Сергей Игнашевич стал тренером

СЕГОДНЯ 12:37 2018-07-24T12:40:52+03:00

Сергей Игнашевич, совсем недавно выступавший за сборную России на ЧМ-2018, останется в структуре армейского клуба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

23 июля на стадионе ЦСКА армейский клуб провел встречу с болельщиками, на которой провожали Сергея Игнашевича и братьев Березуцких, завершивших карьеру футболистов. На трибунах собралось множество фанатов, у которых на глазах были слезы. Действительно, ведь все успехи армейцев за последние 15 лет связаны с именами игроков этой защитной тройки. За это время ЦСКА стал многократным чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА.

А уже утром стало известно, что Сергей Игнашевич, совсем недавно выступавший за сборную России на ЧМ-2018, останется в структуре армейского клуба в качестве тренера.

«Игнашевич войдёт в штаб молодёжной команды, где будет помогать старшему тренеру Андрею Аксёнову. К работе он приступит уже на текущей неделе. Желаем Сергею успехов на тренерском поприще!», - сообщает официальный сайт ПФК ЦСКА.

Также стало известно, кто теперь будет играть в защите армейского клуба. Игровые футболки из рук президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера получили три новичка – Родриго Бекао, Яка Бийол и Хердур Магнуссон.