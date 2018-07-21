Лион Измайлов - о Михаиле Задорнове: Он был вынужден раздваиваться между женщинами

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-21T01:02:09+03:00

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«Комсомолка» публикует фрагменты из сборника воспоминаний коллег и друзей Михаила Николаевича, который готовит издательство «Центрполиграф».

ПРО ДЕБОШИРОВ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ДОМЕ

...10 ноября 2017 года ушел из жизни Михаил Задорнов. Для многих Михаил Николаевич. Для меня - просто Миша, потому что мы были знакомы 48 лет. ...Он появился у меня на кафедре (МАИ. - Ред.), где я работал инженером - веселый, рыжий, громогласный и жутко активный молодой человек. Ему тогда был 21 год. Я в Доме культуры вел авторскую группу, то есть учил студентов писать юмор. Миша стал ходить ко мне на занятия, рассказывал какие-то смешные случаи и сам оглушительно хохотал.

...В Москву из Риги Миша переехал в 1969 году. Жили они (с первой женой Вэлтой. - Ред.) в 24-метровой двухкомнатной квартире. Я в ней пару раз был. Помню, в Мишиной комнате были под потолком натянуты провода ионизатора. Миша всегда тщательно следил за своим здоровьем: ограничивал себя в еде, следил за медицинскими открытиями, читал книги по медицине. В квартире на Малахитовой они прожили до 90-го года.

...Ко мне в гости пришел зубной врач с женой. Они жили на моем же Рижском проезде, но в двух домах от меня... Я предложил ему продать квартиру моему другу Задорнову за 100 тысяч. Врач согласился. Я их свел, и Миша (с женой Велтой) очень быстро переехал на мою улицу. Квартира была в 55 метров квадратных. Стены были обиты шелком. А в ванной стоял умывальник из фарфора с голубым узором, английский, 19-го века. К квартире прилагался еще и гараж напротив дома. Все бы хорошо, но у Миши просто так ничего не бывало. Через некоторое время он мне стал жаловаться, что житья в этой квартире нет. Сверху все время топали ногами, слева жил пьяница, справа - дебошир. Снизу какие-то хулиганы все время орали... К Мише пришел корреспондент из газеты, и Задорнов рассказал ему, как и мне, что сверху топают, слева - пьяница, справа - дебошир, внизу - хулиган. Статья долго пролежала в газете. А когда ее напечатали, Миша уже жил в президентском доме (на Осенней улице, в котором жил первый Президент России Борис Ельцин. - Ред.). Соседи прочитали о себе, что слева - пьяница, справа - дебошир, снизу - хулиганы. А соседи у него были - тогдашний министр МВД Ерин, Сосковец, Коржаков, Гайдар... Миша потом ходил, объяснялся.

ПРО ДРУЖБУ С ЕЛЬЦИНЫМ

...Отношения Миши с первым Президентом России - это особая история. Не помню, где они познакомились, кажется, в Юрмале. Потом они вместе играли в теннис, ...ходили вместе в баню. Вместе выпивали. ...Благодаря близости к президенту Миша создал свой Фонд помощи соотечественникам за рубежом... Большое дело он сделал, создав в Риге библиотеку имени своего отца. Когда Фонд закончился, Миша долгое время на свои деньги содержал эту библиотеку и все время приглашал туда выступать разных знаменитостей.

На первой супруге Вэлте Михаил Николаевич был женат 36 лет. Фото: philol.msu.ru

ПРО ДВУХ ЖЕН

...Где-то в конце 80-х мы с моим театром юмора «Плюс» приехали в Ригу выступать во Дворце спорта. Туда ко мне пришел Миша с красивой девушкой лет двадцати. Так я впервые увидел его будущую жену, Алену Бомбину. Удивительное дело, и Велта (тогдашняя официальная жена. - Ред.), и Алена - обе были и продолжают быть прекрасными женщинами. И та, и другая: и красивые, и милые, и умницы. Вот так получилось, что Миша вынужден был раздваиваться какое-то довольно долгое время. Миша скрывал существование Алены. Но потом, когда родилась дочка, скрывать уже было невозможно. Велта обо всем узнала. Через годы Миша развелся с Велтой и официально женился на Алене. Но с Велтой его связь не прерывалась. Она оставалась в его жизни близким и дорогим человеком. Я никогда не спрашивал Мишу о его взаимоотношениях с обеими женами. Понятно было, что эта ситуация стоила ему много нервов...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вдова писателя Елена БОМБИНА:

Вдова писателя Елена Бомбина.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В Москве в «Крокус-Сити» 12 октября мы проведем два памятных вечера-концерта с участием друзей и коллег Михаила. А в ноябре памятный вечер состоится в МАИ, и там же будет открыта мемориальная доска на здании факультета, где учился Задорнов. В июле снова начнет работу библиотека им. Николая Задорнова в Риге. Теперь она будет носить еще и имя Михаила Задорнова. Там хотим проводить творческие встречи с известными писателями. Так было при Михаиле, и поэтому нам хочется сохранить эти традиции и дальше.

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