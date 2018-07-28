Неля Кобзон: Мы с Валентиной Терешковой пели прямо в палате, а Иосиф подсказывал нам слова

СЕГОДНЯ 14:44 2018-07-28T15:45:25+03:00

Супруга великого певца и политика в эфире Радио "Комсомольская правда" опровергла слухи, сплетни и поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа [аудио]

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В субботу, 28 июля, мне позвонила Неля Кобзон и попросила записать ее небольшое обращение. Мы договорились, что передадим его по Радио "Комсомольская правда" и разместим на нашем сайте. И вот - такое звуковое письмо... Его содержание публикуем дословно.

Неля Кобзон в эфире Радио "Комсомольская Правда" 00:00 00:00

"...Я очень благодарна всем людям - столько тепла, столько приветов, - сказала Неля Михайловна. - В интернете пишут много доброго.

Поэтому - я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья.

Вы не представляете, какое количество людей - и близких и совсем незнакомых - звонят, волнуются, спрашивают. Звонят в офис, звонят друг - другу, переписываются...

Но просто физически я не могу отвечать на звонки. Потому что, ну, вы понимаете, - я занята и мне лучше что-то полезное сделать для Иосифа Давыдовича...

И еще я бы хотела сказать, что никому никаких заявлений (по поводу здоровья своего мужа) не делаю. И никогда не делала. Просто в этом не участвую. Это мое твердое убеждение. Потому что, здоровье человека - это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей.

И поэтому - если кто-то читает или слышит, что я сделала заявление по поводу состояния здоровья или по поводу каких-то процедур... Это - неправда. Я таких заявлений не делала и никогда делать не буду. Вот это я прошу донести до наших слушателей и поклонников."

Александр Гамов в эфире Радио "Комсомольская правда" - о здоровье Иосифа Кобзона 00:00 00:00

Затем Неля Кобзон ответила на несколько моих вопросов...

- Неля Михайловна, вот это тепло, это добро, которое - в звонках, в откликах... Оно доходит до Иосифа Давыдовича, вы ему об этом рассказываете?

Иосиф Кобзон с женой НелейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Разумеется, мы ему все рассказываем, каждый день приносим списки звонков, тех, кто звонил. Передаем на словах.

И потом, я думаю, что... У Иосифа Давыдовича все-таки есть какая-то своя - "особая человеческая связь"...

- Да!

- Ну, то есть, я хотела сказать, думаю, что он это все чувствует. Вот это тепло, вот эту энергетику добрую, которую ему посылают. Вот эти молитвы всех конфессий. Думаю, что это все до него доходит.

- Неля Михайловна, извините... А вот что касается различных слухов, сплетен, выдумок - без повода... Я и сам как-то пытаюсь людям объяснить - и насчет мифической каталки, и аппарата искусственного дыхания...

- Не знаю, откуда люди это берут. Просто это не понимаю. Поэтому не буду это комментировать. Я не знаю... Они, может, придумывают...

- Что бы вы хотели сказать таким вот моим коллегам, которым я тоже пытаюсь объяснить, что это - мягко говоря, непорядочно...

- Хочу пожелать им и всем их родным здоровья. Потому что - когда сталкиваешься с какими-то проблемами, - вот очень тяжело. И еще тратить свою энергию, время на объяснение и на перепалки... Я считаю, что это неправильно. Поэтому я всем желаю здоровья и счастья.

- Скажите, а правда, что Валентина Терешкова уже навестила своего давнего друга - Иосифа Давыдовича - в больнице?

- Валентина Владимировна звонит каждый день - и она, и дочка ее Елена. Потому что они очень близкие друзья. С Валентиной Владимировной Иосиф Давыдович дружат более 50 лет. И от Алексея Архиповича Леонова все время к нам приходят добрые слова.

Комсомольцы звонят. И говорят: мы не представляем празднование 100-летия комсомола (будет отмечаться 29 октября) без Кобзона.

- Мне тоже уже это говорили.

- Ну, вот, видите... Много звонков из Госдумы. Все коллеги переживают. Валентина Владимировна - да, она приходила в больницу в минувшую пятницу - столько перечисляла фамилий, кто волнуется, передает приветы, что у меня даже в голове не уложилось.

- А правда, что Терешкова с Кобзоном даже пели вчера?

- Ну, Валентина Владимировна пела, я тоже пыталась что-то подпевать, хотя я не из музыкальных таких...

- Да ладно... Я-то слышал, как вы поете.

- А Иосиф Давыдович - ну, он нам подсказывал весь текст, все стихи, которые мы там где-то путали или забывали.

- А какие это были песни?

- Ну, вот вчера конкретно мы пели "Вальс о Вальсе": "Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь..." И я сказала: Валентина Владимировна, вам надо, как только Иосиф Давыдович выйдет из больницы, собраться и станцевать вальс. Спасибо, Александр, за интервью.

- И еще ответьте на вопрос: как Иосиф Давыдович относится к тому, что вот его в больнице друзья посещают?

- Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен.

- Ну, держитесь. Мы молимся...

- Держимся.

МНЕНИЕ

СМИ не должны выносить приговор Кобзону

Александр ГАМОВ

Вот уже которые сутки циркулируют слухи об ухудшении здоровья народного артиста СССР, депутата Госдумы, Героя Труда Российской Федерации Иосифа Кобзона. Я с Иосифом Давыдовичем давно уже не связывался по телефону... Мы говорили с ним где-то недели две назад. И было его интервью на сайте "Комсомольской правды". Оно касалось как раз продолжительности жизни. Иосиф Давыдович говорил о том, что - как правило, продолжительность жизни тех людей, которые много помогают другим людям, - она за счёт этого увеличивается. И дай Бог! (подробности)