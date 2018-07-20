Внучка партизана, говорящая на семи языках: Правда и мифы о президенте Хорватии

СЕГОДНЯ 01:06 2018-07-20T01:08:54+03:00

Чем жгучая блондинка так полюбилась миллионам болельщиков во время чемпионата мира по футболу

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Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России. Обаятельная блондинка с потрясающей улыбкой. Не модельная картинка, а настоящая женщина, сердечная и живая. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Именно перед такой женщиной настоящему мужчине не стыдно расплакаться в момент поражения, как заплакал Лука Модрич, капитан хорватской сборной, лучший игрок чемпионата, в отчаянии, что смог выиграть для своей маленькой Хорватии лишь «серебро», а не такое близкое «золото». Они плакали вместе, и Колинда по-матерински вытирала слезы с его лица.

Она стала королевой сердец на чемпионате мира по футболу в России. Не модельная картинка, а настоящая женщина, сердечная и живаяФото: REUTERS

ДЕД БЫЛ РАНЕН В БОЯХ С ФАШИСТАМИ

Ее история – сказка про Золушку. Деревенская девчонка из небольшого села рядом с городом-портом Риека. Дедушка и бабушка, оказавшие огромное влияние на внучку, из деревни Гробничко Поле, пережили кровавое воскресенье в 1942 году. В тот день итальянские фашисты напали на деревню и расстреляли 108 мужчин. Дедушка сумел убежать и присоединился к партизанам. Бабушка попала в концлагерь. Позже она также стала членом антифашистского движения. В 1945 дед был тяжело ранен в боях с немцами. Именно дед и бабка воспитали внучку ярой патриоткой и страстной католичкой. Родина и вера – прежде всего.

Обычное детство. Папа – мясник, мама – домохозяйка. Колинда гоняла в футбол с местными мальчишками и охотилась с отцом в лесу. Перечитала все книги в местной библиотеке, отлично училась и в 17 лет выиграла грант на учебу в США, где блестяще выучила английский язык. Но на этом не остановилась. Выучила испанский и португальский. Сносно говорит на немецком, французском и итальянском.

ПРОТИВ МИГРАНТОВ И ЗА ДРУЖБУ С РОССИЕЙ

Одаренная сельская девчонка сделала невероятную карьеру. Была министром иностранных дел Хорватии, послом Хорватии в США и заместителем генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии. И вершина карьеры – президент Хорватии. И вот тут ей пришлось очень нелегко. Местные «либеральные медиа» немедленно возненавидели «глупую блондинку с огромным бюстом», когда она заговорила о христианских и семейных ценностях, о патриотизме, о любви к Родине.

Местные «либеральные медиа» немедленно возненавидели «глупую блондинку»Фото: REUTERS

Президент в Хорватии царствует, но не властвует. Вся власть принадлежит правительству. Первая серьезная стычка произошла, когда в 2015 году на Хорватию двинулась армия мигрантов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан закрыл границы, и мигранты потекли в Хорватию. Колинда потребовала немедленно закрыть границу и привлечь для этого армию. Все либеральные СМИ тут же вознегодовали, что «блондинка» хочет из танков расстреливать бедные семьи с детьми.

Следующим вызовом стало то, что Колинда решила наладить отношения с Сербией и прибыла в Белград на инаугурацию президента Вучича. Местные медиа взвыли от ярости. Что бы ни делала Колинда, все было не так. Даже ее визит в Иран.

Но главным врагом она стала после встречи с Путиным. Умная женщина поняла, что Россия может стать надежным партнером и другом Хорватии. С тех пор ее стали называть «пророссийским» президентом.

Президент в Хорватии царствует, но не властвуетФото: REUTERS

ФЕЙКОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Колинда ведет себя просто. Муж, профессор и бизнесмен, не «пиарится» за счет жены. На чемпионат мира президент летала эконом-классом вместе с болельщиками. А местные журналисты тщательно подсчитывали, сколько она тратит. Ее бесконечная война с правительством и контролируемыми ими СМИ зашла в тупик.

Главным врагом она стала после встречи с ПутинымФото: REUTERS

После чемпионата произошло нечто, озадачившее меня. Внезапно все европейские газеты стали восхвалять Колинду за то, что она продала президентский самолет и 35 «мерседесов» правительственных чиновников, а деньги вернула в казну. Якобы она сократила на 60 процентов зарплаты послам и консулам. Как Хорватия процветает под ее управлением – небывалый ежегодный рост экономики. И тут я, много лет живущая в Хорватии, напряглась. Что-то нечисто.

Колинда не может продать президентский самолет и 35 машин или сократить зарплату чиновникам. Это не в ее власти. Ни о каком процветании Хорватии даже речи быть не может! 300 тысяч человек за последние три года покинули страну в поисках работы. Это много для государства, население которого – чуть больше четырех миллионов человек. Из Славонии, когда-то самой богатой провинции страны, каждый день отправляются полные автобусы гастарбайтеров в Германию. Из городка Осек летают лоукостеры в Ирландию (как из прибалтийских государств) – и возят они в основном не туристов, а желающих подзаработать. В больницах не хватает врачей. Из-за низких зарплат они эмигрируют в Австрию, Германию и Францию. В Хорватии самые высокие налоги в Евросоюзе, сумасшедшие цены (мои друзья-рестораторы на море каждую неделю ездят в Италию закупать продукты, потому что там дешевле) и очень низкие зарплаты.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович очаровала весь мир во время чемпионата мира по футболуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Колинда первая заговорила о демографической катастрофе и массовом бегстве граждан и призвала правительство принять меры. Откуда же этот фейк о процветании и в чем его цель? Кто подставляет Колинду?

ГРЯЗНАЯ ИГРА

Все очень просто. Через два дня после завершения чемпионата мира по футболу в России хорватские либеральные блогеры заговорили, что хакеры из нашей страны специально вбросили лестную информацию о президенте Хорватии. Чтобы снова сделать ее президентом (предвыборная кампания начнется уже в следующем году)! «Если Путин сделал Трампа президентом, для него пустяк – сделать президентом Колинду еще раз», - пишут хорватские либеральные интернет-сайты. Но это грязная и подлая игра.

Фотографии главы государства в бикини, появившиеся в сети в 2015 году, это фейк. На снимке не президент, а американская актриса Николь Остин

Когда я смотрю выступления Колинды, у меня иногда сжимается сердце. Мы – ровесницы. Я представляю, какой тяжелый и трудный путь она проделала, чтобы стать президентом в патриархальной мужской стране. Иногда она напоминает мне принцессу Диану, обожаемую народом и ненавидимую элитой. Но Колинда сильнее. Она не сдастся. Да и кто сможет напугать деревенскую девчонку, которую в детстве учили охотиться на диких зверей, и чьи предки храбро сражались против фашистов?

ЕЩЕ МНЕНИЕ

«Страна живет за счет кредитов Евросоюза»

Эксперт по балканской проблематике Владимир Зотов:

- Хорватия с 2015 года стала частью экономики Евросоюза. И нынешнее относительное благополучие в стране достигнуто за счет доступных кредитов от разных финансовых организаций ЕС. Но ведь рано или поздно эти деньги придется возвращать, и тогда экономические показатели будут другими. Понятно, что на фоне провала после гражданской войны в Югославии в начале 90-х, которая затронула все составные части большого государства, показать хотя бы небольшой рост относительно легко. Но радужные перспективы в развитии страны все же не прослеживаются. Что касается снижения зарплат чиновникам в Хорватии – это нормальная практика для всех государств, ассоциирующих себя с ЕС. Это общие требования Евросоюза о срезании госрасходов, но не более того.

Записал Сергей НОВИКОВ.

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