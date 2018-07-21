Анастасия Волочкова с мамой и дочерью полетели отдыхать в Турцию, но остановились в разных отелях
Еще недавно почти все фотографии Анастасии Волочковой с отдыха были вместе с дочерью. Мама с Ариандной купались, загорали, наслаждались отдыхом в компании друг друга. И так еще было весной, когда они отдыхали в Азии. Но вот наступило лето, и дочь улетела вместе с бабушкой в Турцию, парадокс заключается в том, что в это же время сюда приехала и сама балерина. Однако, остановилась она в другом отеле и даже на другом побережье. Если Тамара Владимировна и Ариадна отдыхают в Алании, сама звезда инстаграма проводит время в Кемере.
Возможно, причиной разделения семьи стал новый возлюбленный балерины, с которым она уже запечатлелась на фото, признавшись, что счастлива снова оказаться в Турции в своем любимом отеле. А быть может, как и любая мама, решила взять паузу и отдохнуть ото всех, в том числе, и от любимой семьи. Однако, поклонники балерины такое поведение Анастасии не поняли.
«А почему вы не вместе отдыхаете?», «Настя, а что, дочка отдельно от тебя прилетела?», «Мама решила от всех отдохнуть», — написали удивленные инста-пользователи. Не знаем, объединится ли семья Волочковых в Турции или нет. Но, судя по всему, им и по отдельности совсем не скучно.