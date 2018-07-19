2018-07-19T20:12:31+03:00
Наука

В Египте наконец-то вскрыли «саркофаг гиганта»

Археологи были шокированы, заглянув внутрь огромного гроба из черного гранита, найденного три недели назад
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Интрига, вокруг таинственной находки сохранялась 20 дней.Интрига, вокруг таинственной находки сохранялась 20 дней.
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О том, что ученые сняли крышку с так называемого "саркофага гиганта", сообщила британская газета The Sun со ссылкой на Мустафу Вазири (Mostafa Waziri) - генерального секретаря Верховного совета древностей Египта (Supreme Council of Antiquities). Содержимое шокировало очевидцев.

Саркофаг был заполнен канализационной водой. Ее, конечно, откачали. И увидели останки трех разложившихся тел. А предвкушали-то увидеть совсем другое – какой-нибудь один, но огромный скелет. Ведь саркофаг поражал своими размерми: 265 сантиметров в длину, 185 – в высоту и 165 сантиметров в ширину. Словно бы его выдолбили для человека небывалого для тех далеких времен роста. Сами-то египтяне были невысокими – по 150 сантиметров в среднем.

До саркофага - 5 метров.

До саркофага - 5 метров.

Рядом с людьми видно, что саркофаг и в самом деле огромный.

Рядом с людьми видно, что саркофаг и в самом деле огромный.

Напомню, «Комсомолка» об этом рассказывала: саркофаг из черного гранита был обнаружен в конце июня нынешнего года в Египте, в Александрии во время раскопок в районе Сиди Габер (Sidi Gaber district of Alexandria). Лежал на глубине 5 метров. По мнению археологов, лежал примерно 2 тысячи лет. А то и дольше.

Захоронение странное — на троих. Возможно, для устройства подобной «братской могилы» и был изготовлен столь обширный каменный гроб. Но кто там упокоился, по-прежнему неизвестно.

Крышку приподнимали осторожно, сначала, посредством наполненных водой трубочек.

Крышку приподнимали осторожно, сначала, посредством наполненных водой трубочек.

Одни останки, похоже, принадлежат войну — на черепе след от удара мечом. А другие? Установлено пока, что к фараонам они не имеют никакого отношения.

Согласно самой смелой гипотезе, какой-то из скелетов принадлежит аж самому Александру Македонскому, могила которого до сих пор не обнаружена. А скончался он где-то в Египте. И приблизительно в то самое время, определенное археологами для саркофага.

Захоронение — бедное. Сам саркофаг, безусловно, дорогого стоит. Но внутри — кроме останков — ничего. Ни золота, ни серебра, ни каких-нибудь фигурок.

Саркофаг почему-то оказался заполненным водой из канализации.

Саркофаг почему-то оказался заполненным водой из канализации.

И саркофаг, и останки отправят в александрийский национальный музей (Alexandria's National Restoration Museum) на исследования. Ближайшая цель — определить причины смерти похороненных и уточнить, когда она наступила.

Останки, находившиеся в "саркофаге гиганта". Совсем не гиганты. Но втроем.

Останки, находившиеся в "саркофаге гиганта". Совсем не гиганты. Но втроем.

Кстати, Мустафа Вазири настроен оптимистически. После того, как его подчиненные вскрыли саркофаг, генеральный секретарь порадовался, что никого не поразило проклятие. Он имел в виду легендарное "проклятие Тутанхамона" - загадочные смерти многих тех, кто имел дело с его мумией и гробницей.

Возможно, Мустафа поторопился. "Еще не вечер", как говорят у них в Египте.

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