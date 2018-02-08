2018-02-08T14:02:32+03:00
В мире

В Венесуэле за последний год инфляция превысила 4000%

В 2018 году показатель может вырасти до 14000%, считают в парламенте
Алексей КАРЕЛИН
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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С января 2017 по начало 2018 годов инфляция в Венесуэлле поднялась до 4068%. Только за январь текущего года этот показатель составил 84,2%. Такие данные содержит доклад оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства».

«Единственным виновным в этих цифрах является правительство Николаса Мадуро», - заявляет глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэль Гусман.

Подводя итоги 2017 года, Гусман ранее приравнял инфляцию к 2600%, а на 2018 год сделал прогноз на 14000%, сообщает РИА Новости.

Парламентарии предлагают провести ряд срочных мер: прекратить эмиссию национальной валюты, отменить госконтроль над обменным курсом, запросить кредиты у других государств и привлечь инвесторов, предоставив им понятные, четкие условия.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, кризис в Венесуэле начался после падения цены на нефть. В стране высокая инфляция и дефицит товаров. Недовольство населения вылилось в массовые протесты против Мадуро.

Венесуэла является крупнейшим кредитором России. В ноябре 2017 года стороны подписали соглашение о выплате долга в течение 10 лет с постоянно нарастающими платежами.

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