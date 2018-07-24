Корейские водолазы заявили, что нашли затонувший русский крейсер с грузом золота на $132 млрд.

СЕГОДНЯ 20:20 2018-07-24T20:33:56+03:00

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Об этой сенсации сообщили все новостные агентства мира: поисковая группа южнокорейской компании Shinil Group, специализирующейся на глубоководных работах, обнаружила русский броненосный крейсер «Дмитрий Донской». Корабль затонул 113 лет назад в ходе катастрофического для русского флота Цусимского сражения. Обломки судна были найдены у острова Уллындо на глубине около 400 метров, при ударе о дно крейсер раскололся на две части. На кормовой части четко читается название «Дмитрий Донской».

Информационная бомба рванула на специально собранной пресс-конференции, когда представители Shinil Group заявили, что располагают надежными сведениями, что на борту затонувшего корабля находится 5500 ящиков с золотыми монетами и слитками общим весом в 200 тонн. Этот груз сегодня оценивается в 132 миллиарда долларов. По их данным на «Дмитрии Донском» хранилась казна всей 2-й Тихоокеанской эскадры, колоссальные деньги нужны были для финансирования перехода армады из 38 боевых кораблей из Балтики во Владивосток (за 8 месяцев флотилия прошла 33 тысячи километров). Корейская компания заявила о намерении поднять судно на поверхность до конца этого года.

Контракт на подъем «Дмитрия Донского» планируется заключить с крупной китайской государственной компанией China Yantai Salvage. Согласно закону, перед началом подъемных работ компания должна перечислить стране-хозяйке территориальных вод 10 процентов от расчетной стоимости поднятого груза. Это значит, что Shinil Group необходимо внести 13,2 миллиарда долларов! Однако владельцы компании заявили, что пока готовы заплатить только $100 000 - десятую часть от 1 миллиона долларов, в которую оценили сами остатки «Дмитрия Донского» без груза.

В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер Дмитрий Донской .

Тайные сведения из японских архивов?

- Могла ли быть на борту броненосного крейсера такая фантастическая сумма, учитывая, что «Дмитрий Донской» не являлся флагманом, а был кораблем тихоходным и далеко не новым? - спросили мы у специалиста по истории военно-морского флота, ведущего научного сотрудника Музея истории Кронштадта Владимира Крестьянинова.

- Все эти тонны золота и миллиарды в звонкой монете, на мой взгляд блеф. Во-первых, такой суммы в эскадре быть не могло. Во-вторых, морякам не было необходимости возить с собой такое количество наличных. В портах по пути следования эскадры они расплачивались за топливо, продовольствие, воду и т.д. деньгами, которые получали в местных банках по аккредитивам. А это главные расходы. Да, наличные в валюте выдавали на руки офицерам, но это были вовсе не астрономические деньги. Для этого на каждом корабле была определенная сумма на жалование и текущие расходы, она хранилась в денежном ящике, который охраняли часовые. Но ни о какой общей казне эскадры, которая перевозилась бы на каком-то одном корабле, речи быть не может.

- Но корейцы очень уверенно говорят о сокровищах. Может быть, они что-то раскопали в японских архивах?

- Несколько десятилетий назад японские водолазы обнаружили броненосный крейсер «Адмирал Нахимов», который затонул у острова Цусима на день раньше, чем «Дмитрий Донской». Тогда в иностранной прессе поднялась точно такая же шумиха: говорили о казне эскадры на сумму в миллионы долларов, публике даже демонстрировали слитки, поднятые с крейсера (потом выяснилось, что это фейк). Этот блеф имеет коммерческую основу. Кампания в прессе нужна, чтобы привлечь инвестиции в операцию подъема. Это очень дорогостоящее мероприятие.

На дне действительно лежат миллиарды

- Если на «Дмитрии Донском» нет драгметалла, то подъем самих останков крейсера экономически оправдан?

- Не только не оправдан - он разорителен. Это можно сравнить с полетом на Луну. Даже, когда доставали слитки с крейсера «Эдинбург» (он затонул во время Второй мировой с 5,5 тоннами золота на борту), то сам корпус не стали трогать, хотя там глубина была почти вдвое меньше. Вытаскивали только золото. Подъем корабля, который больше века пролежал на грунте опасная и бессмысленная затея. Ослабли заклепки, проржавели металлические конструкции - как только его попытаются поднять понтонами, он может попросту развалиться.

- Можно ли оценить в какую сумму обошлась царской казне затея с отправкой эскадры?

- Самое главное - это стоимость кораблей. Если глубже копать, можно посчитать стоимость угля и т.д. Но и так понятно, что на дно были пущены гигантские суммы. Потому что броненосец стоил примерно 15 миллионов царских рублей (в переводе на современные деньги это 20 миллиардов - авт). Крейсер немного меньше. В Цусимском сражении участвовало в общей сложности 38 кораблей. Из 12 броненосцев (а это главная ударная сила русского флота) 8 были уничтожены, а 4 захвачены японцами. До Владивостока дошел только один крейсер «Алмаз». Потери были катастрофическими.

Судовую кассу раздали офицерам?

- Что-то ценное с борта «Дмитрия Донского» корейцы могут поднять?

- Как я уже говорил, казны, как таковой, в эскадре не существовало. Интересует ли их содержимое денежного ящика «Дмитрия Донского»? Дело в том, что после боя с превосходящими силами японского флота (его преследовали 6 быстроходных крейсеров) «Дмитрий Донской» пользуясь темным временем суток подошел к острову Уллындо (тогда он назывался Джалет). Ночью на остров переправили раненых и личный состав. Затем, утром корабль отвели подальше от берега и открыли кингстоны. «Дмитрий Донской» затонул не спустив флага.

- То есть у моряков было время и возможность ценные вещи эвакуировать на берег?

- Конечно, тем более, что они по уставу должны были снять иконы судовой церкви, секретные документы и денежный ящик. Кроме того, в таких случаях, когда было ясно, что плен не минуем, содержимое денежного ящика обычно раздавали офицерам. В тюрьме они эти деньги хранили у себя, а по возвращению из плена по акту сдавали снова в корабельную кассу.

- Получается японцы деньги у пленных не отбирали?

- Нет. Их отношение к пленным русским офицерам это отдельная тема, к ним относились сравнительно гуманно. Американским пленным во время Второй мировой войны было значительно хуже.

- Чем это объяснить?

- Страну Восходящего солнца в войне поддерживали Великобритания, Соединенные штаты и, так называемая, просвещенная Европа. Японцам хотелось выглядеть перед спонсорами и мировым сообществом цивилизованной нацией. Поэтому они вели себя соответственно. Было зафиксировано только несколько случаев варварского поведения, например, когда японцы расстреляли эскадренный миноносец «Безупречный» и не стали спасать команду. Но в целом отношение японцев к своим противникам было джентльменским.