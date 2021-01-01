Mothercare — товары для детей и мам

Компания Mothercare продает товары для детей возрастом до 10 лет, их мам и женщин, готовящихся к рождению ребенка. Здесь можно купить качественную одежду и обувь, аксессуары, мебель, средства ухода, коляски и много другое. Организация сотрудничает с ведущими торговыми марками России и Европы. Среди ее главных партнеров такие известные бренды, как Disney, Reima, Котофей, OH MA!, Kapika, Cybex и Inglesina.

История сети Mothercare началась в 1961 году с открытия магазина в Суррее (Великобритания). В середине восьмидесятых компания вышла на международный рынок, подписав ряд договоров о франшизе в Европе. Сегодня организация, количество филиалов которой уже превысило 1200, представлена в 53 странах. Первый российский магазин открылся в 1994 году в Москве. В настоящее время отделения сети работают в десятках крупных городов РФ.

Жители других населенных пунктов России могут делать покупки через сайт Мазекея. Кроме товаров, клиентам здесь предлагают много вспомогательных материалов, от гида для беременных мам и советов по подбору товаров до видеоконсультаций онлайн. Служба поддержки принимает звонки ежедневно с 9:30 до 20:30 по Москве, написать письмо на электронную почту можно и ночью.

В интернет-магазине Mothercare действует комплексная система поощрений. На многие товары установлена дисконтная цена по акциям, получить скидку помогают и промокоды, бесплатно распространяемые в сети. Для постоянных клиентов предусмотрена программа лояльности «Клуб привилегий», участие в которой означает регулярные бонусы и подарки.

Товары

На сайте можно заказать одежду, обувь и аксессуары для новорожденных, детей до 10 лет, молодых и будущих мам. Другие разделы:

Кормление. Все для вскармливания грудью и из бутылочки, пустышки и прорезыватели, посуда, весы, пароварки, стульчики, фартуки и слюнявчики.

Гигиена и уход. Антибактериальные средства, косметика, подгузники, аксессуары для купания, бытовая химия.

Детская комната. Кроватки, ковры, комоды, стульчики, постельные принадлежности, пеленание, увлажнители воздуха, средства безопасности, игры и развлечения.

Коляски. Для новорожденных (люльки, трансформеры, 2 в 1 и 3 в 1), прогулочные, модели-велосипеды, аксессуары и детские чемоданы.

Автокресла и переноски. Все для перевозки ребенка в автомобиле.

Игрушки. Книги, погремушки, куклы, конструкторы и трансформеры, роботы, машинки, музыкальные инструменты, наборы для творчества, велосипеды, самокаты и другой детский транспорт.

На все вещи и материалы распространяется официальная гарантия производителя. Ненужную одежду можно сдать на благотворительность в ближайшем магазине Мазекея, получив при этом купон или промокод на скидку.

Клуб привилегий

Чтобы присоединиться к программе лояльности магазина, достаточно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. При каждой покупке участнику начисляются звезды — баллы. Размер вознаграждения зависит от суммы чека. При накоплении определенного количества бонусов клиенту предоставляют возможность выбрать одну из доступных привилегий.

В программе Mothercare есть 4 уровня, для перехода на следующую ступень нужно собирать звезды. Чем выше статус, тем дороже подарок можно выбрать. Акция распространяется и на покупки в магазинах-партнерах Victoria’s Secret и The Body Shop. Новым участникам «Клуба привилегий» и клиентам, отпраздновавшим день рождения, администрация дарит дополнительные звезды.

Оплата

При оплате товара в пункте выдачи или курьеру всегда принимают наличные рубли. За услугу наложенного платежа обычно взимают комиссию, поэтому практичнее сразу рассчитаться на сайте. Деньги можно внести с банковской карты (Мир, MasterCard, Visa) через систему Assist или посредством сервисов Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. В розничных магазинах Mothercare также принимают подарочные сертификаты. Это ваучер определенного номинала, которым можно полностью или частично оплатить покупку.

Доставка

Забрать посылку самостоятельно можно в магазине, пункте выдачи транспортной компании СДЭК или отделении Почты России. Во многих городах также работают курьерские службы. За их услуги берется 100%-ная предоплата (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Если цена заказа превышает определенную сумму, транспортировку оплачивает продавец. Выбор вариантов доставки может быть ограничен, когда речь идет о крупногабаритном и/или тяжелом товаре.

Возврат и обмен

От посылки можно отказаться до ее получения. При предварительной оплате деньги вернут в течение 10 календарных дней за вычетом расходов на доставку. Товар надлежащего качества компания Мазекея принимает в течение 30 суток после покупки. Исключение сделано для вещей, не подлежащих возврату или уже побывавших в эксплуатации. При наличии брака или неполной комплектации товар сначала отправят на экспертизу. Если проблема возникла по вине производителя или перевозчика, клиенту компенсируют все расходы, включая доставку.