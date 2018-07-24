Каникулы оппозиционера

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-23T21:01:05+03:00

За весну - лето Навальный успел прокатиться от Италии до США

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В среднем российский человек ездит на юга или за границу один, ну, может, два раза за год. Известный же блогер и оппозиционер Алексей Навальный за три неполных месяца облетел минимум 6 стран.

Например, из своей последней поездки на лето в Америку Алексей устроил целую спецоперацию. Жена оппозиционера вылетела из Москвы в Нью-Йорк, не дожидаясь главы семейства, 15 июля. Навальный же через два дня добрался до Варшавы, а уже оттуда сел на самолет до Штатов.

Эти поездки стали для четы Навальных семейной традицией. Год назад оппозиционер отвез своих детей в дорогой языковой лагерь. Обучение там стоит от 2 до 10 тысяч долларов за семестр. Эксперты говорят, что шикует Алексей на деньги, собранные с подписчиков Фонда по борьбе с коррупцией.

Кстати, Америка стала для блогера финальной точкой его турне. После жарких президентских выборов Навальный улетел сначала в немецкий город Франкфурт-на-Майне. Потом отправился в Рим. Затем - в Египет. Следом - в Латвию. Там Алексей поселился в фешенебельном районе Bulduri. Здесь обычно отдыхает артистическая элита (проживание за сутки - от 10 тысяч рублей). Но не все прошло гладко: в Юрмале Навального заметили в роскошном ресторане, за что блогера осудили в соцсетях его же подписчики.

Из-за критики своих читателей Навальный уже тайком уехал в столицу Венгрии - Будапешт, о чем предпочел не распростаняться в соцсетях.

Куда Навальный полетел из Венгрии? История умалчивает. Но на похороны своего товарища Петра Офицерова Алексей прилетел в Россию уже из Берлина.

И вот теперь - Америка...

Широко летает господин оппозиционер. Не перепутать бы между перелетами - где родина.

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