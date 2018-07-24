Полное лунное затмение начнется 27 июля в 21 час 24 минуты по московскому времени

СЕГОДНЯ 18:00 2018-07-24T18:05:08+03:00

Почти 4 часа на небе будет висеть "кровавая" Луна.

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Московский Планетарий предупреждает: землян ждет самое длительное в XXI веке лунное затмение, которое по редчайшему совпадению произойдет во время Великого противостояния Марса.

Под "кровавой" Луной расположится "кровавый" Марс.

В процессе затмения Луна, которая войдет в тень Земли, приобретет мистический багрово-красный оттенок - «кровавой», как его еще называют.

Небесное шоу продлится рекордные 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск). Полная фаза затмения растянется на 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск) и будет хорошо видна практически на всей территории России. Если конечно, облака не помешают.

Во Время лунного затмения Луна попадает в тень Земли.

Зрелище ожидается потрясающее: под «кровавой Луной» повиснет столь же «кровавый» Марс, видимый размер которого увеличится в 5 раз. Примерно в 3 раза возрастет и его блеск. Ведь наш сосед — четвертая планета от Солнца - сблизится с нами. 27 июля от Земли до Марса будет всего 57731916 километров. Подобное взаимное расположение планет называют Великим противостоянием. «Круче» него только Величайшее противостояние, когда Марс подлетает еще ближе. Как, к примеру, в августе 2003 года. Тогда до него было меньше 56 миллионов километров.

Расписание противостояний Земли и Марса.

Московский Планетарий с 21:30 до часу ночи организует у себя специальные наблюдения - и за Марсом и за Луной. Предполагалось, что можно будет увидеть рельеф поверхности Марса даже в небольшой любительский телескоп. Но в земные планы вмешался космос — на соседней планете началась и продолжается чудовищная пыльная буря. Она охватила весь Марс, скрыв от глаз наблюдателей детали.

Увеличение и уменьшение видимых размеров Марса по мере его приближения и отдаления..

Но и пыльный Марс — красивейшее зрелище. Он станет только ярче на небосводе.

Наблюдатели надеятся на синоптиков, ожидают, что они не подведут с прогнозами.

Марс стал пыльным и словно бы размытым.

КСТАТИ

И звезды с неба

С 28 по 30 июля на Землю будут сыпаться метеоры потока Южные дельта-Аквариды. Не густо - астрономы ожидают по 15-20 штук в час со стороны созвездия Водолей.

Считается, что Южными дельта-Акваридами намусорил некий объект, который разрушился, образовав две кометы - Марсдена (Marsden) и Крахта (Kracht).