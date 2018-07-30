«Он держал в страхе весь двор и, словно в 90-е, ходил с оружием»: Соседи рассказали о Михаиле Хачатуряне, убитом собственными дочерьми

СЕГОДНЯ 17:04 2018-07-30T17:13:44+03:00

Михаил Хачатурян был убежден, что его дочки - его частная собственность. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Вот уже третий день, как жители панельной двенадцатиэтажки на Алтуфьевском шоссе в Москве обсуждают одну и ту же новость. Жестокое убийство в одной из квартир на третьем этаже. Три хрупких молодых брюнетки, одной из которых даже нет восемнадцати, зарезали собственного отца. 57-летний Михаил Хачатурян, несмотря на солидную массу, не смог справиться с девушками и пытался спастись бегством. Его обнаружили мертвым на лестничной площадке.

УБИТЫЙ ТОРГОВАЛ НАРКОТИКАМИ И ЗАМАЛИВАЛ ГРЕХИ

Жизнь в семье Хачатурянов строилась крайне своеобразно. Михаил выступал в роли деспота и тирана, обращаясь с родными дочками как с рабынями. А те строили из себя затворниц. Однако, как только отец уезжал (например, в Израиль), сбрасывали подрясники и, пригласив друзей, врубали музыку и курили травку. Соседи ко всем этим нечастым вечеринкам относились философски. Все-таки молодежь. Одной - 17, второй - 18, третьей - 19. Да и что они видели в жизни с таким папашей? Михаил был убежден, что все три дочки - его частная собственность. И, бывало, не выпускал их из дома даже на учебу. О прогулках с друзьями не было речи. Максимум погулять с собакой.

Неудивительно, что повзрослевшие барышни за все эти годы успели обозлиться на своего родителя. И 27 июля схватились за нож...

Своих дочек Хачатурян держал чуть ли не под домашним арестом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы все отлично знали, чем занимался Хачатурян, - рассказала «КП» советник управы Алтуфьевского района и местная жительница Татьяна Белевцова. - Торговал наркотиками. Его клиенты шастали по подъездам, отдирали дверцы почтовых ящиков в поисках закладок. Мы обращались в полицию, да что толку. Не пойман - не вор.

Другая соседка Галина Васильева сообщила, что Михаил толкал дурь даже напрямую - как рыбу на рынке.

- У нас тут есть магазинчик, который мы уже лет сто как прозвали «шайбой», - рассказывает она. - И он парковал рядом с ним свой серебристый джип и стоял в ожидании клиентов. Многие видели, как к нему подходили и чем-то обменивались.

При этом папаша-наркоторговец был очень набожным человеком. Дома у него всегда было много икон. В том числе и больших, дорогостоящих. В гости частенько приезжали священнослужители. Тоже, как и он, армяне. Пили чай. Разговаривали о высоком. И расходились. А Хачатурян, перекрестившись, снова шел на точку зарабатывать.

ЖЕНЩИН НЕ СЧИТАЛ ЗА ЛЮДЕЙ

Вообще несколько лет назад эта семья проживала в двухкомнатной квартире вшестером. У Михаила есть еще старший сын, который сейчас снимает отдельное жилье. И была жена, которую он около года назад со скандалом выгнал. Точнее, избил до полусмерти - и та чудом ушла сама. И больше не вернулась. Сейчас эта женщина (уроженка Молдавии) живет на другом конце Москвы со своими сестрами.

- Такое ощущение, что любая женщина для него была как красная тряпка для быка, - рассказывают соседи. - Он орал на них каждый божий день. Матом. Рядом с открытыми настежь окнами. Мы уже к этому даже привыкли.

С сыном у Хачатуряна отношения были получше. Тот в разговоре с прессой пытается сейчас защищать его, однако подробностей семейной жизни не рассказывает.

- Вы откройте его страничку в «Одноклассниках» и сразу поймете, что это был за человек, - заявил он «КП» по телефону. - Тот образ, которые рисуют подружки моих сестер, не соответствуют действительности. Они просто хотят избежать наказания.

Получается, что старший брат против родных сестер. Совершили преступление - получите наказание.

Кстати, страничка Хачатуряна в «Одноклассниках» и, правда, очень милая. Везде Михаил улыбается. Приветливо машет рукой. Демонстрирует огромный нательный крест. Видимо, символизирующий его безграничную веру.

Михаил Хачатурян слыл очень набожным человеком.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СОСЕДИ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ УБИЙЦ

- В тот вечер я поднялась на третий этаж и вдруг увидела лужу крови, - рассказывает соседка Ирина, живущая через стеночку от Хачатурянов. - Он лежал рядом с лифтом весь исколотый. Рядом на коленях сидела его бывшая жена. И закрывала лицо руками. Ее вызвали сотрудники полиции. Меня начали допрашивать... А что я скажу? Действительно, отец и дочки ругались. А у кого не бывает ссор? Действительно, в его отсутствие там затевались вечеринки. Но и в этом ничего удивительного. Вот уж не думала, что так кончится.

Во дворе практически все соседи выступают за девушек. И даже решили собрать подписи в их поддержку и отправить в Следственный комитет.

- Я лично сталкивалась с Хачатуряном и знаю, что это за человек, - говорит Татьяна Белевцова. - Несколько лет назад я вместе с 10-летней внучкой позвонила в его квартиру и попросила отогнать от подъезда машину. У него была привычка ставить свой внедорожник чуть ли ни к дверям. Тот вышел с винтовкой и начал мне угрожать. Внучка страшно перепугалась. Я подала заявление в полицию, но уголовное дело развалилось.

Соседи поговаривают, что убитый зарабатывал продажей наркотиков, а в храмах замаливал грехи.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ЖАЛОБ НЕ ПОСТУПАЛО»

Кстати, ни один из опрошенных жителей (а таковых было около десяти) не знает, как найти участкового полицейского.

«Вроде за управой где-то здание было...» - «Или рядом со школой... 961-й».

Пришлось пойти в управу. Там понятия не имеют. Отправился в МФЦ, который рядом. То же самое. Начал гуглить. Результаты противоречат друг другу. С горем пополам нашел пункт полиции №77. В его стенах сидел и, по-моему, скучал старший участковый полиции Михаил Калашников. Общаться поначалу не хотел. Потом кое-как раскачался.

- Я на этом участке всего три месяца, - сообщил майор. - Опорный пункт новый. Состоит всего из двух человек. За время службы на новом месте жалоб из этого дома не поступало.

- Ну так давайте, - говорю, - сходим на место, благо недалеко. И спросим у людей.

- Нет, это уже будет следственный эксперимент. А я не имею права...

- Соседи в один голос кричат, что Хачатурян держал в страхе весь дом. Торговал открыто наркотой.

- Мне ничего об этом неизвестно. При этом жителей я тоже опрашивал. Ничего сверхъестественного они не замечали. Я же не могу начинать проверку из-за того, что один из соседей какой-то странный или грубый. Если бы убитый торговал наркотиками, думаю, мне бы сообщили. И я бы немедленно начал проверять. Но сигналов не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

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