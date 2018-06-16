Если бы Говорухин снял не полтора десятка, а всего лишь 3 фильма - и этого было бы достаточно

СЕГОДНЯ 14:45 2018-06-16T14:49:00+03:00

От нас ушел режиссер, чью картины оставили глубокий след в биографии не только нашего кино, но и Отечества.

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Один из литературных героев Сергея Довлатова мечтал о том, чтобы после себя оставить на земной коре «хотя бы ногтевую царапину». В истории советского и российского кино Станислав Говорухин еще при жизни оставил борозду, которая никогда не зарастет бурьяном забвения. Если бы он снял не полтора десятка, а всего лишь 3 картины – «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок», - и этого было бы достаточно. Фильмы эти навеки останутся глубокими метками в биографии не только нашего кино, но и Отечества.

Говорухин сумел так «впрессовать» в них физиономию времени, что его киношных героев невозможно отличить от реальных. А это и есть показатель искусства высшей пробы. Что же касается Говорухина-публициста, то он не раз брал на себя роль беспощадного кинохирурга, который без наркоза вырезал гнойные моральные опухоли в мозгах соотечественников (имею ввиду и «Россию, которую мы потеряли» и «Так жить нельзя»).

Станислав Говорухин и военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Надо быть слишком мужественным и честным человеком, чтобы перед всей Россией сказать: «У меня много грехов. Гореть мне в аду». Не каждый депутат Госдумы отважится на такое. Но если Говорухин и попадет в ад, то обязательно с шампанским и своей знаменитой курительной трубкой. Кстати, от неназванных источников в чистилище поступает информация, что черти там пришли в ужас от одной мысли, что им придётся нюхать говорухинский табак, но зато с большим почтением по три раза на дню крутят его фильм «Брызги шампанского». Черти ведь тоже не безгрешны...

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