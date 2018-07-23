Эхо мундиаля: «Россия - это гостеприимная страна, искренние люди, дешевое пиво»

СЕГОДНЯ 13:17 2018-07-23T14:01:33+03:00

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«Русский народ – герой». Газетная вырезка из «Таймс» с таким заголовком прикреплена к стене в лондонском клубе «Оукс клаб». Заголовок обведен красным фломастером, а рядом надпись: «Я полностью согласен».

- Кто повесил вырезку? – спрашиваю менеджера этого спортивного клуба, в котором во что только не сражаются: крикет, теннис, сквош, настольный теннис. Есть и «тихие» игры: шахматы, бридж, снукер...Менеджер, улыбнувшись, обещает «провести расследование». И на следующий день знакомит меня с 28-летним инженером-компьютерщиком Майклом Эвансом..

КУПИЛ ЖИЛЕТКУ И ПОЛЕТЕЛ В МОСКВУ

- Я два раза в неделю играю здесь в сквош, - сообщает Майкл. - Но футбол люблю больше всего на свете. На два предыдущие Чемпионата мира я ездил, а в Россию совсем не рвался. Очень уж нас ею запугивали, причем, не один год. А после Солсбери (там в марте были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. - Авт.) началось просто безумие. Но когда сборная Англии вышла в полуфинал, я решил рискнуть. Тем более мой приятель, который прилетел из Ливерпуля на матч в Самару, написал мне оттуда. Он был в восторге от того, как наша сборная разгромила шведов. И наслаждался искусственным пляжем, Волгой. Пиво там вообще по смешной цене: 45 пенсов за пинту этого, как его?

Майкл долго пытается произнести слово «Жигулевское» и чтобы облегчить его страдания, перебиваю:

- С Самарой и пивом понятно, а как удалось в самый последний момент добраться до Москвы?

- Я думал, ничего не получится. Но «Бритиш Эйрвейз» сделала нам шикарный презент: предоставила самолеты большей вместимости. На борту даже угощали дополнительным шампанским. Я и многие другие ребята купили жилетки (в поддержку тренера английской сборной Гарета Саутгейта, который в любую погоду не снимал в России эту часть костюма. - Авт.). Мой ливерпульский приятель уже ждал меня в хостеле. Почему не в отеле? Дорогое удовольствие. В хостеле мне сразу вручили список правил, которые обязательно надо соблюдать: не курить, не сорить, снимать обувь при входе... Мы за собой так не следим. Вообще в Москве гораздо чище, чем в Лондоне.

- Что больше всего понравилось? – уточняю я.

- Игра нашей команды. Пусть хорваты и бельгийцы оказались чуть сильнее, все равно это наш триумф. Кроме того, не забудем: у нас одна из самых молодых сборных Англии за всю историю. Мы точно победим на следующем Чемпионате мира. А, может быть, уже через два года на первенстве Европы. Ведь полуфиналы и финал состоятся в Лондоне… Скажу еще о Москве. Не заметил там ни хулиганов с медведями (громко смеется), ни агентов КГБ, которые неотступно следили за мной. Женщина лет семидесяти проехала в метро четыре лишних остановки, чтобы показать мне, где выходить. Когда у кого-то спрашивал дорогу, готовы были идти со мной, хлопали по плечу, чуть ли не обнимали.

Пиво в России вкусное и дешевоеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НЕ ГОВОРИТЕ ЖЕНЕ»

Хочу задать новый вопрос, однако англичанина не остановить:

- Не говорите моей жене, но мне было не до сна, - просит он. - В Москве бурная ночная жизнь, столько баров, танцы, песни. Еда даже вкуснее, чем у нас, хотя Лондон считается мировой столицей ресторанов. Вернусь к пиву: мы с моим приятелем все время там спорили, чье лучше - наше или ваше. Ни до чего не договорились и решили поставить точку в следующий раз, когда приедем к вам. А о ваших девушках мы давно знали, что они самые красивые на земле. И с погодой мне крупно повезло!

Прервав все же водопад восторгов, спрашиваю: что было не так?

- Русские часто не понимали мой английский, - отвечает Майкл. - Даже волонтеры. Но когда обсуждали политику, все было ясно. Согласен с русскими: люди в наших странах относятся друг к другу с симпатией, хотя политики стараются их рассорить. В одном из баров ко мне подошли трое русских и спросили: «Ты, небось, хулиган?» Я, естественно, ответил «нет». Тогда они весело закричали: «Куда же делись толпы английских хулиганов, которыми нас пугали?». Мы вместе посмеялись и выпили за мундиаль.

- Мне, конечно, не понравилось, что я столько выгреб с моего счета, - погрустнев, продолжает болельщик. – Не меньше десяти тысяч фунтов (около 13 тысяч долларов). Правда, привез полно сувениров: матрешки, футболки… И две бутылки водки, она вроде бы другая, чем в наших магазинах. Если бы мы вышли в финал, я бы взял кредит, прилетел сюда за сыном и повез его в Москву. Ему девять лет, он обожает футбол, играет за команду своей школы. Увы, финал был без нас, и это огорчило больше всего.

В утешение привожу цифру: гости из Великобритании оставили за месяц в России под 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов). По расходам на жилье, еду, сувениры они на одном из первых мест. Так что Майкл среди победителей.

Услышав следующий вопрос, Эванс смотрит с недоумением. О какой вырезке на стене речь? Он ничего никуда не вешал. Выясняется следующее: менеджер решил, что это работа Майкла, раз тот ездил на Чемпионат.

И вот в субботу он организовал встречу с другим завсегдатаем клуба.

Английских болельщиков приехало на чемпионат не очень многоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«НЕВЫЕЗДНЫЕ ТОЖЕ БОЛЕЮТ»

Увидев коренастого наголо бритого парня, который легко помахивает вместительной сумкой со снаряжением для крикета, сразу узнаю его. После игры в настольный теннис я каждый раз приходил в паб клуба, где он был среди самых громогласных футбольных телеболельщиков. Во время матча с Бельгией Гарри набросился на пожилого бармена. Тот сказал, что англичане проигрывают из-за Кейна, который «спит на ходу». Капитан сборной Англии для Гарри – кумир, и здоровенного фаната еле оттащили от его жертвы.

- Я хотел приехать в Россию, но меня не пустили, - сразу огорошил меня парень.

Оказывается, в отличие от десяти с лишним тысяч британских поклонников футбола, Гарри не выпустили из королевства, потому что он - «злостный хулиган». Таких набралось в Британии больше 1200 человек. В «черный список» его занесли после драки в Манчестере.

- Я болею за «Тоттенхам», и мы прекрасно веселимся, не то что фанаты «Челси», которые устраивают после матчей побоища, - возмущается «невыездной» лондонец. - Кому-то, действительно, интереснее драки, а не футбол, но не мне. Что хорошего, когда один из наших ультра стал грозить «размазать по стене» на мундиале российских болельщиков и устроить им «настоящий ад»? Мол, это будет месть за беспорядки в Марселе в позапрошлом году, когда наши парни дрались с русскими. Но сейчас я ни от кого не слышу о желании начать в России третью мировую войну. Ни хозяев, ни гостей мундиаля никто пальцем не тронул. Правильно, что везде было столько полицейских, - организаторам надо было перестраховываться.

- Я знаю лучше тех, кто летал к вам, как у вас все прошло, - хвастается Гарри.- Я смотрел все матчи и все репортажи из России. И делал снимки статей о мундиале из наших газет. Послушайте.

Достав мобильник, он с пафосом читает: «Россия чрезвычайно тепло встретила больше полумиллиона болельщиков из 32 стран. Они ездили на кораблях по Волге и на поезде в Сибирь, добирались до Балтики и до глубокого юга России. И нигде их не избивали, не преследовали, не арестовывали. Их тепло приветствовали, кормили и поили, всячески о них заботились. Многие из них были поражены: это же страна доброжелательных людей, новых отелей, небоскребов и «билета болельщика», по которому тебе везде зеленый свет. Отнюдь не «Потемкинская деревня» или «страна «Новичка» (так в Британии называют вещество, которым были отравлены Скрипали. - Ред.)».

- Я запомнил вывод автора этой статьи в «Таймс» Джилес Виттелл: люди полностью избавились от страха, что Россия - опасное место для тех, кто туда приезжает. Но вы повесили здесь на стене другую корреспонденцию из этой же газеты, - говорю я.

- Да, она вышла после мундиаля и правильно подводит его итоги, - кивает головой Гарри. Нажав на кнопки мобильника, он снова с энтузиазмом читает: «Я освещал восемь чемпионатов мира, и это самый лучший. Особенно я в восторге от волонтеров. Они живут в потрясающей стране, которая полна красоты и совершенства. Никто не предполагал, что наше путешествие в Россию окажется таким великолепным. Русский народ - герой».

В свою очередь показываю Гарри вечерний выпуск «Ивнинг Стэндард». «В то время, когда наша политика, в том числе в связи с брекситом и Трампом, является противоречивой, не толерантной и порой просто отвратительной, футбол напоминает, что мы должны объединяться и идти вместе», - говорится в редакционной статье.

…Кто мог ожидать, что в здешних газетах появятся такие статьи, и их будут с восторгом зачитывать в лондонском спортивном клубе, даже вешать там на стену? Значит, скандальная шумиха с «новичком» не сработала, футбол оказался куда сильнее политических игр.

Лондон.

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