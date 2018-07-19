Иностранные болельщики мундиаля «подрезали» имущества РЖД на миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2018-07-19T17:03:24+03:00

В желании что-то забрать с собой на память или на чем транспарант сделать во время матча, фанаты нанесли урон РЖД на целый 1 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Во время прошедшего ЧМ болельщиков обеспечили бесплатным трансфером между городами, где проходили матчи. И тут гости заморские увидели подстаканники и другую утварь , что для россиян вещь вполне обыденная. В желании что-то забрать с собой на память или на чем транспарант сделать во время матча, они и нанесли урон РЖД на целый 1 млн рублей. Об инциденте сообщил глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев. Он отметил, что видел по телевизору простыни из поездов, которые были превращены в импровизированные баннеры.

Возможно они подумали, что белье одноразовое. Но вернемся к подстаканникам. Какое же путешествие на поезде обходится без знаменитого аксессуара. И иностранцев понять можно – это же вещь сувенирная. В многих сувенирных лавках нашей страны такие продаются. Правда, дорого. В Петербурге и Москве их украшают гравировкой с достопримечательностями города и другими знаковыми сюжетами.

Для многих приехавших в Россию фанатов подстаканник является не менее загадочным, чем наша русская душа, как принято у них выражаться. Они такое первый раз увидели, не все, но большинство.

Откуда же появился данный предмет и где его делают? Историки ведут ожесточенные споры по поводу даты появления подстаканника. Одной из основных версий является 18-ый век. Изначально они были латунными и без особых изысков. Производство расположилось на оружейном заводе в Туле. Позже производство перешло на завод в Кольчугино, что во Владимирской области. С 19-го века данным аксессуаром заинтересовались и ювелиры, тогда- то началась совершенно другая история этого предмета. После был советский период, который навсегда сделал равнозначными понятиями путешествие на поезде и подстаканник горячего чая, что принесла проводница. Говорят, что идею с подстаканниками в поездах принадлежит тогдашнему министру путей сообщения Сергею Витте.

В настоящее время подстаканники до сих продолжают производить на Кольчугинском завод. Ежемесячный объем производства подстаканников составляет порядка 20 тыс. экземпляров.

КСТАТИ

Забивакомания: в Петербурге украли еще один символ ЧМ

Неизвестные объявили охоту на волка Забиваку в Санкт-Петербурге. За минувшие три дня в Курортном районе бесследно исчезли уже две фигурки официального талисмана ЧМ 2018. Обе они были установлены перед мундиалем на газоне разделительной полосы Зеленогородского района. Есть тут и третий Забивака. И его уже, от греха подальше, демонтировали и спрятали в укромное место сотрудники администрации. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменится Россия после ЧМ-2018

Как изменится Россия после ЧМ? Никак - ответит скептик. Стояла, и дальше не шелохнется Русь-матушка. И это тот редкий случай, когда скептик ошибается.

Чемпионат мира перетряс страну, вдохнул массу нового, и вложил в нас что-то, чего точно раньше не было. Конечно, вопрос хорошо это или плохо останется открытым. Ответ узнаем в течении ближайших лет десяти. (подробности)