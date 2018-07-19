Глава Минтруда Максим Топилин: «Абсолютно все дополнительные средства пойдут на повышение пенсий»

СЕГОДНЯ 12:46 2018-07-19T13:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Первым выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он заявил, что главная цель - повысить реальный размер пенсий. А предпосылки - это рост продолжительности жизни и связанный с этим дисбаланс между долей трудоспособных граждан и пенсионеров (последние составляют уже 30% от общей численности населения).

- Для сравнения, в 1959 году на одного пенсионера в стране приходилось пять работников. Сейчас это соотношение - один к двум (при этом многие работники получают зарплаты в конвертах. - Ред.), - пояснил он. - Мы принимаем решение о повышении пенсионного возраста, чтобы на перспективу сбалансировать систему. Все средства идут исключительно на повышение пенсий - абсолютно все средства.

По нынешнему законопроекту предлагается ежегодная прибавка вдвое выше инфляции. К примеру, в следующем году пенсии вырастут на 7%, а рост цен прогнозируется на уровне 3 - 4%. Это означает, что средняя пенсия (сейчас - около 14 тысяч рублей) увеличится на одну тысячу рублей. К 2024 году планируется достичь уровня в 20 тысяч рублей. Это примерно вдвое больше, чем прожиточный минимум пенсионера в стране.

- Данный законопроект преследует своей целью увеличение пенсий неработающим пенсионерам и сохранение страховых принципов пенсионной системы в России, - заявил Максим Топилин. - Раньше они индексировались на сумму меньше 500 рублей в год. Более того, были периоды, когда нам приходилось индексировать пенсию ниже уровня инфляции. Мы всегда искали конструкции, как сделать так, чтобы повысить пенсии более серьезными темпами. Без повышения пенсионного возраста это невозможно.

КСТАТИ

Рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

В правительстве обсудили параметры новой реформы.

- Мы долго взвешивали все за и против, спорили. Но все понимаем, что изменения назрели, они необходимы. Без них мы не можем двигаться вперед, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. - Ключевая задача, поставленная президентом, - повысить пенсии. Мы должны их увеличивать темпами выше инфляции. При этом работающих все меньше, а пенсионеров - все больше (подробности)

В ТЕМУ

Как менялся пенсионный возраст в других странах, и почему его решили повысить в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту меру непростой, но необходимой. Главные аргументы властей – продолжительность жизни в стране увеличивается. Россияне стали дольше жить, а значит, могут дольше работать. К тому же, во всем мире так рано, как у нас, на пенсию не уходят (подробности)