что делать, если такое все же произошло?

Борьба с хакерами

С октября этого года банки будут обязаны отслеживать несанкционированные операции со счетов своих клиентов и противодействовать им, в частности, блокировать карты или замораживать операции, если посчитают их подозрительными. Они и раньше могли так делать. Но теперь закон вменяет им это в обязанность. Как и необходимость передавать все сведения о выявленных несанкционированных операциях и попытках их совершения для анализа регулятору.

- Банк России будет разрабатывать критерии подозрительных транзакций и сообщать о них всем кредитным организациям, чтобы они могли использовать информацию для противодействия киберхищениям. Банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, например, из моделей платежного поведения своих клиентов, - говорит Артем Сычев, и. о. директора департамента информационной безопасности Банка России. - Кроме того, банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак: на какую сумму покушались злоумышленники, сколько удалось похитить, сколько сохранить, и главное - какую сумму в итоге вернули клиенту.

Цель всех нововведений - уменьшить объем хищений со счетов физлиц. К примеру, только в прошлом году зафиксировано более 300 тыс. несанкционированных операций. Мошенники увели у граждан миллиард рублей. И хотя суммы хищений благодаря работе ЦБ, правоохранительных органов и коммерческих банков падают (см. графику), искоренить их полностью пока не удается. Более того, количество покушений на хищения год от года растет.

Докажи, что не обнал

Блокировка банковской карты - это запрет на совершение любых операций по ней. Вы не сможете ей нигде расплатиться: ни в супермаркете, ни в кафе, ни в интернет-магазине. Карта перестает работать и становится куском бесполезного пластика. Если так случилось, есть два возможных объяснения. Первое - банк заподозрил вас в чем-то противозаконном. Второе - банк хочет спасти ваши деньги, если видит, что есть опасность.

В первом случае вам нужно будет прийти в банк и объяснить, что все операции вы проводили в рамках закона. Во втором - банк обязан незамедлительно сам связаться с вами и подтвердить, что операцию совершаете действительно вы. На этом вопрос будет закрыт, карту разблокируют, а платеж проведут. Когда речь идет о спасении сбережений и дозвониться не удалось, платеж может быть блокирован банком на два дня. Если за это время связаться не удалось, деньги отправятся получателю платежа (так прописано в законе).

Бывает и такое, что банк не успевает вовремя среагировать. Например, часть денег мошенники обналичили. И только после этого карту заблокировали. Как правило, в этом случае клиенту нужно доказать, что деньги снял действительно не он. Банку нужно предоставить полноценное алиби: мол, в этот момент я не мог быть в Таиланде, вот мой загранпаспорт.

- Закон обязывает банки возвращать клиенту деньги, похищенные в результате несанкционированного списания, если клиент сам не сообщал мошенникам свои персональные данные, необходимые для хищения. Банк России будет следить за тем, насколько добросовестно банки исполняют закон, - поясняет Артем Сычев.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Пользуемся финансами, не приходя в банк

Преимущества онлайн- и мобильного банка очевидны. Удаленные системы выгодны всем. Клиенты не тратят времени на посещение отделений. А банкиры не тратят деньги на зарплаты сотрудников и аренду офисов. Некоторые банки и вовсе существуют только онлайн. Зачем отделения, если на подписание первого договора к человеку можно прислать курьера, потом клиент может все сделать сам: оплатить «коммуналку», перевести деньги, поменять валюту, открыть вклад и погасить кредит?!

Как правило, онлайн-банк предоставляется бесплатно. Но некоторые услуги (например, мобильный банк) могут быть платными - за 30 - 60 рублей в месяц. Плюс банк берет комиссии за различные операции. Например, если вы хотите скинуть деньги клиенту не вашего, а другого банка. Тем не менее эти услуги в разы дешевле, чем если вы делаете это через отделение.

Как и любое удобство, удаленный банкинг может таить в себе опасность. Хакеры не дремлют. Поэтому банки выстраивают многофакторную защиту. В большинстве случаев ввести логин и пароль недостаточно, нужно еще вписать уникальный СМС-код, который приходит при заходе в интернет-банк и при подтверждении любой операции. Есть ограничения и по максимальным суммам. Это сделано, чтобы снизить потери человека при возможном мошенничестве.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Способы получить доступ к сбережениям

Если после звонка в банк карту не разблокировали, у вас все равно есть доступ к деньгам.

✔ Можно перевести деньги на другую карту (свою, друга, родственника). Это можно сделать онлайн или в офисе банка.

✔ Снимите наличные со счета в отделении.

P.S. Если банк заблокировал карту и счет по решению суда или Росфинмониторинга, доступа к деньгам у вас нет. Получить их можно, только если суд отменит решение.

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НА ЗАМЕТКУ

Примеры подозрительных транзакций

✒ Со счета клиента одновременно идут переводы больших сумм на множество других карт.

✒ Оплата по карте или снятие наличных в отдаленных друг от друга местах через короткий промежуток времени.

✒ Со счета юридического лица одновременно идет множество переводов на счета физлиц в разные регионы.

✒ Ежемесячные траты клиента составляли некую более-менее постоянную сумму, а потом вдруг счет быстро зачищается.

P.S. Любой из этих факторов не является абсолютным. То есть, если вы часто переводите деньги друзьям и родственникам, даете в долг коллегам, а потом получаете средства обратно, это не означает, что вашу карту обязательно заблокируют. Это происходит, только если операции действительно подозрительные. Терять лояльность клиентов из-за массовых блокировок кредитные организации не хотят.

СОВЕТЫ «КП»

Чтобы не остаться без копейки в отпуске

➊ Берите в поездку и наличные, и карты. Не важно, где вы отдыхаете - в России или за рубежом. С одной стороны, везти пачку наличных опасно. С другой, не все торговые точки принимают банковский пластик. Пусть в кошельке будет несколько видов платежных средств.

➋ Используйте две карты разных банков. Если один обанкротится (такое случается), то второй точно останется на плаву. Еще лучше, если карты будут разных платежных систем - VISA, MasterCard или МИР. В некоторых торговых точках и странах есть ограничения.

➌ Если отправляетесь за рубеж (или совершаете крупную покупку), предупредите об этом банк. Тогда вашу карту точно не заблокируют. Дело в том, что после совершения первой операции в необычном для вас месте банки иногда звонят. Но если в этот момент ваш телефон будет недоступен, карту на всякий случай заблокируют. Потом придется тратить время и деньги на мобильном счете в условиях роуминга, чтобы созвониться с кол-центром и доказать, что вы это вы.

➍ Не отдавайте официантам карту. Сейчас во всех ресторанах и кафе есть переносные терминалы для оплаты. В крайнем случае можете сами прогуляться до кассы, чтобы проконтролировать весь процесс.

➎ Если вы этого еще не сделали, подключите СМС-информирование. Входящие сообщения даже в роуминге бесплатны.

➏ При потере или краже карты сразу же ее заблокируйте: по телефону кол-центра, в онлайн- или мобильном банке. Многие организации позволяют сделать это не навсегда, а на время. Если вдруг вы найдете карту, ее можно будет быстро разблокировать, а не ждать, пока выпустят новую, и платить за нее.

➐ Лучше снимать наличные в отделениях крупных банков. Там сводится к минимуму риск грабежа и скимминга (кражи данных с помощью накладного оборудования, устанавливаемого на банкомат).