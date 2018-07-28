СМИ не должны выносить приговор Кобзону

СЕГОДНЯ 01:40 2018-07-28T01:41:19+03:00

С такими словами наш обозреватель Александр Гамов обратился к коллегам в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Вот уже которые сутки циркулируют слухи об ухудшении здоровья народного артиста СССР, депутата Госдумы, Героя Труда Российской Федерации Иосифа Кобзона.

Я с Иосифом Давыдовичем давно уже не связывался по телефону... Мы говорили с ним где-то недели две назад. И было его интервью на сайте "Комсомольской правды". Оно касалось как раз продолжительности жизни. Иосиф Давыдович говорил о том, что - как правило, продолжительность жизни тех людей, которые много помогают другим людям, - она за счёт этого увеличивается. И дай Бог!

Что касается нынешних всяких слухов, которые некоторые СМИ выдают в качестве "неопровержимых сведений"... (Ну, я имею ввиду - как Кобзона якобы перевозили на каталке от дома до больницы или - вот про реанимацию...)

Понимаете, вы, уважаемые коллеги-журналисты... Имейте ввиду - человек он в возрасте, ему в сентябре прошлого года исполнилось 80 лет. Это - первое.

Второе... Иосиф Давыдович уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Мы с ним (начиная с 2014-го года) девять раз ездили в борющийся Донбасс. В конце февраля 2015-го я сопровождал его в поездке в Сирию, на базу ВКС России "Хмеймим".

Считаю, что лично для него эти командировки были настоящим подвигом. Первое время он давал по два концерта в день - и в Донецке, и в Луганске. А на аэродроме Хмеймим его выступление продолжалось часов шесть - без перерыва.

И это - при том, что несколько лет назад Иосифу Давыдовичу поставили кардиостимулятор. Плюс - то, что он периодически проходит лечение, связанное с онкологией.

И - в принципе - после всего этого делать сенсацию из того, что "Кобзон лег в больницу"... Или: "Кобзона экстренно госпитализировали"... И так далее... Я бы от таких публикаций здесь воздержался.

Потому что... Ну, честно вам скажу, коллеги, как человек, который с ним много общается (я трижды летал с депутатом Кобзоном в его избирательный округ - в Забайкалье, в Агинский Бурятский округ.) Такое - да, случается. Бывает, что моему Герою не здоровится. И в этом - в госпитализации - в общем-то, ни сам Иосиф Давыдович, ни его близкие, ни его команда не видят ничего "сенсационного" - скажем так.

Сейчас - вот по моим ощущениям - ситуация - да, видимо, очень непростая. Но заранее выносить "приговор" этому нашему выдающемуся современнику - как это делают некоторые СМИ... Ну, это было бы... Ну, это, на мой взгляд, очень-очень непорядочно. Любой человек в такой ситуации заслуживает человеческого отношения.

Имейте также ввиду, что родственники, близкие, друзья - все это читают, смотрят.

Я думаю, что нам в эти непростые дни нужно просто... Нам нужно просто молиться за этого человека, который принес нам - стране, многим людям - очень, очень, много добра. Просто - гигантское количество.

И, я надеюсь, еще принесет.

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