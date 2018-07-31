2018-07-31T14:05:52+03:00
Звезды

Воры ворвались в московскую квартиру Левы Би-2

К счастью, унести ничего ценного они не успели - сработала сигнализация
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Лева Би-2 на сцене.Лева Би-2 на сцене.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Воры вскрыли московскую квартиру солиста российской рок‐группы "Би‐2" Игоря Бортника, известного как Лёва Би-2. Факт обращения подтвердили в полиции.

- Сегодня утром в полиции было зарегистрировано заявление о проникновении в жилище по адресу улица 1905 года, дом 5, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам правоохранителей, сейчас на месте работает оперативная группа, проводится проверка, устанавливается размер ущерба. Сам артист на связь пока не вышел и никак не прокомментировал произошедшее.

Однако по слов представителей коллектива, ничего ценного злоумышленники вынести не успели: сработала сигнализация, и полиция оперативно приехала на вызов.

Напомним, в прошлом Лева Би-2 и сам попадал под внимание правоохранителей - год назад он был задержан в Москве с пакетиком марихуаны. Тогда артист отделался штрафом в три тысячи рублей.

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