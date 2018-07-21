2018-07-21T17:30:13+03:00
Происшествия

Капитан затонувшего в США автобуса-амфибии разрешил пассажирам не надевать спасательные жилеты

Экскурсия в штате Миссури закончилась гибелью 17-и человек [видео]
Алексей ОСИПОВ
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Туристы отправились на экскурсию, и когда транспортное средство уже возвращалось к пирсу, его накрыло штормовыми волнамиТуристы отправились на экскурсию, и когда транспортное средство уже возвращалось к пирсу, его накрыло штормовыми волнамиФото: EAST NEWS
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17 человек, среди которых 9 членов одной семьи, погибли в штате Миссури в результате ухода под воду прогулочного автобуса-амфибии, способного передвигаться как по суше, так и по поверхности водоемов.

Туристы отправились на экскурсию, и когда транспортное средство уже возвращалось к пирсу, его накрыло штормовыми волнами. Амфибия перевернулась и практически сразу ушла на дно.

Находившиеся на берегу люди пытались помочь тем, кто отчаянно барахтался в воде, но сильный ветер и большие волны делали это невозможным.

Ни водителя амфибии, ни пассажиров не смутила надвигавшаяся непогода. Служащие Береговой охраны США и офис местного шерифа подтвердили, что на телах жертв и тех, кому удалось спастись, не было спасательных жилетов. Всего на борту амфибии был 31 человек. В списке погибших - люди в возрасте от 1 до 70 лет.

Среди купивших билеты на закончившуюся трагедией экскурсию оказалась и семья Коулман. Из 11 человек спаслись только двое.

Во время непогоды на реке Миссури, в районе городка Брэнсон (штат Миссури), являющегося одним из самых популярных мест в округе для отдыха, находились две туристических амфибии, принадлежащие компании Ride the Duck. Вторая благополучно причалила к пирсу.

Экскурсия в штате Миссури закончилась гибелью 17-и человек Фото: REUTERS

Экскурсия в штате Миссури закончилась гибелью 17-и человекФото: REUTERS

Автобусы-амфибии стали весьма популярны в США после Второй мировой войны, когда их сняли с вооружения Армии США. Предприимчивые представители индустрии развлечений стали катать на них туристов. Экскурсии Ride the Duck в Брэнсоне начинаются из центра города. Туристов сначала катают по суше, затем амфибии эффектно съезжают с пирса на поверхность реки Миссури.

Глава компании Ride the Duck Джим Паттисон-мл. заявил, что фирма и ее сотрудники имеют все необходимые лицензии, и речные прогулки почти полвека проходили без каких-либо инцидентов. Что же касается шторма, то он, по его словам, был внезапным и взялся из ниоткуда. Но метеорологи настаивают, что распространили штормовое предупреждение, как минимум за полчаса до трагедии.

Следователи обратились ко всем, кто снимал происходящее на смартфоны и видеокамеры, с просьбой поделиться видеокадрами ЧП, чтобы детально восстановить картину произошедшего. Пассажиры, находившиеся на одном из теплоходов, шедшего по Миссури в минуты трагедии, уже прислали свои записи. На них видно, что обычную водную рябь быстро сменили сильные волны, которые раскачивали судно. Также видны две амфибии, одна из которых накренилась и быстро ушла под воду. За кадром слышны крики: «О, Боже! О, нет! Там есть дети!».

В числе погибших - водитель автобуса-амфибии Боб Уильямс. Капитан транспортного средства (его имя пока не называется) выжил, сейчас он в больнице.

Похоже, что именно он позволил всем туристам не надевать спасательные жилеты. Это подтверждает и одна из выживших, Теа Коулман, уже давшая показания. Среди прочего она отметила, что «всем был дан знак свыше»: обе амфибии Ride the Duck задержались на пирсе, т.к. у одной из них отказал двигатель. Только после того, как пришла резервная машина, с задержкой на полчаса началась водная часть экскурсии, итогом которой стала гибель 17 человек.

Видео крушения лодки-амфибии на озере Тейбл-Рок в штате Миссури.

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