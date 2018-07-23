Владимир Этуш отпраздновал день рождения Мирей Матье

СЕГОДНЯ 18:55 2018-07-23T18:56:04+03:00

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Вчера, 22 июля, Владимир Абрамович вместе с супругой Еленой отмечал день рождения Мирей Матье под лозунгом: «За здоровье Мирей своего не пожалеем». Этуш дружит с французской певицей, не пропускает ее концерты, когда они проходят в России. Иногда выезжает зарубеж.

«Дорогая Мирей! Мы любим тебя и всегда ждем встречи! Пусть этих встреч будет как можно больше! А сейчас мы как следует выпьем за твоё здоровье)))», - написала Елена Этуш на своей страничке в соцсети. И даже проиллюстрировала, что именно выпьют. На фотографии, которую разместила Елена, - бутылки игристого вина.

Обычно 22 июля Владимир Этуш бывает в Италии. После трудового театрального сезона он любит там отдыхать. Но в этот раз пришлось экстренно прервать отпуск. На отдыхе 96-летнему (по паспорту ему 95 лет) актеру стало плохо. Он вернулся в Москву. К счастью, врачи быстро стабилизировали его состояние.

15 сентября в театре им.Вахтангова начинается новый сезон. Надеемся, что к этому времени Владимир Абрамович окончательно восстановится и все спектакли с его участием пройдут по расписанию.

КСТАТИ

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