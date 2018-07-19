2018-07-19T17:03:24+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Иностранные болельщики мундиаля «подрезали» имущества РЖД на миллион рублей

На память о России забрали из поездов подстаканники и постельное белье
Роман СУАРДО
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В желании что-то забрать с собой на память или на чем транспарант сделать во время матча, фанаты нанесли урон РЖД на целый 1 млн рублейВ желании что-то забрать с собой на память или на чем транспарант сделать во время матча, фанаты нанесли урон РЖД на целый 1 млн рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время прошедшего ЧМ болельщиков обеспечили бесплатным трансфером между городами, где проходили матчи. И тут гости заморские увидели подстаканники и другую утварь , что для россиян вещь вполне обыденная. В желании что-то забрать с собой на память или на чем транспарант сделать во время матча, они и нанесли урон РЖД на целый 1 млн рублей. Об инциденте сообщил глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев. Он отметил, что видел по телевизору простыни из поездов, которые были превращены в импровизированные баннеры.

Возможно они подумали, что белье одноразовое. Но вернемся к подстаканникам. Какое же путешествие на поезде обходится без знаменитого аксессуара. И иностранцев понять можно – это же вещь сувенирная. В многих сувенирных лавках нашей страны такие продаются. Правда, дорого. В Петербурге и Москве их украшают гравировкой с достопримечательностями города и другими знаковыми сюжетами.

Для многих приехавших в Россию фанатов подстаканник является не менее загадочным, чем наша русская душа, как принято у них выражаться. Они такое первый раз увидели, не все, но большинство.

Откуда же появился данный предмет и где его делают? Историки ведут ожесточенные споры по поводу даты появления подстаканника. Одной из основных версий является 18-ый век. Изначально они были латунными и без особых изысков. Производство расположилось на оружейном заводе в Туле. Позже производство перешло на завод в Кольчугино, что во Владимирской области. С 19-го века данным аксессуаром заинтересовались и ювелиры, тогда- то началась совершенно другая история этого предмета. После был советский период, который навсегда сделал равнозначными понятиями путешествие на поезде и подстаканник горячего чая, что принесла проводница. Говорят, что идею с подстаканниками в поездах принадлежит тогдашнему министру путей сообщения Сергею Витте.

В настоящее время подстаканники до сих продолжают производить на Кольчугинском завод. Ежемесячный объем производства подстаканников составляет порядка 20 тыс. экземпляров.

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