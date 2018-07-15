Президент Хорватии поблагодарила Россию на русском языке за проведение ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:54 2018-07-15T11:54:54+03:00

Колинда Грабар-Китарович в третий раз прилетела в Россию за последние две недели [видео]

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Прилетевшая 15 июля в Москву на финал Чемпионата мира по футболу-2018 президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович записала видеообращение ко всем россиянам. В нем глава государства поблагодарила всех жителей России за теплый и сердечный прием футбольных болельщиков, а страну за прекрасную организацию главного футбольного турнира четырехлетия.

"Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе, спасибо, Россия!", - следует из видео, опубликованном на официальной странице президента Хорватии в Facebook.

Особо примечательно, что запись видеообращение президент Хорватии Колинда Грабар-Киторович сделала на неплохом русском языке.

15 июля президент Хорватии прилетела на заключительный матч Чемпионата мира по футболу-2018. В Москве, на стадионе «Лужники» хорватская сборная вместе с командой Франции зазыкрают между собой Куьок мира. Матч начнется в 18:00 мск.

Стоит отметить, что приезд госпожи Китарович в Россию уже третий по счету за последние две недели. Хорватский президент, которая слывет ярой футбольной болельщицей, уже успела побывать 1 июля в Нижнем Новгороде на матче 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия — Дания, а также на четвертьфинальном поединке своей команды со сборной России.