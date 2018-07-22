Будни Венесуэлы: "Сеньор, уберите наличные, вам сейчас проломят голову!"

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-21T01:19:50+03:00

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Экономисты во всем мире который год предрекают скорую кончину наличных денег - мол, в будущем будем оплачивать все счета только кредитками и интернет-переводами. Но пока нигде электронная валюта еще не вытеснила хрустящие банкноты и звонкие монеты, и ожидать полной «виртуализации» покупок можно еще не скоро. Однако все-таки есть одна страна, которая ближе всех подошла к полностью «цифровым деньгам». Не потому что самая передовая, просто наличные печатать перестали - не на что. Страна эта - Венесуэла, переживающая острейший экономический кризис.

БОМЖ С ТЕРМИНАЛОМ

Инфляция в Венесуэле в 2017 году достигла 2600 процентов, а в нынешнем, по различным прогнозам, цены могут вырасти еще в 4-8 раз. Понятно, что денег с собой приходится носить все больше и больше. В конце концов люди стали расплачиваться, просто взвешивая пачки купюр: покупка, скажем, оценивалась в триста граммов дензнаков определенного номинала или даже в кило, но теперь приобретение продуктов по весу наличности уже вполне может потянуть на вес самой еды. И венесуэльцы практически полностью перешли на использование кредитных карточек, которые есть почти у всех бизнесменов, даже у уличных торговцев.

- Брат, налей кофейку, - прошу бомжеватого вида парня, который цедит из термоса напиток, похожий на кофе разве только своим цветом.

- С тебя 300 тысяч боливаров, - отвечает «бармен» и протягивает замызганный терминал для оплаты кредиткой.

Повальное использование карточек привело к постоянным очередям практически везде. Поход в магазин может затянуться на полчаса, а то и больше, ведь процедура ввода информации в платежный аппарат здесь не быстрая: надо предъявить паспорт, который дотошно просмотрят, потом указать сумму (которую еще несколько раз перепроверяют, чтобы не «набить» лишних нулей), потом ввести пин-код… Потом какая-то карточка не проходит, через нее пробуют оплатить еще раз, потом достают другую кредитку, на ней закончился дневной лимит, потом в ход идет третья, четвертая… Автор этих строк практически час простоял в очереди на оплату парковки в крупном торговом центре, причем на российские деньги это стоило всего два с половиной рубля.

Очередь перед банкоматом. Фото: EFE

НА РУКИ 30 КОПЕЕК В СУТКИ

Несмотря на то, что платежные терминалы есть практически в каждой деревне, наличные в Боливарианской республике пока все-таки нужны, ведь ряд необходимых услуг без них просто не получить. Например, проехать в городском автобусе или заплатить одному из обитателей улиц за охрану машины, пока ее хозяин обедает в ресторане.

Однако как раз с наличными в стране настоящий дефицит. В Венесуэле существует параллельно целых три курса доллара - официальный, по которому теоретически должны менять деньги все честные граждане (но, увы!..), «черный», который в 30 раз выше официального (причем обмен происходит не в какой-нибудь подворотне, а переводом, вы не поверите, на ту же карточку), и «наличный» - для тех, кто все-таки хочет заполучить себе в карман банкноты. Причем для того, чтобы меняла принес именно купюры, придется заплатить в три раза больше «черного» курса….

Причина нехватки наличности проста - новых банкнот в Венесуэле не печатают. Просто не на что. В результате простые жители, которые в отличие от иностранцев не могут позволить себе терять столько денег на обмене долларов или евро (которых у них, кстати, и нет), вынуждены стоять в очередях к банкоматам, чтобы снять со своих карточек именно наличность. А выдают им в день на руки не больше 15 тысяч боливаров - около 30 российских копеек. Эти деньги в основном идут на оплату проезда на автобусе, который стоит около 10 тысяч боливаров. Вот и маятся каждый день по полчаса сотни человек в очередях у отделений банков, чтобы снять эти крохи и доехать от работы до дома.

Крупные суммы наличностью уже почти никто не платит, ведь в итоге выходит тройная цена за тот же товар. Когда после сытного перекуса в одном из столичных ресторанов в руках у меня, по неопытности, появились купюры, то глаза официанта округлились. Пожалуй, так меня не благодарили за обед еще ни разу. Увидев россыпь боливаров, менеджер ресторана, обняв как старого друга, проводил прямо до выхода, заверяя в том, что заведение готово видеть такого клиента в любое время дня и ночи. Причины его радушия я понял чуть позже...

Полиция и армия регулярно ловит менял, но меньше их на улицах не становится

СКОЛЬКО ПАЧЕК МАКАРОН ЗА ПОЕЗДКУ?

- Друг, довези до магазина. Налички нет, зато есть макароны…

- Садись! - сходу кричит мне «моторисадо», как здесь называют таксистов на мотоциклах.

Сложная ситуация с наличностью уже привела к тому, что многие венесуэльцы готовы работать буквально за еду, ведь те же макароны стали своеобразной валютой, - их можно обменять на другие продукты, выгодно продать товарищам или загнать «бачакеро» - спекулянтам, специализирующимся на торговле дефицитными товарами. Да в конце концов просто съесть. Причем один из моих местных знакомых, услышав, что я отдал за поездку целую пачку, поучительно сказал, что я переплатил, ведь макароны стоят миллион боливаров, а поездка - всего 200-300 тысяч.

Такой бартер все больше входит в быт. Чем беднее человек, тем охотнее он берет в качестве платы продукты питания. Особенно остро проблема стоит для селян, ведь многие из них не имеют кредитных карточек. Их работодатели вынуждены каждый раз идти на серьезные траты, чтобы оплатить труд крестьян в банкнотах - сначала наличные стоили всего лишь на 10 процентов дороже, чем «электронные» деньги, потом на 15, а теперь в некоторых местах бумажный боливар стоит в 4,5 раза больше, чем «цифровой». В результате, как видно из последнего опроса компании «Датаналис», бартером пользуются уже 3,2 процента венесуэльцев, в основном обмениваясь продуктами питания.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Проблема с деньгами естественно привлекла внимание криминалитета, который сразу же поставил обмен денег под свой контроль. Многие уличные грабители работают парами и тройками, охотясь за иностранцами и местными жителями, которые ходят с «котлетами» долларов.

Корреспондент «Комсомолки», расплачиваясь «баксами» за манго, спокойно по московской привычке достал пачку долларовых купюр и «отслюнявил» пару «зеленых». Уже когда я отходил с пакетом фруктов, сбоку подошел хорошо одетый почтенный венесуэлец и приглушенным голосом сказал:

- Сеньор, я вижу, что вы не местный. Пожалуйста, больше не доставайте так деньги. Если это увидят, то вам просто проломят голову, а доллары отберут, вместе с часами и мобильником.

Этому дельному совету я тут же внял, ибо перспектива встретить свой конец на улицах Каракаса как-то совсем прельстила.

Каракас.