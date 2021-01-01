  1. Главная
  2. Магазины
  3. Mothercare

Спасибо за оценку!

58 оценок поставлено средняя 4.33

Промокоды Mothercare на Октябрь

Акции и купоны Буквоед на Октябрь 2021

500Р
купон

Промокод
Минус 500 рублей на покупку от 5000 рублей по промокоду Mothercare

Не действует на товары со скидкой.

Истекает через 69 дней

10%
на всё

Промокод
Скидка 10% на ВСЁ при подписке на новости по промокоду Mothercare на скидку
Истекает через 53 дня

50%
купон

Скидка
Межсезонная распродажа с выгодой до 50%
Истекает через 8 дней

2=3
купон

Скидка
Межсезонная распродажа: при покупке двух товаров получи третий бесплатно
Истекает через 5 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Детская коллекция одежды к Хэллоуину! Успей купить
Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Футболка в подарок при заказе от 3000 рублей
Истекает через 5 дней

25%
купон

Скидка
Скидки до 25% при покупке автокресел Britax Roeme

Предложение распространяется только на выборочные модели и не суммируется с другими акциями.

Истекает через 69 дней

10%
на всё

Скидка
Дисконт 10% в день рождения ребенка по купону Mothercare
Истекает через 88 дней

70%
купон

Скидка
Товары на распродаже с выгодой до 70%
Истекает через 54 дня

30%
купон

Скидка
Сэкономь 30% при покупке конвертов для пеленания с промокодом Mothercare на первый заказ
Истекает через 8 дней

27%
купон

Скидка
Получите выгоду до 27% при покупке автокресел Maxi-Cosi
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Товар дня с выгодой 50% от Mothercare

Акция действует на выделенный ассортимент.

Истекает через 32 дня

Беспл
доставка

Скидка
Дарим бесплатную доставку при заказе от 2500 рублей
Истекает через 32 дня

145Р
купон

Скидка
Игрушки от 145 рублей по промокоду Mothercare
Истекает через 25 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Готовые сумки в роддом по доступным ценам
Истекает через 25 дней

28%
купон

Скидка
Заказывай автокресла Osann с выгодой до 28%
Истекает через 8 дней

15%
купон

Скидка
До минус 15% на трусы, колготки, пижамы для будущих мам
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Получи дисконт 50% при покупке второго товара для новорожденных
Истекает через 24 дня

Беспл
подарок

Скидка
При заказе на сумму от 7000 рублей получи футболку бесплатно
Истекает через 32 дня

Беспл
подарок

Скидка
Заказывай одежду бренда Janus от 6000 рублей и получи подарок бесплатно
Истекает через 29 дней

2=3
купон

Скидка
При покупке двух комплектов нижнего белья, получи третье в подарок
Истекает через 4 дня

50%
купон

Скидка
До минус 50% на покупку второго товара для новорожденных
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Скидка
Заказывай товары бренда iDO и получи футболку в подарок
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Товары бренда Summer Infant с экономией 30%
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
До минус 20% при заказе калясок Oyster
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Выгода 20% при покупке колясок 2 в 1 бренда Teutonia
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке масла для младенцев Weleda
Истекает через 3 дня

20%
купон

Скидка
Детский шампунь-гель с выгодой 20%
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
Жилет и рубашка с бабочкой с экономией 50%
Истекает через 5 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке ряда позиций Stokke Beat
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Выгода 10% при заказе стульчиков Tripp Trapp
Истекает через 19 дней

беспл
подарок

Скидка
При покупке стула и подушки Stokke Tripp Trapp получи вставку BabySet в подарок
Истекает через 34 дня

беспл
подарок

Скидка
Получи столик Tray в подарок при заказе стула Stokke Steps и BabySet
Истекает через 67 дней

25%
купон

Скидка
До минус 25% на выборочный ассортимент Pigeon
Истекает через 32 дня

25%
купон

Скидка
Дисконт 25% при покупке аксессуаров Bugaboo Ant
Истекает через 69 дней

15%
купон

Скидка
Сэкономь 15% при покупке коляски Bugaboo Ant
Истекает через 38 дней

20%
купон

Скидка
При покупке товаров бренда Mustela получи выгоду 20%
Истекает через 37 дней

25%
купон

Скидка
Выгода до 25% при заказе товаров бренда Lovular
Истекает через 5 дней

21%
купон

Скидка
Получи дисконт 20% при покупке коляски Ryan Stroller Prime Light
Истекает через 8 дней

беспл
подарок

Скидка
При покупке колясок получи большой набор в роддом в подарок
Истекает через 8 дней

28%
купон

Скидка
Сэкономь до 28% при покупке товаров бренда Osann
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Выгода 30% при покупке товаров бренда Summer Infant
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Минус 10% при покупке коляски Bugaboo Fox2
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Экономия 25% при покупке косметики Bebble
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
До минус 25% на товары бренда Lovular
Истекает через 5 дней

20%
купон

Скидка
Сэкономь 20% при покупке товаров бренда Mustela
Истекает через 11 дней

25%
купон

Скидка
При заказе товаров бренда Pigeon получи дисконт до 25%
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке товаров Beat
Истекает через 68 дней

беспл
подарок

Скидка
Закажи акционный маркер-краску и получи черный перманентный маркер Luxor Trio в подарок
Истекает через 19 дней

500Р
купон

Промокод
Минус 500 рублей на покупку от 5000 рублей по промокоду Mothercare

Не действует на товары со скидкой.

Истекает через 69 дней

10%
на всё

Промокод
Скидка 10% на ВСЁ при подписке на новости по промокоду Mothercare на скидку
Истекает через 53 дня

50%
купон

Скидка
Межсезонная распродажа с выгодой до 50%
Истекает через 8 дней

2=3
купон

Скидка
Межсезонная распродажа: при покупке двух товаров получи третий бесплатно
Истекает через 5 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Детская коллекция одежды к Хэллоуину! Успей купить
Истекает через 8 дней

Беспл
подарок

Скидка
Футболка в подарок при заказе от 3000 рублей
Истекает через 5 дней

25%
купон

Скидка
Скидки до 25% при покупке автокресел Britax Roeme

Предложение распространяется только на выборочные модели и не суммируется с другими акциями.

Истекает через 69 дней

10%
на всё

Скидка
Дисконт 10% в день рождения ребенка по купону Mothercare
Истекает через 88 дней

70%
купон

Скидка
Товары на распродаже с выгодой до 70%
Истекает через 54 дня

30%
купон

Скидка
Сэкономь 30% при покупке конвертов для пеленания с промокодом Mothercare на первый заказ
Истекает через 8 дней

27%
купон

Скидка
Получите выгоду до 27% при покупке автокресел Maxi-Cosi
Истекает через 69 дней

50%
купон

Скидка
Товар дня с выгодой 50% от Mothercare

Акция действует на выделенный ассортимент.

Истекает через 32 дня

Беспл
доставка

Скидка
Дарим бесплатную доставку при заказе от 2500 рублей
Истекает через 32 дня

145Р
купон

Скидка
Игрушки от 145 рублей по промокоду Mothercare
Истекает через 25 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Готовые сумки в роддом по доступным ценам
Истекает через 25 дней

28%
купон

Скидка
Заказывай автокресла Osann с выгодой до 28%
Истекает через 8 дней

15%
купон

Скидка
До минус 15% на трусы, колготки, пижамы для будущих мам
Истекает через 8 дней

50%
купон

Скидка
Получи дисконт 50% при покупке второго товара для новорожденных
Истекает через 24 дня

Беспл
подарок

Скидка
При заказе на сумму от 7000 рублей получи футболку бесплатно
Истекает через 32 дня

Беспл
подарок

Скидка
Заказывай одежду бренда Janus от 6000 рублей и получи подарок бесплатно
Истекает через 29 дней

2=3
купон

Скидка
При покупке двух комплектов нижнего белья, получи третье в подарок
Истекает через 4 дня

50%
купон

Скидка
До минус 50% на покупку второго товара для новорожденных
Истекает через 1 день

Беспл
подарок

Скидка
Заказывай товары бренда iDO и получи футболку в подарок
Истекает через 1 день

30%
купон

Скидка
Товары бренда Summer Infant с экономией 30%
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
До минус 20% при заказе калясок Oyster
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Выгода 20% при покупке колясок 2 в 1 бренда Teutonia
Истекает через 69 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке масла для младенцев Weleda
Истекает через 3 дня

20%
купон

Скидка
Детский шампунь-гель с выгодой 20%
Истекает через 2 дня

50%
купон

Скидка
Жилет и рубашка с бабочкой с экономией 50%
Истекает через 5 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке ряда позиций Stokke Beat
Истекает через 69 дней

10%
купон

Скидка
Выгода 10% при заказе стульчиков Tripp Trapp
Истекает через 19 дней

беспл
подарок

Скидка
При покупке стула и подушки Stokke Tripp Trapp получи вставку BabySet в подарок
Истекает через 34 дня

беспл
подарок

Скидка
Получи столик Tray в подарок при заказе стула Stokke Steps и BabySet
Истекает через 67 дней

25%
купон

Скидка
До минус 25% на выборочный ассортимент Pigeon
Истекает через 32 дня

25%
купон

Скидка
Дисконт 25% при покупке аксессуаров Bugaboo Ant
Истекает через 69 дней

15%
купон

Скидка
Сэкономь 15% при покупке коляски Bugaboo Ant
Истекает через 38 дней

20%
купон

Скидка
При покупке товаров бренда Mustela получи выгоду 20%
Истекает через 37 дней

25%
купон

Скидка
Выгода до 25% при заказе товаров бренда Lovular
Истекает через 5 дней

21%
купон

Скидка
Получи дисконт 20% при покупке коляски Ryan Stroller Prime Light
Истекает через 8 дней

беспл
подарок

Скидка
При покупке колясок получи большой набор в роддом в подарок
Истекает через 8 дней

28%
купон

Скидка
Сэкономь до 28% при покупке товаров бренда Osann
Истекает через 8 дней

30%
купон

Скидка
Выгода 30% при покупке товаров бренда Summer Infant
Истекает через 8 дней

10%
купон

Скидка
Минус 10% при покупке коляски Bugaboo Fox2
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
Экономия 25% при покупке косметики Bebble
Истекает через 8 дней

25%
купон

Скидка
До минус 25% на товары бренда Lovular
Истекает через 5 дней

20%
купон

Скидка
Сэкономь 20% при покупке товаров бренда Mustela
Истекает через 11 дней

25%
купон

Скидка
При заказе товаров бренда Pigeon получи дисконт до 25%
Истекает через 8 дней

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке товаров Beat
Истекает через 68 дней

беспл
подарок

Скидка
Закажи акционный маркер-краску и получи черный перманентный маркер Luxor Trio в подарок
Истекает через 19 дней

Похожие промокоды

Lassie

-15%

Акция

По промокоду Lassie получите дисконт 15% на коллекцию Осень-зима 2021

Bebakids

-75%

Акция

Дисконт 75% на верхнюю одежду по промокоду bebakids

OLDOS

/

Акция

Промокод OLDOS: 15% кэшбэк по программе лояльности на покупки от 25 001 рублей

HelpToMama

-50%

Акция

Промокод HelpToMama: минус 50% на детские перчатки и варежки

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

299Р
купон

Скидка
Купон Mothercare: новая коллекция одежды для девочек от 299 рублей

50%
купон

Скидка
Линейка детской одежды с выгодой до 50%

50%
купон

Скидка
Промокод Mothercare: летние хиты c дисконтом до 50%

Товары для детей и будущих мам со скидкой до 50% в Mothercare.

Лучшее
предложение

Скидка
Новая коллекция "Снова в школу" по доступным ценам по купону Mothercare

Лучшее
предложение

Скидка
Новая коллекция Mothercare для мальчиков по доступным ценам

10%
купон

Скидка
Еще дешевле: коляски Bugaboo Fox2 с экономией 10%

Популярные магазины

Скидки от магазина детских товаров Mothercare

Сэкономить в магазине товаров для детей и мам помогут промокоды от Mothercare. Компания бесплатно распространяет скидочные купоны в интернете, полный список акций собран на этой странице. На сайте Мазекея продают одежду, обувь, головные уборы и аксессуары, мебель для детской комнаты ... , коляски, средства ухода, косметику и другие полезные вещи. На многие позиции установлены дисконтные цены. Участники местной программой лояльности получают баллы, которыми можно полностью или частично рассчитываться за покупки на сайте и в магазинах-партнерах (The Body Shop, Victoria’s Secret).


Посетить Mothercare
Контакты Mothercare

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Правды, д. 26

Электронная почта:
mothercare_rus@alshaya.com

Телефон:
+7 (499) 270-40-40

Соц. сети:

vkfacebook instagram

Спасибо за оценку!

58 оценок поставлено средняя 4.33

Скидки от магазина детских товаров Mothercare

Сэкономить в магазине товаров для детей и мам помогут промокоды от Mothercare. Компания бесплатно распространяет скидочные купоны в интернете, полный список акций собран на этой странице. На сайте Мазекея продают одежду, обувь, головные уборы и аксессуары, мебель для детской комнаты ... , коляски, средства ухода, косметику и другие полезные вещи. На многие позиции установлены дисконтные цены. Участники местной программой лояльности получают баллы, которыми можно полностью или частично рассчитываться за покупки на сайте и в магазинах-партнерах (The Body Shop, Victoria’s Secret).


Посетить Mothercare
Контакты Mothercare

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Правды, д. 26

Электронная почта:
mothercare_rus@alshaya.com

Телефон:
+7 (499) 270-40-40

Соц. сети:

vkfacebook instagram

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Mothercare

Как активировать промокод на сайте Mothercare

На этой странице собраны все действующие купоны продавца. Для активации некоторых предложений достаточно перейти по ссылке, но в большинстве случаев нужно еще указать промокод. Так называют пароль, состоящий из набора букв и цифр или слова. Порядок применения кода купона:

  1. Скопировать промокод.

  2. Перейти по ссылке на сайт Mothercare.

  3. Выбрать товар и размер.

  4. Нажать «В корзину».

  1. Перейти к оформлению покупки.

  2. Ввести скопированные данные в поле «Промокод или купон Клуба привилегий».

  1. Нажать «Применить» и убедиться в получении скидки.

  2. Выбрать способы доставки и оплаты, указать контактные данные и завершить оформление заказа.

Промокоды не сочетаются с бонусами, полученными по программе лояльности. Еще они могут не сработать, если на товар уже установлена дисконтная цена по другой акции.

Mothercare — товары для детей и мам

Компания Mothercare продает товары для детей возрастом до 10 лет, их мам и женщин, готовящихся к рождению ребенка. Здесь можно купить качественную одежду и обувь, аксессуары, мебель, средства ухода, коляски и много другое. Организация сотрудничает с ведущими торговыми марками России и Европы. Среди ее главных партнеров такие известные бренды, как Disney, Reima, Котофей, OH MA!, Kapika, Cybex и Inglesina.

История сети Mothercare началась в 1961 году с открытия магазина в Суррее (Великобритания). В середине восьмидесятых компания вышла на международный рынок, подписав ряд договоров о франшизе в Европе. Сегодня организация, количество филиалов которой уже превысило 1200, представлена в 53 странах. Первый российский магазин открылся в 1994 году в Москве. В настоящее время отделения сети работают в десятках крупных городов РФ.

Жители других населенных пунктов России могут делать покупки через сайт Мазекея. Кроме товаров, клиентам здесь предлагают много вспомогательных материалов, от гида для беременных мам и советов по подбору товаров до видеоконсультаций онлайн. Служба поддержки принимает звонки ежедневно с 9:30 до 20:30 по Москве, написать письмо на электронную почту можно и ночью.

В интернет-магазине Mothercare действует комплексная система поощрений. На многие товары установлена дисконтная цена по акциям, получить скидку помогают и промокоды, бесплатно распространяемые в сети. Для постоянных клиентов предусмотрена программа лояльности «Клуб привилегий», участие в которой означает регулярные бонусы и подарки.

Товары  

На сайте можно заказать одежду, обувь и аксессуары для новорожденных, детей до 10 лет, молодых и будущих мам. Другие разделы:

  • Кормление. Все для вскармливания грудью и из бутылочки, пустышки и прорезыватели, посуда, весы, пароварки, стульчики, фартуки и слюнявчики. 

  • Гигиена и уход. Антибактериальные средства, косметика, подгузники, аксессуары для купания, бытовая химия.

  • Детская комната. Кроватки, ковры, комоды, стульчики, постельные принадлежности, пеленание, увлажнители воздуха, средства безопасности, игры и развлечения. 

  • Коляски. Для новорожденных (люльки, трансформеры, 2 в 1 и 3 в 1), прогулочные, модели-велосипеды, аксессуары и детские чемоданы.

  • Автокресла и переноски. Все для перевозки ребенка в автомобиле.

  • Игрушки. Книги, погремушки, куклы, конструкторы и трансформеры, роботы, машинки, музыкальные инструменты, наборы для творчества, велосипеды, самокаты и другой детский транспорт.

На все вещи и материалы распространяется официальная гарантия производителя. Ненужную одежду можно сдать на благотворительность в ближайшем магазине Мазекея, получив при этом купон или промокод на скидку.

Клуб привилегий

Чтобы присоединиться к программе лояльности магазина, достаточно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. При каждой покупке участнику начисляются звезды — баллы. Размер вознаграждения зависит от суммы чека. При накоплении определенного количества бонусов клиенту предоставляют возможность выбрать одну из доступных привилегий.

В программе Mothercare есть 4 уровня, для перехода на следующую ступень нужно собирать звезды. Чем выше статус, тем дороже подарок можно выбрать. Акция распространяется и на покупки в магазинах-партнерах Victoria’s Secret и The Body Shop. Новым участникам «Клуба привилегий» и клиентам, отпраздновавшим день рождения, администрация дарит дополнительные звезды.

Оплата

При оплате товара в пункте выдачи или курьеру всегда принимают наличные рубли. За услугу наложенного платежа обычно взимают комиссию, поэтому практичнее сразу рассчитаться на сайте. Деньги можно внести с банковской карты (Мир, MasterCard, Visa) через систему Assist или посредством сервисов Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. В розничных магазинах Mothercare также принимают подарочные сертификаты. Это ваучер определенного номинала, которым можно полностью или частично оплатить покупку.

Доставка

Забрать посылку самостоятельно можно в магазине, пункте выдачи транспортной компании СДЭК или отделении Почты России. Во многих городах также работают курьерские службы. За их услуги берется 100%-ная предоплата (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Если цена заказа превышает определенную сумму, транспортировку оплачивает продавец. Выбор вариантов доставки может быть ограничен, когда речь идет о крупногабаритном и/или тяжелом товаре. 

Возврат и обмен 

От посылки можно отказаться до ее получения. При предварительной оплате деньги вернут в течение 10 календарных дней за вычетом расходов на доставку. Товар надлежащего качества компания Мазекея принимает в течение 30 суток после покупки. Исключение сделано для вещей, не подлежащих возврату или уже побывавших в эксплуатации. При наличии брака или неполной комплектации товар сначала отправят на экспертизу. Если проблема возникла по вине производителя или перевозчика, клиенту компенсируют все расходы, включая доставку.

Часто задаваемые вопросы про Mothercare

★ Доступна ли клиентам Мазекея услуга примерки с частичным возвратом?

Нет, но покупатель может вернуть любой товар в течение 30 дней (кроме вещей, обозначенных как не подлежащие возврату).

★ Обязательно ли регистрироваться на сайте для покупки?

При покупке запрашивают имя, фамилию, номер телефона и email, а регистрироваться или нет, каждый решает сам.

★ Как скачать мобильное приложение магазина?

Ссылки для скачивания программы в магазинах Google Play, App Store и App Gallery доступны на странице «Клуба привилегий».

★ Является ли сайт официальным представителем бренда в России?

Да, это официальный интернет-магазин бренда.

★ Где найти промокоды для сайта Mothercare?

Все актуальные предложения компании уже собраны здесь.

Лучшие промокоды Mothercare

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодМинус 500 рублей на покупку от 5000 рублей по промокоду MothercareДАР***
ПромокодСкидка 10% на ВСЁ при подписке на новости по промокоду Mothercare на скидкуРЕГ***
СкидкаМежсезонная распродажа с выгодой до 50%не требуется
СкидкаМежсезонная распродажа: при покупке двух товаров получи третий бесплатноне требуется
СкидкаДетская коллекция одежды к Хэллоуину! Успей купитьне требуется
СкидкаФутболка в подарок при заказе от 3000 рублейне требуется
СкидкаСкидки до 25% при покупке автокресел Britax Roemeне требуется
СкидкаДисконт 10% в день рождения ребенка по купону Mothercareне требуется
СкидкаТовары на распродаже с выгодой до 70%не требуется
СкидкаСэкономь 30% при покупке конвертов для пеленания с промокодом Mothercare на первый заказне требуется
СкидкаПолучите выгоду до 27% при покупке автокресел Maxi-Cosiне требуется
СкидкаТовар дня с выгодой 50% от Mothercareне требуется
СкидкаДарим бесплатную доставку при заказе от 2500 рублейне требуется
СкидкаИгрушки от 145 рублей по промокоду Mothercareне требуется
СкидкаГотовые сумки в роддом по доступным ценамне требуется
СкидкаЗаказывай автокресла Osann с выгодой до 28%не требуется
СкидкаДо минус 15% на трусы, колготки, пижамы для будущих мамне требуется
СкидкаПолучи дисконт 50% при покупке второго товара для новорожденныхне требуется
СкидкаПри заказе на сумму от 7000 рублей получи футболку бесплатноне требуется
СкидкаЗаказывай одежду бренда Janus от 6000 рублей и получи подарок бесплатноне требуется
СкидкаПри покупке двух комплектов нижнего белья, получи третье в подарокне требуется
СкидкаДо минус 50% на покупку второго товара для новорожденныхне требуется
СкидкаЗаказывай товары бренда iDO и получи футболку в подарокне требуется
СкидкаТовары бренда Summer Infant с экономией 30%не требуется
СкидкаДо минус 20% при заказе калясок Oysterне требуется
СкидкаВыгода 20% при покупке колясок 2 в 1 бренда Teutoniaне требуется
СкидкаМинус 20% при покупке масла для младенцев Weledaне требуется
СкидкаДетский шампунь-гель с выгодой 20%не требуется
СкидкаЖилет и рубашка с бабочкой с экономией 50%не требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.