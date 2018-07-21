«Лариса много врет на камеру»: Сябитова рассказала о конфликте с Гузеевой

СЕГОДНЯ 10:07 2018-07-21T10:43:27+03:00

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В конце июля этого года программа «Давай поженимся» будет праздновать юбилей – десять лет в эфире. А если учесть, что передача выходит ежедневно, по будням, такое тесное общение соведущих должно давно было их подружить. Однако, как оказалось, отношения между Василисой Володиной, Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой очень напряженные.

Более того, на днях Лариса Гузеева оскорбила Василису Володину, заявив, что она стала заносчивой на фоне свалившегося на нее успеха. Поклонники неоднозначно отнеслись к словам ведущей, и теперь высказаться решила и Роза Сябитова. По словам свахи, она не общается с коллегами по программе после эфира по их инициативе.

«В начале проекта Лариса поставила жесткий ультиматум: она против нашего общения вне рамок программы. Поэтому когда камеры выключаются, наши контакты заканчиваются поздравлениями друг друга с днем рождения и новым годом. Причем не общаюсь я и с Василисой. Хотя Володина и Гузеева, думаю, все-таки иногда встречаются по-соседки – они рядом живут. Может, Василиса ходит к ней и на премьеры — я не знаю. Про их свежий конфликт тоже не в курсе, так как сейчас нахожусь за городом и не слежу за новостями», — подметила Сябитова.

И все же, сваха не упустила возможности уколоть Гузееву и обвинила ее в частом вранье. Так, во время одной из программ Лариса рассказывала о своих кулинарных подвигах, на которые у нее всегда хватает времени даже после съемок. Но на деле оказалось, что это вообще не так.

«Лариса много врет на камеру. Однажды она брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее и ее, и Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же, можно посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы», — заявила Сябитова.

Чем более категоричны заявления соведущих в адрес друг друга, тем больше беспокоятся поклонники программы, ведь им всем потом работать вместе, а такие обвинения не могут не сказаться на отношениях и понятно, что внесут напряжение в процесс съемок. И не приведет ли это в итоге к закрытию шоу?

Сама Гузеева и ранее рассказывала, что не поддерживает дружеских отношений с коллегами по программе. По словам артистки, это помогает ей вести себя более профессионально и не отвлекаться во время съемок.

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Не секрет, что совсем скоро 47-летняя телеведущая во второй раз станет мамой, поэтому для ведущей остро встал вопрос с поиском няни. И она решила поинтересоваться у подписчиков, нанимали ли они азиатских помощниц. Вскоре к беседе присоединилась Лариса Гузеева, которая посоветовала Лере обратиться за помощью к Василисе Володиной, ведь ее соведущая также прибегала к помощи няни-филиппинки. Но получила неожиданный ответ от Кудрявцевой. (подробности)