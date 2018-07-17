Как изменится Россия после ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:29 2018-07-17T14:36:54+03:00

Чемпионат мира многое может поменять в нашей стране в лучшую сторону. Но, чтобы не упустить шанс, работать надо прямо сейчас

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Как изменится Россия после ЧМ? Никак - ответит скептик. Стояла, и дальше не шелохнется Русь-матушка. И это тот редкий случай, когда скептик ошибается.

Чемпионат мира перетряс страну, вдохнул массу нового, и вложил в нас что-то, чего точно раньше не было. Конечно, вопрос хорошо это или плохо останется открытым. Ответ узнаем в течении ближайших лет десяти.

Если не брать войны, конфликты и трагедии это, пожалуй, третий случай, когда гражданское, фестивальное событие вдруг переворачивает сознание.

Так было в 1956 году с фестивалем молодежи и студентов. Само название по нынешним временам звучит скучно. Объяснить, почему для нескольких поколений советских людей оно вдруг стало поворотным - невозможно. Ну приехали люди из других стран, ну повеселились... Но послесталинский Союз возник именно в 1956. Отсюда и «оттепель», и гимны молодости, науке, поэзии.

Потом была Олимпиада-80, с визитом представителей «прогрессивного человечества», плавно перетекшая в фестиваль молодежи-85. И все последующие потрясения, изменения в стране стали возможны благодаря людям, которым надоело запираться от всего мира и пестовать собственную исключительность. Не Олимпиада развалила СССР. Но без нее все могло пойти по-другому, хуже, страшнее...

И вот карнавал ЧМ-2018. Мы долго и муторно убеждали друг друга, что вокруг враги, ненависть и злоба. А тех, кто к нам приехал учили бояться пьяных, озверевших русских с арматурой. Решить вопрос гастролями Филлипа Киркорова или Кубанского хора невозможно. Надо было как-то встретиться миру и России. Посмотреть друг на друга.

И месяц чемпионата прошел как мгновение. В обниманиях, братаниях и признаниях в братской любви. Без преувеличения, миллионы россиян в восторге от соприкосновения с разношерстной фанатской толпой. Сотни тысяч людей со всего мира возвращаются домой, зажав матрешку в руках, и поправляя кокошник на голове. Едва ли чемпионат изменит политический фон - у политиков другие игры. Но то, что раньше называли «народной дипломатией» совершенно точно пойдет на пользу.

Может и у нас в головах что-то встанет на место. Например, что чиновник высокого ранга, может передвигаться в эконом-классе, а не палить деньги налогоплательщиков частными самолетами. Что по улицам наших городов можно ходить толпами, петь песни, что-то скандировать, прыгать и танцевать. Даже залезать на скамейки с ногами. И что полиция может подходить к делу с умом, а не бросаться все пресекать на всякий случай, от греха подальше. И что если граждане собираются вместе - это не «потенциальная опасность», а сплочение нации.

Аналитики еще посчитают что мы выиграли, а что проиграли в деньгах. Местным чиновникам предстоит поломать голову, что делать со свалившимися на них стадионами.

Но, если честно, у стадионов есть только один шанс быть полезными. Если там будут играть футбол. В футбол будут играть, если на него пойдут люди. Нормальное развитие - это когда есть команда и сотня болельщиков. Команда играет все лучше, болельщиков ходит все больше. Потом мест не хватает - и строят большой стадион. У нас - от обратного. Есть гигантские стадионы, на них загружаем малопопулярные команды, и рассчитываем, что люди туда пойдут. Куда более сложный путь.

Интересно, какой эффект на наш футбол окажет ЧМ. Есть огромный интерес в футболу в стране, масса болельщиков-неофитов. Все они могут сказать - нам внутренний чемпионат неинтересен, мы еще два года будем ждать чемпионата Европы. Или наоборот, подхватить жен и детей и ринуться выкупать абонементы не только на ЦСКА, «Спартак» и «Зенит», но и на «Балтику» (Калининград), «Нижний Новгород» и «Мордовию». Тем более, что на новые стадионы этих клубов можно ходить как на экскурсию. Второй вариант малореален, к сожалению. Но только он сделает из России футбольную страну. И, возможно, именно сейчас надо было продумать маркетинговую стратегию - как заполнить трибуны. Или показывать и рекламировать игры ФНЛ (второй дивизион чемпионата России) на том же «Матч-ТВ» и его каналах-сателлитах (во вторник, например, «Мордовия» на своей суперарене играла с «Нижним Новгородом», но ни на одном канале игру не показали)...

У нас нет времени на раскачку. Эффект от чемпионата мира можно получить прямо сейчас, но с каждым месяцем это великое событие все дальше будет уходить в историю. Как было бы здорово не упустить шанс...

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