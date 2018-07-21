Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты

СЕГОДНЯ 08:09 2018-07-21T08:17:20+03:00

Люди приносят цветы на машины тех, кто погиб в крушении прогулочного катера в Миссури Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Капитан прогулочной лодки-амфибии, которая затонула на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, разрешил пассажирам не надевать спасательные жилеты перед рейсом. Об этом рассказала одна из выживших в крушении женщин Тиа Коулмэн.

Американска потеряла в этой трагедии девятерых своих родственников, в том числе всех своих детей и мужа. Выжили лишь она и ее племянник.

«Мой муж хотел бы, чтобы я рассказала это - он хотел бы, чтобы мир знал, что капитан этой лодки сказал нам: «Не беспокойтесь о том, чтобы надевать спасательные жилеты, - они вам не понадобятся », поэтому никто их не взял», - сказала Тиа Коулман в интервью телеканалу FOX59

По ее словам, пассажиры и потом послушались капитана и не вставали со своих мест. Когда стало понятно, что лодка тонет, было уже поздно надевать жилеты. Женщина уверена, если бы сразу надели их, погибших было бы гораздо меньше.

Эксперты отмечают, что с использованием спасательных жилетов в лодоках-амфибиях есть проблемы. Поскольку при затоплении салона пассажиры в жилетах всплывают к крыше и оказываются в ловушке. Отмечается, что в отношении этих судов существуют противоречивые правила безопасности, поскольку они не являются полностью ни лодкой, ни автобусом.

Проблема установления правил безопасности для лодок-амфибий в том, что они не совсем лодки, и не совсем автобусы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщал сайт «КП», прогулочная лодка-амфибия опрокинулась в четверг вечером, около 19 часов по местному времени. Причиной трагедии стал шторм, обрушившийся на этот район. 17 человек погибли, семь госпитализированы, один из них с тяжелыми травмами. Всего на борту прогулочного судна находился 31 человек.