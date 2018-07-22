Первый юбилей: в Британии отмечают пятилетие принца Джорджа

СЕГОДНЯ 08:49 2018-07-22T08:56:54+03:00

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22 июля 2013 года в 6 часов утра герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была доставлена из Кенсингтонского дворца в больницу Святой Марии с предродовыми схватками. В тот же день в 19 часов 24 минуты по московскому времени на свет появился пухлощекий маленький мальчик.

Принца Джорджа Кембриджского, которому в это воскресенье исполняется 5 лет, сложно назвать простым ребенком. Будучи третьим правнуком королевы Елизаветы II, первым внуком принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, первенцем герцога Уильяма и герцогини Кэтрин, он является всего лишь третьим в очереди на британский трон.

Пухлощекий малыш с самого начала покорил сердца жителей БританииФото: SPLASH NEWS

Несмотря на прикованное к королевской семье внимание, родители Джорджа стараются делать его жизнь как можно более нормальной. Именно по этой причине дети Кейт Миддлтон редко появляются перед публикой даже на официальных государственных мероприятиях. Кроме того, большую часть своего времени старший сын провел в резиденции "Энмер Холл" в северном Норфолке, которая находится вдали от суеты Букингемского дворца. Теперь же вся семья живет, в основном, в Лондоне.

Джордж является третьим в очереди на британский престол после своего отца и дедаФото: REUTERS

И хотя маленький Джордж редко попадает в объективы фотокамер, доступные общественности фотографии не оставляют никого равнодушными. Пухлощекий принц в милых шлепанцах однажды даже становился 49-м в списке главных модников королевства. Последний раз увидеть престолонаследника можно было на крещении его младшего брата Луи Артура Чарльза, которое проходило в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. По словам самого фотографа, Джордж был не очень рад так долго сидеть на одном месте, но все же позволил ему сделать несколько стоящих снимком. На одном из них мальчик даже лучезарно улыбнулся прямо в объектив.

В честь дня рождения принца была выпущена пятифунтовая монетаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне малыш еще и получил свой первый официальный подарок на день рождения. На странице Букингемского дворца в Instagram была опубликована специально сделанная к этому дню фотография мальчика, а Королевский монетный двор выпустил в его честь памятную монету. Она уже доступна для покупки в трех различных вариациях металла - медно-никелевых, стерлинговое серебро и 22-каратное золото. На пятифунтовой монете изображен святой Георгий, покровитель Англии, который убивает дракона, а также выгравирован 2018 год.

Такая честь, действительно, оказывается не каждому, но что-то нам подсказывает, что принц Джордж оценил бы и простой игрушечный вертолет.

Между тем, вся Британия, а также поклонники принца из других стран, уже начали поздравлять маленького юбиляра. Они рады, что мальчик растет здоровым и счастливым. Многие пользователи отмечают, что ребенок кажется умным не по годам и очень милым.

"Я не могу поверить, что ему уже пять. Очаровательно", - делится своими эмоциями некто под ником theresakleven.