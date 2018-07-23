Владимир Конкин: Шарапову и Жеглову уже поставили 15 памятников. И я благодарен Славе - и за роль, и за фильм

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-22T15:38:13+03:00

23 июля - 40 дней, как не стало Станислава Говорухина. Мы вспоминаем о нем со знаменитым актером, сыгравшем в его культовом "Месте встречи..."

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- Володя, в понедельник, 23-го, сорок дней, как ушел из жизни Станислав Говорухин. Ты у него снимался, он хорошо к тебе относился, судя по его рассказам...

- Я снимался в двух картинах у Станислава Сергеевича... После "Места встречи изменить нельзя", примерно через год, Говорухин начал снимать "Тома Сойера и Гекльберри Финна", где предложил мне эпизодическую роль доктора Робинсона, которого убивает индеец Джо на кладбище.

Небольшая работа, но я согласился, потому что - как бы это были такие отношения товарищеские - с режиссером - и я никогда не чурался небольших ролей, тем более, когда предложения исходят от людей, которых я знаю и уважаю.

- Но вернемся к "Месту встречи..."

- Когда Станислав Сергеевич меня пригласил на кинопробу, это был март 1978-го, он хотел, чтобы я снимался, и сценарий мне подписал... И этот сценарий у меня сохранился. И его замечательная подпись, которая как бы гарантировала наши воистину дружеские отношения...

- А что Говорухин написал тебе на сценарии?

- Ну, я же не буду наизусть это помнить. Что он написал? Ну, там пожелание, что хорошая работа предполагает хорошие отношения и так далее - "с уважением..."

- И что - это все не совсем оправдалось?

- Да как тебе, Саш, сказать... Я знал, что Говорухин хочет Высоцкого, но я также прекрасно знал, что его не хочет Лапин (председатель Гостелерадио СССР.- А.Г.) И поэтому картина была под закрытием, фактически... Потому что, Шарапов-Конкин - это понятно для Лапина, а вот что Высоцкий -Жеглов - это непонятно. И ты прекрасно знаешь, какие были времена.

- Да, уж.

- Тут все было очень непросто. И поэтому Слава все время меня привлекал, скажем так - когда он показывал материал этого фильма... Говорухин прекрасно понимал, что какие-то вещи при мне не сделают плохие, и всегда меня брал на Центральное телевидение, когда был отсмотрен материал. И один раз, второй, пятый, десятый...

Не Высоцкого, а - меня. Потому что - вопросов было меньше в таком случае. У Говорухина было ощущение, что это - некая гарантия, потому что я был в очень хороших отношениях с Лапиным... Потому что - именно Центральное телевидение финансировало этот фильм, и был определенный диктат.

23 июля - 40 дней, как не стало Станислава ГоворухинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А что больше всего со съемок запомнилось?

- Первые дни мы в бильярдной снимали - эпизод из второй серии, где вот Володя Высоцкий и Леня Куравлев играют на бильярде. Мы пять дней над этим эпизодом корпели...

- А что для тебя было самым трудным тогда? Хотя - я это уже понял. Да и много было и сказано, и написано на эту тему.

- Теперь (из основных участников фильма) остался один я - если учесть, что братья Вайнеры (лента снималась по сценарию, написанному по их повести "Эра милосердия".- А.Г.) ушли из жизни, Высоцкий и Говорухин - тоже. И для меня, конечно, это большая ответственность - рассказывать о каких-то деталях, о закулисье...

- И тем не менее - может быть, стоит что-то вспомнить?

- Это была у меня 12-я работа, я уже тогда был заслуженный артист. Но - так как я якобы - "ставленник комсомола, ставленник Лапина..." В общем, были на этой почве "определенные трения". И для меня эти воспоминания на всю жизнь - ну, ты знаешь, такая заноза...

Короче, через 2 месяца после начала съемок я собрал чемодан и собирался уже уехать, но меня Витя Павлов остановил. Он просто появился на съемочной площадке, и - вот спас от этого безумного поступка, потому что был бы огромный скандал. Но Витя - вот он смог меня переубедить - своим юмором, своей внимательностью и доброжелательностью, добротой. Этого человека я буду вспоминать до последних секунд своей жизни. Потому что он меня спас от слабости. Я теперь это понимаю...

Саш, пойми - я ни с кем не выясняю отношения, тем более с ушедшими. Я говорю только о своей боли.

Сцену в бильярдной снимали пять днейФото: кадр из фильма

- Тем более, мы вспоминаем Станислава Сергеевича...

- А то, что Говорухин - несмотря на трудности, которые сопровождали съемки (не будем касаться всего того закулисья) сделал картину протрясающую, которую никто никогда не забудет... Времени сколько прошло! Поменялась страна, поменялись вкусы, поменялись поколения. Тем не менее "Место встречи..." остается фильмом любимым, его смотрят с уважением.

Слава Богу, что Станислав Сергеевич прожил большую и интереснейшую жизнь. Его "Место встречи..." вспоминают все. В том числе - и первые руководители страны. И, я думаю, это и есть настоящий памятник и настоящее признание замечательного, чудесного режиссера фильма, ставшего народным.

И я благодарен, что и у меня есть и этот фильм, и эта роль. А Шарапову и Жеглову уже поставили 15 памятников.

Царствия Небесного Славочке... Я право, не знаю, православный ли он.

Памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову, установленный у здания Главного управления МВД по Волгоградской области.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Я знаю, Володь, - Станислав Сергеевич православный.

- Я не хотел говорить об этом, но я иду в понедельник, 23-го, в храм - и я буду ставить свечи, и я уже литию заказал Станиславу Сергеевичу. Вот ты меня вынудил это сказать...

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