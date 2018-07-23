2018-07-23T18:56:04+03:00
Звезды

Владимир Этуш отпраздновал день рождения Мирей Матье

Народный артист СССР вернулся из больницы домой
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Этуш с супругой Еленой.Владимир Этуш с супругой Еленой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вчера, 22 июля, Владимир Абрамович вместе с супругой Еленой отмечал день рождения Мирей Матье под лозунгом: «За здоровье Мирей своего не пожалеем». Этуш дружит с французской певицей, не пропускает ее концерты, когда они проходят в России. Иногда выезжает зарубеж.

«Дорогая Мирей! Мы любим тебя и всегда ждем встречи! Пусть этих встреч будет как можно больше! А сейчас мы как следует выпьем за твоё здоровье)))», - написала Елена Этуш на своей страничке в соцсети. И даже проиллюстрировала, что именно выпьют. На фотографии, которую разместила Елена, - бутылки игристого вина.

Обычно 22 июля Владимир Этуш бывает в Италии. После трудового театрального сезона он любит там отдыхать. Но в этот раз пришлось экстренно прервать отпуск. На отдыхе 96-летнему (по паспорту ему 95 лет) актеру стало плохо. Он вернулся в Москву. К счастью, врачи быстро стабилизировали его состояние.

15 сентября в театре им.Вахтангова начинается новый сезон. Надеемся, что к этому времени Владимир Абрамович окончательно восстановится и все спектакли с его участием пройдут по расписанию.

КСТАТИ

Жена Владимира Этуша о здоровье мужа: "Все в порядке. Выздоравливаем"

Как ожидается, великий актер должен восстановить свое здоровье к старту нового театрального сезона (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Владимир Этуш: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Прима-балерина Большого театра Евгения Образцова: Ноги - рабочий инструмент. Ходить на них нельзя
Известная артистка рассказала, как согласилась выйти замуж на сцене Большого театра, легко решилась на рождение двух дочерей и в каком фильме сыграет главную роль
Новости 24
Нетаньяху проводит встречу с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме
Москалькова попросила посла США помочь с посещением Ярошенко и Бута
Подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена отпустили из-под стражи за несколько дней до трагедии
Канадский премьер Трюдо принес соболезнования в связи со стрельбой в Торонто
Первые снимки смартфона от Илона Маска появились в сети
«Чудовищное удовольствие»: воюющий в Донбассе российский актер Пашинин рассказал о своих эмоциях от войны
Трамп заявил, что не пошел на уступки во время встречи с Путиным
"Знак свыше": 100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину
Отец Дениса Черышева прокомментировал возможный уход футболиста в «Барселону»
Трамп призвал привлечь к ответственности Минюст США, ФБР и «банду Обамы»
Должников по алиментам предложили не допускать к экзаменам по вождению
Путин обсудил с премьером Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС
В Роскосмосе заявили, что «дело о госизмене» касается событий 2013 года
Верховный муфтий Сирии встретился с родственниками погибших военных
Таксист с ножом отобрал 400 евро у жителя Вены и бросил его в лесу
Умерла Элмари Вендел – актриса из сериала «Третья планета от Солнца»
Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию
При стрельбе в Торонто погибли два человека
Излучения смартфонов действительно вредят развитию памяти у подростков
Из-за сильной жары в Японии умерли 65 человек за неделю
В порт Одессы прибыли корабли НАТО для участия в тренировках с ВМС Украины
В Подмосковье упростили запись к узкопрофильным врачам
Вице-премьер Украины заявил, что победа Усика может пошатнуть веру мира «в агрессию России»
Синоптики сделали прогноз на конец лета в Москве
Александр Моор договорился с Федерацией киберспорта о проведении в Тюмени финала Кубка России
«Разоблачила преступную сущность»: МИД Сирии прокомментировал операцию по эвакуации «Белых касок»
Кустурица заявил, что кинотеатры уйдут в прошлое, их вытеснят сериалы
На МКАД произошла авария с участием грузовиков