У корейских берегов нашли русский корабль с сокровищами на 130 миллиардов долларов

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-25T01:40:58+03:00

Это был героический корабль, повторивший подвиг «Варяга». Но перед гибелью броненосец «Дмитрий Донской» обратил в бегство целую японскую эскадру... [инфографика]

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Спустя 113 лет его нашли в Японском море на глубине 434 метра. Южно-корейские поисковики планируют его поднять уже в декабре. Ведь, по слухам, на борту находятся сокровища на 130 миллиардов долларов! Это золотые слитки, выделенные на ведение военных действий вдали от российских баз и казна нескольких эскадр.

ХРОНИКА ГЕРОИЧЕСКОЙ БИТВЫ

Хроника битвыФото: Алексей СТЕФАНОВ

1. Утром 14 мая 1905 русская эскадра входит в Цусимский пролив.

2. В 13.50 38 русских кораблей вступают в бой со 120 японскими. Начинается Цусимское сражение.

3. «Дмитрий Донской» атакует японские крейсера, бьющие по беззащитным транспортам и заслоняет от вражеских снарядов подбитый крейсер «Аврора», пока его чинят.

4. В ночи остатки российской эскадры уходят во Владивосток. "Дмитрий Донской" отстает и один сражается против нескольких миноносцев.

5. 15 мая «Донской» отрывается от преследования, но останавливается на несколько часов, чтобы спасти экипаж тонущего миноносца "Буйный".

6. В 17.00 корабль догоняют 6 японских крейсеров и 4 миноносца. Предложение сдаться отвергнуто. Начинается жестокий бой. Через несколько часов броненосец подбивает три корабля, но сам получает тяжелые повреждения. На мачте появляется сигнал: "Погибаю, но не сдаюсь".

7. Ночью японцы отступают и запрашивают подкрепление. «Дмитрий Донской» дотягивает до острова Уллындо. Броненосец решают затопить. Команда спасается на острове.

Завершается последний бой Русско-японской войны...

ТТХ суднаФото: Алексей СТЕФАНОВ

130 000 000 000 долларов — примерно в таку сумму оценивают золото и драгоценности, которые могут находиться на борту судна. Охотники за сокровищами планируют найти под водой от 200 до 300 золотых слитков, общим весом не менее трех тонн.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

Командиром героического судна был капитан 1-го ранга Иван Николаевич Лебедев (1850-1905). В последнем бою он был смертельно ранен, но не оставил пост. Вот как изложил этот момент в книге «Цусима» знаменитый писатель-маринист Новиков-Прибой:

Капитан 1-го ранга Иван Николаевич Лебедев.Фото: ru.wikipedia.org

«… Над этими мертвецами, стиснув от боли зубы, возвышался один лишь командир Лебедев, едва удерживаясь за ручки штурвала. У него оказалась сквозная рана в бедре с переломом кости. Кроме того, все его тело было поранено мелкими осколками. Он стоял на одной ноге и пытался удержать крейсер на курсе, сам не подозревая того, что рулевой привод разбит и что судно неуклонно катится вправо. Увидев старшего офицера, он удивленно поднял брови и промолвил посиневшими губами:

— Сдаю командование…

— Я сейчас распоряжусь, чтобы перенесли вас, Иван Николаевич, в перевязочный пункт.

— Не надо. Я здесь останусь. Старайтесь скорее попасть в тень острова. Судно не сдавайте. Лучше разбейте его…

Как будут поднимать судноФото: Алексей СТЕФАНОВ

В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер Дмитрий Донской .

МНЕНИЕ

"Подъем крейсера - разорителен. Это можно сравнить с полетом на Луну"

Разбираемся с историком морского флота куда делась казна 2-й Тихоокеанской эскадры, погибшей в Цусимском сражении (подробности)