Порошенко, у вас Усик отклеился

СЕГОДНЯ 14:33 2018-07-23T14:38:31+03:00

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Боксерский поединок за Кубок Мохаммеда Али и чемпионские пояса по версии WBO, WBC, IBF и WBA в весовой категории до 90,7 килограмм между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком прошел в минувшие выходные в Москве и вызвал неожиданно широкий не только спортивный, но политический резонанс. Насколько достойным и вызывающим уважение было поведение Усика на ринге и за его пределами, настолько странными выглядели попытки украинских политиков тут же приватизировать его победу.

Украинский боксер оказался сильнее на ринге в столице России (хотя и одержал победу лишь по очкам, а не нокаутом), но при этом он сам ни разу не противопоставлял два сошедшихся в финале государства. Наоборот, он подчеркивал, что спорт и бокс должны объединять народы.

- «Олимпийский», спасибо! Люди, земляки! Всем спасибо за поддержку! - обратился к трибунами и телезрителям Усик после объявления итогов боя.

Он не стал кричать бандеровское «Слава Украине!», не вышел в майке «Свободу Сенцову!», как от него требовали на родине. Он поблагодарил за хороший поединок своего соперника Мурата Гассиева. Говоря проще, Усик вел себя так, как и должен вести атлет, который не хочет политизировать спорт. И масса людей с флагами Украины на трибунах в «Олимпийском» в этот вечер воспринимались всеми абсолютно доброжелательно.

- Болельщики Гассиева и Усика в зале вели себя в тысячу раз умнее и, что важно, воспитаннее омайданенных политиков, - отреагировал сам много раз выходивший на ринг Николай Валуев.

Но все это разительно отличалось от реакции украинских политиков.

Петр Порошенко написал в фейсбуке «Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!».

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил: «Это снова доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!».

Из Усика начали тут же делать «воина света, одержавшего историческую победу на развалинах Москвы». Что выглядело особенно странно, поскольку на протяжении всей карьеры его обвиняли практически в предательстве национальных интересов.

Крымчанин Усик продолжает свободно ездить в свой родной Симферополь, отказываясь отвечать на вопрос «Чей Крым?», победу он посвятил отцу и первым тренерам, три года назад у себя в фейсбуке он разместил фото с георгиевской ленточкой и надписью «Спасибо деду за Победу». В конце концов Усик поехал в Москву на этот бой, несмотря на запрет на государственном уровне украинским спортсменам участвовать в любых турнирах на территории России.

- Никто не отменял, что надо быть людьми, - прокомментировал он теплые отношения с российским боксерами.

Из Москвы Усик уехал не только с трофеями, но и с поддержкой российских болельщиков. К нему в России нет никаких претензий, именно потому что он «нормальный парень». А эпитеты и инициативы украинских политиков Усик скромно прокомментировал: «Я об этом не знаю ничего, я не читал. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности». То есть даже став абсолютным чемпионом мира, он не захотел приклеиваться к разобщающей народы волне.

Да и некоторые украинские политики, похоже, начали прозревать и подозревать, что фурор Усика в России - это совсем не победа Киева над Москвой, а, скорее - наоборот. Моральная победа Москвы.

- Еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно, - написал в твиттере вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

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