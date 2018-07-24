Ольга Бузова попала под КамАЗ на МКАДе

СЕГОДНЯ 17:50 2018-07-24T17:59:00+03:00

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В этот вторник 32-летняя Ольга Бузова ехала на работу - вести бесконечную телестройку «Дом-2». Как всегда сама была за рулем и делилась со своими подписчиками в Инстаграм веселыми видео. Беда пришла во время обгона - КамАЗ, который мчался сзади, въехал в бампер ее автомобиля, подаренного на день рождения тайным поклонником. Из-за того, что скорость движения была небольшой, Ольга, к счастью, не пострадала, отделавшись сильным испугом и небольшим ушибом. А вот машине предстоит серьезный ремонт. Певица решила не вызывать «Скорую», но в полицию, конечно же, позвонила сразу.

Ольга Бузова оценивает повреждения. ФОТО Степан ИВАНОВ

К слову, это не в первый раз, когда Ольга попадает в автомобильную аварию. В 2016-м году ее автомобиль занесло на гололеде и выбросило на встречную полосу. Слава Богу, все обошлось. Тогда за рулем была подруга (артистке нездоровилось и она попросила приятельницу ее довезти), и обе девушки были пристегнуты.

Напомним, что в скорое время Бузова станет главной героиней шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ, где видные мужчины будут пытаться покорить сердце Ольги.

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Сказали: ты, и только ты должен идти на концерт Бузовой. Потому что ты типа интеллектуал, тебе и оценивать культурные феномены. Думай: как эта девушка стала народной героиней? Ведь ни ослепительной внешности, ни выдающегося голоса, ни цепляющих по-настоящему хитов, ни яркости в поведении и высказываниях (такой, что и не хочешь, а обернешься, как у Собчак или Божены) - ни-че-го в ней нет (подробности)

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