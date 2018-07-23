2018-07-23T20:39:25+03:00
Политика

Актер Пашинин: «Лучшее что видел в жизни — ракета попала в машину в людьми»

Бывший российский актер признался, что получает «чудовищное удовольствие», проливая кровь на Донбассе
Игорь ЯКУНИН
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Актер Анатолий Пашинин во время интервью киевской журналистке Соне Кошкиной.Актер Анатолий Пашинин во время интервью киевской журналистке Соне Кошкиной.Фото: YouTube
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Бывший российский актер Анатолий Пашинин, воюющий сейчас в рядах украинских националистов в Донбассе, дал интервью киевской журналистке Соне Кошкиной. Ощущение, что этот 39-летний герой собственных фантазий получил как минимум контузию в зоне боевых действий. Туда он бежал из кинематографа будто бы по идейным соображениям, ну и, как он сам уже признавал, «ради кайфа». Ну вот, кайфанул так кайфанул...

«Противотанковая управляемая ракета на моих глазах попала в автомобиль с людьми. Это фантастическое зрелище. Лучшее, что я видел в своей жизни», - сказал человек из семьи потомственных военных (его дед служил с Кожедубом и, жаль, не порол внука ремнем).

Есть люди, наркотик которых — чужая кровь на руках. Сыгравший офицера Доронина в «Грозовых воротах» совсем заигрался в войну: «Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили».

Не создавший ничего серьезного в киноискусстве за 13 лет кинокарьеры, Пашинин фантомно бредит придуманной им самим «звездностью»: «Смертоносные двадцатилетние солдаты берегут меня как зеницу ока».

Похоже, парня пора комиссовать по психиатрическому диагнозу - и в Трускавец на воды. Причем экстренно.

КСТАТИ

Анатолий Пашинин о службе в АТО: Ловлю кайф от войны на Донбассе

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