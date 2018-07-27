СЕГОДНЯ 15:20 2018-07-27T16:35:25+03:00

Если повезет с погодой, зрелищным астрономическим явлением можно будет любоваться с 22:30 по московскому времени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затмение будет самым длинным в 21 веке. Прямая онлайн-трансляция лунного затмения начнется 27 июля 2018 года в 20.00 по мск

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Прямая онлайн-трансляция лунного затмения состоится 27 июля 2018 года и будет идти с 5 точек. Небесное шоу продлится с 21:24 мск до 01:20 мск — в сумме это даст рекордные 3 часа 56 минут. При условии хорошей погоды, насладиться видом кровавой луны будет лучше всего в полной фазе затмения: с 22:30 до 0:14 по московскому времени. Подобное расположение планет, какое предстоит сегодня увидеть многим жителям Земли, называют Великим противостоянием.

Два редчайших астрономических явления — самое длительное в XXI веке лунное затмение и Великое противостояние Марса — можно будет лицезреть по всей России. Марс, который окажется под Луной и станет ближе к нашей планете-соседке, зрительно окажется в 5 раз больше обычного. 27 июля расстояние между Землей и «кровавым» Марсом составит всего лишь около 57731916 километров.

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